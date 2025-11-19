2025. november 19. szerda Erzsébet
hálapénz, paraszolvencia, orvos, kórház
Egészség

Fűtésprobléma bénította meg a János Kórházat – műtétek maradtak el, azért ez nagyon durva

Pénzcentrum
2025. november 19. 18:33

A Szent János Kórház egyik osztályán hirtelen fellépő rendszerhiba okozott fűtési ingadozást, ezért szerdán három nem sürgős műtétet elhalasztottak. A javítás folyamatban van, a sürgős ellátás zavartalan maradt, közölte az intézmény.

Átmeneti fűtési ingadozás miatt szerdán három tervezett műtétet kellett elhalasztani a Szent János Kórházban – derül ki az intézmény közleményéből.

A problémát egy nemrég befejezett műszaki átalakítást követően fellépő váratlan rendszerhiba okozta, amely miatt a fűtési rendszer légtelenítésére és teljes felülvizsgálatára volt szükség.

A kórház tájékoztatása szerint a javítás már zajlik, és várhatóan rövid időn belül helyreáll a fűtés megfelelő működése. Hangsúlyozták, hogy a kórtermekben zavartalan a fűtés, és a betegellátást a hiba nem érinti.

A keddi ügyelet során minden sürgős beavatkozást el tudtak végezni, ugyanakkor betegbiztonsági okokból szerdán három előre tervezett műtétet el kellett halasztani. Az érintett páciensektől az intézmény elnézést kért.
Címlapkép: Getty Images
#fűtés #egészség #kórház #Budapest #egészségügy #műtét #betegellátás

