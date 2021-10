Rengeteg magyart tesz tönkre a saját számítógépe: nagy a kockázat, így ismerd fel a bajt

Rengeteg időt töltünk a képernyő előtt, és ez a probléma nem csak a fiatalokat érinti. Bár a felnőttek szeretik azzal magyarázni képernyőfüggőségüket, hogy dolgoznak, gyakran fel sem tűnik számukra, hogy nagy a baj. Az egészségünket kockáztatjuk a túl sok képernyőidővel!

Mostanra a munka és a tanulás már nagyban számítógéphez kötött, így fel sem tűnik számunkra, ha munka után kikapcsolódásként egy másik monitorhoz ülünk le. Mivel mindenhol elérhető az internet, nem csak ez okozhat függőséget, hanem maga a képernyő bámulása is. A gyerekekkel már most szigorúak vagyunk, de ki ügyel a felnőttekre?

Egy átlagos felnőtt mintegy 11 órát is eltölthet a képernyő előtt, amely lehet számítógép, tablet vagy mobil. A fiatalok is közelednek ehhez az óraszámhoz, amelynek hosszútávon beláthatatlan következményei lehetnek az egészségünkre.

Az egészségünk a tét

A quick and dirty tips listáján előkelő helyet foglal el a monitor káros hatása a szemünkre. A kék fény alapból károsan hat szemünk egészségére, ehhez pedig kapcsolódik még a szem szárazsága, fáradtsága, és a szemizmok rángása is.

A legjobb az lenne, ha minden fél órában tartanánk szünetet, és éjjel sem bámulnánk semmilyen képernyőt, hiszen ez mind káros. A monitorból jövő fény pedig nem csak a szemünket viseli meg, hiszen álmatlanságot és kóros fejfájást is okozhat. Azonban megoldást nyújthatnak a kék fényt szűrő szemüvegek, és szemcseppek is. Fontos, hogy ha a fejfájás, szemfájdalom, és a szem izmainak rángása nem enyhül, úgy forduljunk orvoshoz.

Az egészségügyi gondoknak ez azonban csak az eleje. A hosszú rossz pózban töltött órák ugyanis az egész hátunkat megviselhetik. A kevés mozgás miatt, és a sok egyhelyben töltött ücsörgéstől a hát izmai teljesen elgyengülnek, és ez krónikus fájdalommal járhat. A különböző székek, csuklóvédők nagy segítséget nyújthatnak, ugyanis segíthetnek korrigálni a tartásunkat, azonban fontos, hogy gyakran álljunk fel, mozgassuk át izmainkat megelőzve a bajt. Ráadásul a sok ücsörgés, a kevés mozgás súlygyarapodáshoz is vezethet.

Az egyik legfájdalmasabb mellékhatása a sok számítógépezésnek, valamint a monoton egyoldalú munkának a kezünket érintő ínhüvely gyulladás. A sok, folyamatos gépelés, kezünk egy pózban tartása miatt a kézben az ínhüvely, amiben az inak futnak, fájdalmasan begyulladhat. Ha egyszer előfordult nálunk ez a gyulladás, úgy máskor is kialakulhat, ez a fájdalmas, zsibbadó tünet, amelyet pihentetéssel, kíméléssel lehet kezelni. Amennyiben súlyosak a tüneteink, mindenképp forduljunk orvoshoz.

Nem csak a testünket, a lelkünket is érinti

Nem csak a testi épségünket tesszük kockára, amikor hosszú órákat töltünk a számítógépünkkel, mobilunkkal internetezve, a képernyőt bámulva. A kutatók egyre többet beszélnek arról, hogy azok, akik számítógépen dolgoznak, nálunk nagyobb eséllyel alakulhat ki akár internet, akár képernyőfüggőség.

A túlzott közösségi média használat, a számítógép fénye, hangja, a telefonunk pedig mind durván hatnak mentális egészségünkre. Szorongást, depressziót, fáradtságot sőt kiégést is okozhat, ráadásul úgy, hogy nem vesszük észre a függőségünk tárgyát-olvashatjuk az activehealth.org-on.

Több megoldása van annak, hogy hogyan csökkentsük a képernyő előtt töltött időt, legyen szó akár a szem pihentetéséről, mozgásról, aktívabb életmódról. Az is sokat jelent, ha éjszakára már lekapcsoljuk ezeket az eszközöket, és nem engedjük, hogy ezek megjelenjenek a hálószobában. Nagyon fontos azonban, hogy amennyiben a szabadidőnket is passzívan töltjük, netezéssel, tévézéssel, ezen mindenképp változtassunk, ugyanis ez negatívan hat a szubjektív jóllétünkre is. A passzív időtöltések nem járnak a kikapcsolódáshoz fontos flow-élménnyel, így nem tudunk teljesen megpihenni és feltöltődni.