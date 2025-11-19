Az MNB legfrissebb Lakáspiaci jelentése szerint 2025 végére közel 29 százalékra gyorsulhat az éves lakásár-növekedés országos átlagban, ami 25 éve nem látott szintet jelent.
Meglepetést hozhat 2026: kiderült, miért eshet akár 3% alá is az infláció
Az OTP Bank szakértői 3,4%-ra mérsékelték a 2026-ra vonatkozó inflációs előrejelzésüket az erős forint és az árrésstopok hatásai miatt. A jegybank óvatossága azonban továbbra is indokolt, így kamatcsökkentésre csak jövőre, az év második felében számítanak, írja a Portfolio.
Az OTP Bank friss előrejelzése szerint alacsonyabb lehet a jövő évi infláció, mint azt korábban gondolták: a pénzintézet elemzői 2026-ra 3,6% helyett már csak 3,4%-os átlagos áremelkedési ütemet várnak. A változtatás mögött elsősorban a vártnál erősebb forintárfolyam és az árrésstopok kiterjesztése áll. A szakértők szerint akár az is elképzelhető, hogy az év elején rövid időre 3% alá süllyedjen az infláció.
Az idei, 4,5%-os inflációs prognózisát ugyanakkor változatlanul hagyta a bank. Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a beérkező adatok továbbra is erős inflációs nyomást jeleznek, ezért a Magyar Nemzeti Bank óvatossága indokoltnak tűnik. Ezt különösen a várható kétszámjegyű minimálbér-emelés és a kormány fogyasztásösztönző intézkedései támasztják alá, amelyek a következő hónapokban fejthetik ki hatásukat.
Az OTP szerint az MNB továbbra is elsődleges célként kezeli a devizapiaci stabilitás fenntartását, és az árrésstopok szintén érdemben befolyásolják az infláció alakulását. A 6,5%-os alapkamat csökkentésére ezért 2026 első felében nem számítanak. Az év második felében, a bizonytalanságok mérséklődésével azonban két, egyenként 25 bázispontos kamatvágás jöhet.
Varga Mihály jegybankelnök a keddi nyilatkozatában megerősítette az MNB korábbi, szigorú kommunikációját, hangsúlyozva: hiába csökken jövő év elején a célsávba az infláció, az árstabilitásért folytatott küzdelemnek még nincs vége. A határozott jegybanki hangvétel hozzájárulhatott a forint szerdai erősödéséhez is, amely majdnem kétéves csúcsra, 382 alá erősítette a hazai devizát.
A GVH eljárásának eredményeként több százezer magyar vásárlónak fizet több, mint 500 millió forint kompenzációt az About You üzemeltetője.
Az új üzem évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort készít majd több mint ötmillió cella felhasználásával.
Történelmi jelentőségű megállapodást kötöttek az indiai állami finomítók amerikai LPG importra.
A kkv-k többsége csak 5%-os béremelést tud vállalni, így a 10–13%-os tervek nagy részét nem lehet teljesíteni.
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási most a rizikó, sok dolog játszik össze ellenünk
A globális adósságpiacok kulcsszerepet játszottak a 2008-as pénzügyi válság és a COVID–19 járvány utáni gazdasági talpra állásban.
Iránykeresés várható szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a kereskedés nyitásában az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
A versenyhatóság gyanúja szerint a Bige László érdekeltségébe tartozó vállalat 2021 és 2023 között tiltott versenykorlátozásban vehetett részt.
Az euró 7 órakor 383,86 forinton állt, alig magasabban a kedd esti 383,80 forintnál.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1289,53 pontos, 1,2 százalékos csökkenéssel, 106 072,63 ponton zárt kedden.
Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, amely immár több mint egy éve nem módosult.
Az infláció alakulásának függvényében azonban a közeljövőben változhat a jegybank kamatpolitikája.
Donald Trump amerikai elnök a McDonald's tulajdonosokkal és üzemeltetőkkel tartott találkozóján az infláció elleni küzdelemről beszélt,
A NAV közölte, hogy még most is érdemes pótolni, mert így akár a novemberi fizetés is szja-mentes lehet.
Az Erste Bank a honlapján jelentette be, hogy novemberben rendszerfejlesztési munkát végeznek a rendszereiken, ami a szolgáltatások működését is befolyásolja.
Czibere Ákos, az Equilor elemzője szerint a határidős adatok alapján kedden inkább csökkenés várható.
Videoton-vezér: jelentős gazdasági növekedést hozna, ha bevezetnénk az eurót - el kell engedni a dacoskodást
A szövetségeseinkkel való kapcsolat javítása és az euró bevezetése jelentősen hozzájárulhatna a gazdasági növekedéshez - mondta Sinkó Ottó.
A KSH friss adatai szerint 2025 szeptemberében 687 100 forint volt a bruttó átlagkereset. Ez 9,5 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.
A forint gyengült kedd reggel a vezető devizákkal szemben.
