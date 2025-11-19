Meglepetést hozhat 2026: kiderült, miért eshet akár 3% alá is az infláció

Az OTP Bank szakértői 3,4%-ra mérsékelték a 2026-ra vonatkozó inflációs előrejelzésüket az erős forint és az árrésstopok hatásai miatt. A jegybank óvatossága azonban továbbra is indokolt, így kamatcsökkentésre csak jövőre, az év második felében számítanak, írja a Portfolio.

Az OTP Bank friss előrejelzése szerint alacsonyabb lehet a jövő évi infláció, mint azt korábban gondolták: a pénzintézet elemzői 2026-ra 3,6% helyett már csak 3,4%-os átlagos áremelkedési ütemet várnak. A változtatás mögött elsősorban a vártnál erősebb forintárfolyam és az árrésstopok kiterjesztése áll. A szakértők szerint akár az is elképzelhető, hogy az év elején rövid időre 3% alá süllyedjen az infláció.

Az idei, 4,5%-os inflációs prognózisát ugyanakkor változatlanul hagyta a bank. Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a beérkező adatok továbbra is erős inflációs nyomást jeleznek, ezért a Magyar Nemzeti Bank óvatossága indokoltnak tűnik. Ezt különösen a várható kétszámjegyű minimálbér-emelés és a kormány fogyasztásösztönző intézkedései támasztják alá, amelyek a következő hónapokban fejthetik ki hatásukat.

Az OTP szerint az MNB továbbra is elsődleges célként kezeli a devizapiaci stabilitás fenntartását, és az árrésstopok szintén érdemben befolyásolják az infláció alakulását. A 6,5%-os alapkamat csökkentésére ezért 2026 első felében nem számítanak. Az év második felében, a bizonytalanságok mérséklődésével azonban két, egyenként 25 bázispontos kamatvágás jöhet.

Varga Mihály jegybankelnök a keddi nyilatkozatában megerősítette az MNB korábbi, szigorú kommunikációját, hangsúlyozva: hiába csökken jövő év elején a célsávba az infláció, az árstabilitásért folytatott küzdelemnek még nincs vége. A határozott jegybanki hangvétel hozzájárulhatott a forint szerdai erősödéséhez is, amely majdnem kétéves csúcsra, 382 alá erősítette a hazai devizát.