A szigorítást a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemért felelős kormánybiztos is üdvözölte.
Nagyon súlyos egészségi állapotban a magyarok: nincs más hátra, mint a tömeges halálozások?
Az OECD legfrissebb egészségügyi jelentése szerint Magyarország továbbra is jelentős lemaradással küzd az egészségügyi mutatók terén. Az egy főre jutó egészségügyi kiadás hazánkban mindössze 3303 dollár, szemben az OECD-országok 5967 dolláros átlagával, miközben a várható élettartam és a megelőzhető halálozások terén is aggasztó a helyzet - számolt be az Economx.
Az OECD 2025-ös "Egészségügyi áttekintés" című jelentése ismét rávilágított a magyar egészségügyi rendszer súlyos hiányosságaira. A dokumentum szerint Magyarországon a várható élettartam 76,7 év, ami 4,4 évvel marad el az OECD-átlagtól, miközben a lakosság általános egészségi állapota is kedvezőtlenebb a többi tagországhoz képest.
Különösen aggasztóak a halálozási mutatók: a megelőzhető halálesetek száma hazánkban 249 volt 100 ezer lakosra vetítve, míg az OECD-átlag csupán 145. A kezelhető halálozás terén még rosszabb a helyzet, a magyar adat (141/100 ezer fő) közel duplája az OECD-átlagnak (77/100 ezer fő).
A daganatos megbetegedések okozta halálozás tekintetében Magyarország sereghajtó pozícióban van 275 halálesettel 100 ezer lakosra számítva, annak ellenére, hogy a rákos megbetegedések előfordulási aránya több nyugat-európai országban magasabb. Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi elemző szerint: "Nyugaton fényévekkel fejlettebbek az egészségügyi rendszerek, ezért nem vezetik ezek az országok a rákhalálozási statisztikákat."
Az egészségügyi kockázati tényezők terén is kedvezőtlen a kép: a magyarok negyede dohányzik (OECD-átlag: 14,8%), az egy főre jutó alkoholfogyasztás 10,3 liter (OECD-átlag: 8,5 liter), a felnőttek 33%-a nem végez elegendő fizikai aktivitást (OECD-átlag: 30%), és a túlsúlyosok aránya is magasabb az átlagnál (22% vs. 19%). A légszennyezettség szintén jelentős probléma, a magyar lakosság átlagosan 14 mikrogramm PM2.5 részecskének van kitéve köbméterenként, szemben az OECD 11,2 mikrogrammos átlagával.
Az egészségügyi ellátás minőségével és elérhetőségével a magyarok mindössze 41%-a elégedett, ami jelentősen elmarad az OECD 64%-os átlagától. Pozitívum ugyanakkor, hogy a DTP oltottság 100%-os, ami meghaladja az OECD átlagát.
A finanszírozás terén is jelentős a lemaradás: Magyarország egészségügyi kiadása vásárlóerő paritással számolva személyenként 3303 amerikai dollár, míg az OECD-átlag 5967 dollár. Ez a GDP 6,5%-ának felel meg, szemben az OECD 9,3%-os átlagával.
A humánerőforrás-helyzet vegyes képet mutat. Az orvosok száma (3,6/1000 lakos) közelíti az OECD-átlagot (3,9/1000 lakos), a gyógyszerészek aránya (87/100 ezer lakos) megegyezik az átlaggal, azonban az ápolók száma (5,5/1000 lakos) jelentősen elmarad az OECD-átlagtól (9,2/1000 lakos). Az idősgondozás területén különösen nagy a lemaradás: a 65 év felettiek esetében 100 ezer lakosra mindössze 1,9 gondozó jut, míg az OECD-átlag ennek több mint duplája (5 gondozó).
Infrastrukturális szempontból ellentmondásos a helyzet: Magyarországon több a kórházi ágy (6,5/1000 lakos) az OECD-átlagnál (4,2/1000 lakos), viszont a korszerű képalkotó diagnosztikai eszközökből (CT, MRI, PET) mindössze 18 jut egymillió főre, szemben az OECD 51 készülékes átlagával.
