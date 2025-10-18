Hiába a válság: ezt a kütyüt még mindig veszik az emberek - Talán tudnak valamit?

Az asztali számítógépek, notebookok és munkaállomások teljes kiszállítása éves összevetésben 6,8 százalékkal, 72,4 millióra nőtt az idei harmadik negyedévében - áll a Canalys szingapúri elemző cég honlapján. A notebookok kiszállítása (beleértve a mobil munkaállomásokat is) 4 százalékkal, 57,2 millióra emelkedett, míg az asztali számítógépek (beleértve az asztali munkaállomások) kiszállítása 17 százalékkal, 15,2 millióra bővült.

A jelentés összeállítói szerint a növekedés a Windows 10 támogatásának október 14-i megszűnésével van összefüggésben. A Lenovo erős negyedévet zárt, és harmadik negyedévében megerősítette vezető szerepét a globális PC-piacon 19,35 millió eszköz kiszállításával, ami 17,4 százalékos növekedés a tavalyi harmadik negyedévvel összehasonlítva.

A HP a második helyen végzett 15,0 millió készülékkel, ami 10,7 százalékos éves növekedés, míg a Dell a harmadik helyet szerezte meg 2,6 százalékos éves növekedéssel, 10,10 millióra. A negyedik helyen álló Apple 4,3 százalékos növekedést ért el 6,55 millióra, az ötödik egymást követő negyedévben haladta meg a 6 milliót. Az Asus 5,76 millió készüléket szállított ki, ezzel a ranglistán az ötödik lett, 7,1 százalékos éves növekedéssel. A harmadik negyedévben a Lenovo piaci részesedése 26,7 százalék, a HP-é 20,7 százalék, a Dellé 14 százalék, az Apple-é 9 százalék, az Asusé pedig 8 százalék volt.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!