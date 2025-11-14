2025. november 14. péntek Aliz
A hepatitis vírus HBV, HCV krónikus betegséget, májgyulladást okoz. A vírusellenes antitestes kezelések diagnosztizálják a fertőzést, a cirrózist, a fibrózist. A hepatotróp vírusok biológiája, genotípusa befolyásolja az egészséget. 3D
Egészség

Az emberiség 95%-a elkapja ezt a vírust: most súlyos, végzetes szövődményt fedeztek fel vele kapcsolatban

Pénzcentrum
2025. november 14. 15:15

Egy új kutatás szerint az Epstein-Barr vírus (EBV), amely a világnépesség több mint 90 százalékát érinti, súlyos autoimmun betegségek, köztük a lupusz kialakulásához vezethet - tudósított a Daily Mail.

A Stanford Egyetem kutatói áttörést értek el annak megértésében, hogyan kapcsolódik az Epstein-Barr vírus a lupusz nevű autoimmun betegséghez, amelyben olyan hírességek is szenvednek, mint Selena Gomez és Lady Gaga. Az EBV leginkább a mononukleózis (közismert nevén "csókbetegség") okozójaként ismert, de a tudósok régóta gyanítják, hogy autoimmun betegségek kialakulásában is szerepet játszhat.

A lupusz több mint 1,5 millió amerikait érint, és az immunrendszer saját egészséges szövetei elleni támadását okozza, ami gyulladáshoz, fájdalomhoz és szervi károsodáshoz vezethet. A betegségnek nincs egyetlen ismert oka, tünetei változatosak, és jelenleg nem létezik célzott kezelése vagy gyógymódja.

A Stanford kutatói fejlett genetikai elemzéssel vizsgálták, hogyan változtatja meg az EBV a B-sejtek viselkedését, amelyek normális esetben a fertőzések elleni védekezésben segítenek. Felfedezték, hogy a vírusfertőzés átprogramozza ezeket a sejteket, ami arra készteti az immunrendszert, hogy a káros behatolók helyett a test saját egészséges szöveteit támadja meg.

A tudósok egy specifikus vírusfehérjét, az EBNA2-t azonosították, amely kulcsszerepet játszik ebben a káros immunreakcióban. Kísérleteik kimutatták, hogy ezek a megváltozott B-sejtek más immunsejteket is aktiválhatnak, láncreakciót indítva, amely hozzájárulhat a lupusz kialakulásához.

A Science Translational Medicine folyóiratban megjelent eredmények arra utalnak, hogy az EBV-fertőzés lehet az egyik kiváltó tényező a genetikailag fogékony személyeknél kialakuló lupusz esetében. Dr. Anca Askanase, a Columbia Egyetem Lupusz Központjának klinikai igazgatója szerint a felfedezés megerősíti egy EBV elleni vakcina kifejlesztésének szükségességét.

A lupusz tünetei jellemzően a tinédzserkorban vagy a húszas évek elején jelentkeznek először, és idővel változnak, súlyosbodnak. A betegek gyakran először fáradtságot, ízületi fájdalmat és bőrkiütéseket tapasztalnak, később pedig belső szervi gyulladások alakulhatnak ki. Súlyos esetekben életveszélyes szövődményekhez vezethet.

Az EBV-fertőzés rendkívül elterjedt, a felnőttek több mint 90 százaléka átesett rajta élete során. A vírus testnedvekkel, például nyállal vagy ondóval terjed, és a tünetek elmúlása után is a szervezetben marad lappangó állapotban. A lupusz mellett az EBV-t összefüggésbe hozták a szklerózis multiplexszel és különböző rákbetegségekkel is, bár a tudósok még nem értik teljesen, miért okoz egyeseknél csak enyhe betegséget, míg másoknál súlyos kórképeket.
Címlapkép: Getty Images
