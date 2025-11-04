Évtizedes Windows hibát javított ki a Microsoft: ezt a bosszantó üzenetet többé már nem látod

A Microsoft végre elismerte és kijavította azt a régóta fennálló hibát, amely miatt a Windows 10 és 11 rendszereken az "update and shut down" (frissítés és leállítás) opció valójában újraindította a számítógépet leállítás helyett - írja a Forbes.

A javítás a Windows 11 25H2 Build 26200.7019 verziótól kezdve érhető el, és az októberi opcionális frissítésben (KB5067036) jelent meg. A Windows szakértők szerint ez egy "évtizedes hiba" volt, amely különösen a laptopok felhasználóit érintette kellemetlenül.

"Amikor este 11-kor van egy függőben lévő Windows frissítés, kiválasztottam a frissítés és leállítás opciót, majd lefeküdtem, de másnap reggel a Windows a bejelentkezési képernyőn volt, ha az akkumulátor nem merült le" - írja le a problémát egy felhasználó.

A két különböző opció (frissítés és újraindítás, illetve frissítés és leállítás) egymás mellett jelenik meg, így a felhasználók könnyen feltételezhették, hogy véletlenül rossz gombot nyomtak meg, amikor valójában rendszerhiba történt.

A Microsoft emellett azt is bejelentette, hogy egyszerűbbé és intuitívabbá teszi a Windows frissítéseket. Az új rendszerben a frissítések "felhasználóbarátabb" neveket kapnak a korábbi számok és kódok helyett.

"A felhasználói élmény további gazdagítása érdekében egyszerűsített és szabványosított címrendszert vezetünk be a frissítések széles körére. Ez az új formátum elsősorban a felhasználókat tartja szem előtt. A címek intuitívabbak, következetesebbek és informatívabbak, hogy a felhasználók gyorsan megérthessék, milyen frissítéseket kapnak" - magyarázta a Microsoft.