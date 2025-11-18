Kiderült, meddig élnek egészségben a magyar férfiak: a szám jóval rosszabb, mint gondolnánk

A legfrissebb adatok szerint a 45 év feletti magyar férfiak közel fele krónikus betegséggel él. A KSH és az OECD statisztikái alapján a magyar férfiak várható élettartama még mindig jóval alacsonyabb a nőkéhez képest, egészségesen pedig átlagosan csak 61,3 éves korukig élnek. A leggyakoribb problémák között szerepel a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a prosztata elváltozásai.

A szakértők szerint a korai felismerés létfontosságú. A rendszeres laborvizsgálatok olyan eltérésekre is rávilágíthatnak, amelyek még nem okoznak panaszt. Dr. Skorán Ottó belgyógyász szerint sok férfi csak akkor fordul orvoshoz, amikor már megjelentek a tünetek, pedig a betegségek többsége időben felismerve jól kezelhető lenne.

A digitális egészségügyi szolgáltatások ezt a folyamatot egyszerűbbé teszik. A Virtuális Klinika platformján akár egy rövid online konzultáció is elegendő ahhoz, hogy a páciensek gyors visszajelzést kapjanak a laboreredményeikről.

A SYNLAB kifejezetten 45 év feletti férfiak számára összeállított vizsgálatcsomagja több mint 40 paramétert vizsgál. A csomag képet ad a máj és a vesék működéséről, a vérképző rendszerről, a szív- és érrendszeri kockázatokról, a hormonháztartásról és tartalmazza a PSA-szint mérését is.

A Virtuális Klinika szakemberei a vizsgálatok előtt és után is online segítséget adnak. A páciensek így pontosabb képet kaphatnak az eredményeik értelméről és a szükséges lépésekről. A rendszeres ellenőrzés lehetőséget ad arra, hogy a férfiak időben reagáljanak a szervezetükben zajló változásokra és hosszabb távon megőrizzék egészségüket.