Létfontosságú, hogy időben észrevedd az ilyen tünetet: 10-ből 6 magyar rögtön orvoshoz menne vele

A magyar emberek 60 százaléka fordult már, vagy fordulna a jövőben orvoshoz az okoseszközökből nyert baljós információk alapján – mutat rá egy friss reprezentatív kutatás. A felmérés szerint a válaszadók háromnegyede megbízik az okosórája vagy okoskarkötője méréseiben, 42 százalékuk legalább hetente, közel egyharmaduk pedig naponta ellenőrzi az eszközök által mért egészségügyi adatokat. A megkérdezettek mintegy háromnegyede tekint az okoseszközökre hasznos társként az egészségmegőrzés, illetve sportolás során, a felhasználók majd fele pedig állítja, hogy pozitív változást érez az életében az eszközök használatának köszönhetően.

Megugrott a viselhető okoseszközök – okosórák, okoskarkötők – iránti kereslet az elmúlt két évben. A friss kutatás szerint a nevezett időszakban a válaszadók harmada vásárolt ilyen eszközt azért, hogy nyomon kövesse egészségügyi adatait. Az elmúlt évtizedben dinamikusan fejlődő eszközökre ma már a válaszadók 88 százaléka tekint hasznos társként az egészségmegőrzés, illetve sportolás vagy fitnesztevékenység során. Ezzel együtt az okoseszközök által szolgáltatott információk is egyre nagyobb jelentőséget kapnak: a megkérdezettek több mint háromnegyede – a fiatalabb korosztály és a felsőfokú végzettségűek még ennél is nagyobb arányban – bízik meg az eszközök által mért adatokban, noha azok nem tekinthetők orvosi diagnosztikai eszköznek.

A növekvő bizalmat jelzi, hogy a válaszadók 60 százaléka fordult már, vagy elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben orvoshoz fordulna az okoseszközéből nyert információk alapján – például nem megfelelő pulzusszám, vagy esetleg tartósan gyenge alvásmintázat miatt. A férfiakra jellemzőbb, hogy orvoshoz fordulnának ilyen esetben, mint a nőkre (64, illetve 57 százalék).

A felmérés során az is bebizonyosodott, hogy az okosórák, okoskarkötők egyre fontosabb szerepet játszanak az egészséges, tudatos életmód kialakításában és fenntartásában, ami a többi között az okoseszközök funkcióival kapcsolatos elvárásokban is megnyilvánul. A kutatás szerint a válaszadók sorrendben a pulzusmérést (70 százalék), a vérnyomásmérést (65 százalék) és a lépésszámlálást (61 százalék) keresik leginkább a viselhető okoseszközük kiválasztásakor, a válaszadók mintegy fele pedig az alvásminőségét is szeretné a készülékek segítségével követni.

Az egészséges, tudatos életmód fenntartásában az okosórák által rögzített adatok kielemzésére használt okostelefonos applikációk is egyre fontosabb szerepet kapnak. Ezek közül a legtöbb válaszadó valamilyen egészségügyi adatot rögzítő appot használ (28 százalék), amelyet a futóapplikációk (26 százalék) követnek, de népszerűek az egészséges étkezést segítő (14 százalék) és meditációs appok (8 százalék) is. A válaszadók több mint fele használ valamilyen egészségügyi vagy fitnesz vonatkozású mobilapplikációt. A kutatás rámutatott arra is, hogy a 18-39 éves korosztály, azon belül a férfiak a legnyitottabbak az egészségprevenciót támogató alkalmazások használatára.

Az okoseszközök és az egészségtudatos életmód összefonódását mutatja az is, hogy a válaszadók majdnem fele legalább hetente megnézi eszköze egészségügyi funkcióit, egyharmada naponta, 20 százaléka pedig naponta többször is rápillant okosórájára vagy okoskarkötőjére. A folyamatos monitoring ráadásul megtérülni látszik, ugyanis a válaszadók 42 százaléka érez pozitív változást mindennapi életében a viselhető okoseszközök használatának köszönhetően. A kutatás szerint leginkább a 18-39 éves korosztály érez így, a korcsoport válaszadóinak több mint fele számolt be kedvező változásról a készülékek jóvoltából.

Azt látjuk, hogy a viselhető okoseszközök egyre nagyobb szerepet játszanak az egészségmegőrzésben, gyakorlatilag digitális asszisztenseinkké és társainkká váltak. A legújabb okosóráink például a megtett lépésszám és stresszint mellett folyamatosan figyelik a szívritmust és jelzik, ha abnormális értéket vagy szívritmuszavar kockázatot érzékelnek

– mondta el Thomas Liu, a Huawei fogyasztói üzletágának magyarországi vezetője.