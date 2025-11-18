A Novo Nordisk jelentősen csökkenti a Wegovy árát az Egyesült Államokban,
Kiderült, meddig élnek egészségben a magyar férfiak: a szám jóval rosszabb, mint gondolnánk
A legfrissebb adatok szerint a 45 év feletti magyar férfiak közel fele krónikus betegséggel él. A KSH és az OECD statisztikái alapján a magyar férfiak várható élettartama még mindig jóval alacsonyabb a nőkéhez képest, egészségesen pedig átlagosan csak 61,3 éves korukig élnek. A leggyakoribb problémák között szerepel a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a prosztata elváltozásai.
A szakértők szerint a korai felismerés létfontosságú. A rendszeres laborvizsgálatok olyan eltérésekre is rávilágíthatnak, amelyek még nem okoznak panaszt. Dr. Skorán Ottó belgyógyász szerint sok férfi csak akkor fordul orvoshoz, amikor már megjelentek a tünetek, pedig a betegségek többsége időben felismerve jól kezelhető lenne.
A digitális egészségügyi szolgáltatások ezt a folyamatot egyszerűbbé teszik. A Virtuális Klinika platformján akár egy rövid online konzultáció is elegendő ahhoz, hogy a páciensek gyors visszajelzést kapjanak a laboreredményeikről.
A SYNLAB kifejezetten 45 év feletti férfiak számára összeállított vizsgálatcsomagja több mint 40 paramétert vizsgál. A csomag képet ad a máj és a vesék működéséről, a vérképző rendszerről, a szív- és érrendszeri kockázatokról, a hormonháztartásról és tartalmazza a PSA-szint mérését is.
A Virtuális Klinika szakemberei a vizsgálatok előtt és után is online segítséget adnak. A páciensek így pontosabb képet kaphatnak az eredményeik értelméről és a szükséges lépésekről. A rendszeres ellenőrzés lehetőséget ad arra, hogy a férfiak időben reagáljanak a szervezetükben zajló változásokra és hosszabb távon megőrizzék egészségüket.
Az Egyesült Államokban egy embernél is kimutatták a H5N5 madárinfluenza-vírust, az illetőt jelenleg kórházban kezelik.
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
Több betegtől származó mintában calicivírust és enterotoxin pozitív Staphylococcus aureus baktériumot mutattak ki.
Hosszú ideje kérdés, hogy mikor vehetünk be egyszerűen egy tablettát a fogyás érdekében.
Óriási változás élesedett a magyar kórházakban: már most hatalmas a felháborodás - mi lesz ennek a vége?
Késik az egységes kórházi beléptetőrendszer bevezetése, amely a dolgozók kamerás azonosítását szolgálná.
A dolgozók szerint régóta ismert volt a probléma, mégsem történt érdemi beavatkozás a vízhálózatban.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
A támogatás összege legfeljebb 300 ezer forint, melyet 10 évenként lehet igényelni a lakókörnyezet akadálymentesítésére.
A magvak fogyasztása, tünetmentes időszakban, nem növeli az egyik gyakori vastagbélgyulladás, az ún. divertikulitisz kockázatát, sőt akár enyhén csökkentheti is.
Az emberiség 95%-a elkapja ezt a vírust: most súlyos, végzetes szövődményt fedeztek fel vele kapcsolatban
Az EBV-fertőzés rendkívül elterjedt, a felnőttek több mint 90 százaléka átesett rajta élete során.
Több száz gyerek betegedett meg egy budapesti ételmérgezés miatt, a vizsgálatok calicivírust és Staphylococcus aureust is kimutattak.
A koronavírus örökítőanyagának mennyisége csökkent a hazai szennyvízben.
A cél a 2050-re tervezett klímasemlegesség eléréséhez szükséges.
Egy friss kutatás szerint a rendszeres, napi három vagy több alkoholos ital fogyasztása súlyosabb agyvérzéshez és korábbi agykárosodáshoz vezethet.
Egy friss kutatás szerint a gyermekkori magas vérnyomás előfordulása közel kétszeresére nőtt az elmúlt 20 évben.
Több millióan választanak szépészeti beavatkozást világszerte – köztük egyre több magyar. Mi áll a plasztikai sebészet robbanásszerű növekedése mögött?
Az Amnesty International jelentése szerint világszerte 170 országban több mint 18 300 olaj-, gáz- és szénipari létesítmény működik jelenleg.
Magyarországon ma több mint 1 millió ember él diagnosztizált cukorbetegséggel.
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
A havi bér 7,5-12,5 százalékkal kevesebb lehet, ha egy váratlan betegség miatt - mely év vége felé közeledve gyakrabban előfordul - egy heti munkabéréből levonnak...
