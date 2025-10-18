A technológiai tudás mellett az emberi készségek is egyre fontosabbnak számítanak a személyes fejlődésben a CETIN Hungary országos reprezentatív felmérésé szerint.
Hiába a válság: ezt a kütyüt még mindig veszik az emberek - Talán tudnak valamit?
Az asztali számítógépek, notebookok és munkaállomások teljes kiszállítása éves összevetésben 6,8 százalékkal, 72,4 millióra nőtt az idei harmadik negyedévében - áll a Canalys szingapúri elemző cég honlapján. A notebookok kiszállítása (beleértve a mobil munkaállomásokat is) 4 százalékkal, 57,2 millióra emelkedett, míg az asztali számítógépek (beleértve az asztali munkaállomások) kiszállítása 17 százalékkal, 15,2 millióra bővült.
A jelentés összeállítói szerint a növekedés a Windows 10 támogatásának október 14-i megszűnésével van összefüggésben. A Lenovo erős negyedévet zárt, és harmadik negyedévében megerősítette vezető szerepét a globális PC-piacon 19,35 millió eszköz kiszállításával, ami 17,4 százalékos növekedés a tavalyi harmadik negyedévvel összehasonlítva.
A HP a második helyen végzett 15,0 millió készülékkel, ami 10,7 százalékos éves növekedés, míg a Dell a harmadik helyet szerezte meg 2,6 százalékos éves növekedéssel, 10,10 millióra. A negyedik helyen álló Apple 4,3 százalékos növekedést ért el 6,55 millióra, az ötödik egymást követő negyedévben haladta meg a 6 milliót. Az Asus 5,76 millió készüléket szállított ki, ezzel a ranglistán az ötödik lett, 7,1 százalékos éves növekedéssel. A harmadik negyedévben a Lenovo piaci részesedése 26,7 százalék, a HP-é 20,7 százalék, a Dellé 14 százalék, az Apple-é 9 százalék, az Asusé pedig 8 százalék volt.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Az Európai Unióban készülő "Chat Control" jogszabály a gyermekek online szexuális bántalmazás elleni védelmét célozza.
Az OpenAI működési vesztesége az év első felében körülbelül 8 milliárd dollár volt.
Az Asahi sörgyártó cég bejelentette, hogy a közelmúltban elszenvedett zsarolóvírus-támadás során személyes adatok is kiszivároghattak.
2025. október 14. után a Microsoft már nem biztosít ingyenes szoftverfrissítéseket, biztonsági javításokat vagy technikai segítségnyújtást a Windows 10 rendszerű számítógépekhez.
A mesterséges intelligencia forradalmasítja a tartalomgyártást. De vajon felkészült erre a hazai YouTube tartalomgyártó nemzedék?
Megszólalt a jövőkutató, Keleti Arthur: ilyen high-tech otthonokban élhetünk majd hamarosan - ezt azért kevesen látták jönni
Az otthon definíciója az elmúlt évtizedek során nem csupán társadalmi és kulturális szinten változott meg: egyre inkább összefonódott a digitalizációval.
A karbantartás számos településen okozhat átmeneti szolgáltatáskiesést az internet-, televízió- és telefonszolgáltatásokban.
Az online pénzügyi tanácsadás területén egyre több kockázattal szembesülnek a felhasználók.
Számos elavultnak tűnő készülék iránt továbbra is jelentős kereslet mutatkozik, mivel a nosztalgia még mindig értéket képvisel.
A bejelentés azt követően történt, hogy Dánia februárban betiltotta a mobiltelefonok használatát minden iskolában.
Egyes országokban a napenergia növekedése olyan gyors, hogy váratlan kihívásokat teremt.
A megállapodás értelmében az OpenAI a következő öt évben 6 gigawatt teljesítményű, csúcskategóriás AMD AI processzort vásárol.
Az autók ma már inkább számítógépek, mint gépek: tele vannak chipekkel, szoftverrel és kilométernyi vezetékkel.
A mesterséges intelligencia nemcsak a mindennapi élet, hanem az üzleti működés egyik legfontosabb tényezőjévé vált, kiváltképp a telekommunikációs szektorban.
Október és január között adják el a legtöbb okostelefont a magyar felhasználók.
A német sugárzásvédelmi hivatal idén is közzétette a legmagasabb rádiófrekvenciás sugárzást kibocsátó telefonok listáját.
