Több száz gyerek betegedett meg egy budapesti ételmérgezés miatt, a vizsgálatok calicivírust és Staphylococcus aureust is kimutattak.
Az emberiség 95%-a elkapja ezt a vírust: most súlyos, végzetes szövődményt fedeztek fel vele kapcsolatban
Egy új kutatás szerint az Epstein-Barr vírus (EBV), amely a világnépesség több mint 90 százalékát érinti, súlyos autoimmun betegségek, köztük a lupusz kialakulásához vezethet - tudósított a Daily Mail.
A Stanford Egyetem kutatói áttörést értek el annak megértésében, hogyan kapcsolódik az Epstein-Barr vírus a lupusz nevű autoimmun betegséghez, amelyben olyan hírességek is szenvednek, mint Selena Gomez és Lady Gaga. Az EBV leginkább a mononukleózis (közismert nevén "csókbetegség") okozójaként ismert, de a tudósok régóta gyanítják, hogy autoimmun betegségek kialakulásában is szerepet játszhat.
A lupusz több mint 1,5 millió amerikait érint, és az immunrendszer saját egészséges szövetei elleni támadását okozza, ami gyulladáshoz, fájdalomhoz és szervi károsodáshoz vezethet. A betegségnek nincs egyetlen ismert oka, tünetei változatosak, és jelenleg nem létezik célzott kezelése vagy gyógymódja.
A Stanford kutatói fejlett genetikai elemzéssel vizsgálták, hogyan változtatja meg az EBV a B-sejtek viselkedését, amelyek normális esetben a fertőzések elleni védekezésben segítenek. Felfedezték, hogy a vírusfertőzés átprogramozza ezeket a sejteket, ami arra készteti az immunrendszert, hogy a káros behatolók helyett a test saját egészséges szöveteit támadja meg.
A tudósok egy specifikus vírusfehérjét, az EBNA2-t azonosították, amely kulcsszerepet játszik ebben a káros immunreakcióban. Kísérleteik kimutatták, hogy ezek a megváltozott B-sejtek más immunsejteket is aktiválhatnak, láncreakciót indítva, amely hozzájárulhat a lupusz kialakulásához.
A Science Translational Medicine folyóiratban megjelent eredmények arra utalnak, hogy az EBV-fertőzés lehet az egyik kiváltó tényező a genetikailag fogékony személyeknél kialakuló lupusz esetében. Dr. Anca Askanase, a Columbia Egyetem Lupusz Központjának klinikai igazgatója szerint a felfedezés megerősíti egy EBV elleni vakcina kifejlesztésének szükségességét.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A lupusz tünetei jellemzően a tinédzserkorban vagy a húszas évek elején jelentkeznek először, és idővel változnak, súlyosbodnak. A betegek gyakran először fáradtságot, ízületi fájdalmat és bőrkiütéseket tapasztalnak, később pedig belső szervi gyulladások alakulhatnak ki. Súlyos esetekben életveszélyes szövődményekhez vezethet.
Az EBV-fertőzés rendkívül elterjedt, a felnőttek több mint 90 százaléka átesett rajta élete során. A vírus testnedvekkel, például nyállal vagy ondóval terjed, és a tünetek elmúlása után is a szervezetben marad lappangó állapotban. A lupusz mellett az EBV-t összefüggésbe hozták a szklerózis multiplexszel és különböző rákbetegségekkel is, bár a tudósok még nem értik teljesen, miért okoz egyeseknél csak enyhe betegséget, míg másoknál súlyos kórképeket.
Egy friss kutatás szerint a gyermekkori magas vérnyomás előfordulása közel kétszeresére nőtt az elmúlt 20 évben.
Több millióan választanak szépészeti beavatkozást világszerte – köztük egyre több magyar. Mi áll a plasztikai sebészet robbanásszerű növekedése mögött?
Az Amnesty International jelentése szerint világszerte 170 országban több mint 18 300 olaj-, gáz- és szénipari létesítmény működik jelenleg.
Magyarországon ma több mint 1 millió ember él diagnosztizált cukorbetegséggel.
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
A havi bér 7,5-12,5 százalékkal kevesebb lehet, ha egy váratlan betegség miatt - mely év vége felé közeledve gyakrabban előfordul - egy heti munkabéréből levonnak...
Ehető sütőtök fajták képpel: japán sütőtök, hokkaido tök, sonkatök és muskotályos sütőtök. Mit kell tudni a sütőtök jótékony hatása és a sütőtök szénhidráttartalma kapcsán?
A közétkeztető cég hangsúlyozta, hogy a gödöllői intézményekben, valamint a többi ellátott településen nem jelentettek hasonló megbetegedéseket.
Az amerikai kontinensről származó amerikai májmétely (Fascioloides magna) egyre jelentősebb problémát jelent a magyar vadgazdálkodásban.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
Bojti Andrea gyermekpszichológussal beszélgettünk, akit idén a Highlights of Hungary-díjra is jelöltek.
Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és ennél is többen lehetnek azok, akiknél már kialakultak a 2-es típusú diabéteszt megelőző állapotok.
Az önkormányzat szerint nem zárható ki, hogy a pénteki iskolai ebéd okozta a tüneteket, de egy gyorsan terjedő vírus is állhat a háttérben.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
Meglepő fordulat: kiderült, mit takarhat az Orbán által emlegetett "védőpajzs", amit az USA-tól kapunk
A szakértő szerint ilyen segítségnek csak végveszélyben vagy nagy válságban van jelentősége.
A vállalat már megtette a szükséges intézkedéseket a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonására és a fogyasztóktól való visszahívására.
Az érintett intézményeket ellátó közétkeztetési cég vezetője a hétvégén nyilatkozott, miszerint mindenben együttműködnek a hatóságokkal.
A területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet.
Tömeges ételmérgezés a budapesti menzákon: eddig 47 gyerek került a Heim Pál kórházba, sokan komoly tünetekkel
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, hányásos, hasmenéses panaszokkal valamint kiszáradásos tünetekkel szállították be a gyerekeket.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.