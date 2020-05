Túlélési Kézikönyv: így maradhatsz egészséges a járvány alatt - minden válasz egy helyen

A koronavírus járvány gyökeresen felforgatta a magyar lakosság életét, legyen szó az iskolabezárások miatt otthon tanuló diákokról, egyetemistákról, munkájukat elvesztett dolgozókról, home officeba kényszerült munkavállalók tömegeiről, a fertőzésveszélynek leginkább kitett idősekről, valamint krónikus betegekről, vállalkozókról, családosokról, műtét előtt álló betegekről, váradósokról, egészségügyi dolgozókról, gyakorlatilag bárkiről. A járvány mindenkit érint: eltérő mértékben és más-más területeken, de szinte a legtöbb embert olyan kihívások elé állított az elmúlt időszak, amelyre nem volt felkészülve. A Pénzcentrum túlélési kézikönyve az egészségük védelméhez most nekik is segítséget nyújthat. Mutatjuk a válaszokat a legfontosabb kérdésekre.

Ezért készül a legrosszabb forgatókönyvre a magyar egészségügy: még mindig nagy a bizonytalanság

Miközben Magyarországon van hivatalosan az egyik legalacsonyabb koronavírus-esetszám Európában, és a halottak száma sem kimagasló, addig hatalmas készültség van a magyar kórházakban és a kormány a járvány miatt rendkívül rövid idő alatt, a fokozatosság elvét nagyrészt figyelmen kívül hagyva alapjaiban alakítja át az egészségügyi ellátórendszert. A két dolog látszólag nem fér meg egymás mellett, cikkünkben bemutatjuk, hogy mi lehet a magyarázata annak, hogy a kormány a "legrosszabb forgatókönyv" bekövetkezésére készül a kórházakban, felvállalva annak beláthatatlan következményeit.

300 ezer magyarra veszélyesebb a koronavírus egy friss tanulmány szerint

Hazánkban mintegy 300 000 asztmás beteget tartanak nyilván. Számukra fokozott kockázatot jelenthet a SARS-CoV-2 vírus - tájékoztatott a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspathológiai Szekció. Ha a COVID-19 tünetes súlyos asztmás betegnél alakul ki, komolyabb lefolyású lehet és nagyobb kockázattal is járhat. Az ő esetükben ráadásul nehezebb lehet felismerni magát a vírusfertőzést, hiszen több tünet megegyezhet az asztmások alap panaszaival. Ha ezekhez friss légúti fertőzésre jellemző tünetek kapcsolódnak (láz és köhögés), akkor forduljanak azonnal telefonon háziorvosukhoz - írták a közleményükben.

10-ből 4 magyar vállalná be ezt a kiadást: ennyire féltik az egészségüket

A nyilatkozók 32 százaléka érzi úgy, hogy alulbiztosított a koronavírus negatív következményeivel szemben - derül ki egy friss felmérés hazai adataiból. A járvány komoly változást hozott a mindennapjainkba: háromból egy magyar ma már otthonról dolgozik, a megkérdezettek 63 százaléka pedig tapasztalt bevételkiesést a gazdasági hatások miatt. A vírustól való félelem miatt a biztosítók ügyfeleinek többsége új elemekkel szeretné bővíteni biztosítási portfólióját.

Ingyenes tanácsadásra jelentkezhet, akinek gondja van a karanténban

A Magyar Alvás Szövetség ingyenes, alvással kapcsolatos életmód tanácsadást indít. "Ha kibillenünk a korábban megszokott életritmusunkból, az úgynevezett cirkadián ritmusunk megsérül, akkor azt észre kell vennünk és helyre kell állítanunk. Felelősséggel tartozunk magunkért, a hálótársunk, a gyermekünk, a szüleink, a családunk jó alvásáért is" - írják.

Megszólalt a magyar professzor: akár jól is kijöhetünk a járványból

A koronavírus megjelenésével az emberiség válaszút elé érkezett. A járvány ugyan ideiglenes, hatásai mégis tartósak lesznek. Az pedig csak rajtunk múlik, hogy a negatív vagy a pozitív következményeket erősítjük-e fel - mondta Prof. Dr. László Ervin, a Budapest Klub alapítója és elnöke.

Ezzel is óvhatják a fertőzéstől babájukat a magyar anyák: mutatjuk, mit tehetnek

Világszerte és így Magyarországon is megváltoztatta az emberek életét és szokásait a koronavírus járvány. Az egészségügyi, ellátási és gondozási tevékenységeknél is kiemelten fontos szemponttá vált mind az ellátottak, gondozottak, mind az ellátók egészségének megóvása egy esetleges fertőzéstől. A várandós gondozás jogszabályban meghatározott módon, több szakember bevonásával végzett komplex tevékenység, ami jellegéből fakadóan sok személyes kontaktussal jár, viszont a járvány miatt csak a nagyon szükséges találkozókra kell korlátozni a gondozást.

Őszre csúszik a fontos védőoltás a járvány miatt: ezek a gyerekek kapják meg később

Míg az életkorhoz kötött kötelező védőoltások beadása a szokásos rendben zajlik, a kampányoltásokra a koronavírus-járványt követően kerül majd sor.

Home office alatt is simán kiéghetsz: 5 szabály, amit tarts be a téboly ellen

Nehéz elválasztani a melót a szabadidőtől, főképpen ha most az otthonod lett egyben a munkahelyed is. Most szakértők adnak pár tanácsort, hogy könnyebben ki tudj szállni a napi mókuskerékből.

Túlélési Kézikönyv: így maradhatsz mentálisan ép a járvány alatt - minden válasz egy helyen



A járvány mostanra kivétel nélkül mindenkinek az életére megtette a hatását: megterhelő ez az életüket kockáztató, a járvánnyal első fronton harcoló dolgozóknak, megterhelő a kis lakásokba szorult családoknak, nehéz az állás nélkül maradtak számára, és azoknak is, akiknek most több ember helyett kell helytállniuk. Teherként nehezedik az érettségiző diákokra, a szülés előtt álló nőkre, az izolációban élő öregekre. Mindenkinek más-más módon jelent terhet most a járvány, és az emberek kezdenek nagyon belefáradni mindebbe. Viszont akármi is legyen az, ami számukra most nehézséget jelent - mentálisan is igénybe vesz mindenkit a járvány: a stressz, a szorongás, az aggódás, vagy akár a bűntudat is, a mindennapok része lett. A korlátozott lehetőségek mellett is azonban rengeteget tehetünk a mentális egészségünkért. Mutatjuk, melyik helyzetre mi a megoldás.

Gyógyszerészek tanácsai: ezt fontold meg mielőtt patikába indulsz!

Annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány megfékézésének egyik legjobb módja a szigorú otthonmaradás lenne, még mindig sok üzlet zsúfolt, és a patikák is leterheltek. Dr. Müller Cecília tisztifőorvos minden sajtótájékoztatón nyomatékosan kéri a lakosságot, aki teheti maradjon otthon, csak akkor menjenek valahová, ha feltétlenül muszáj. Vannak ilyen esetek, mint például ha gyógyszerért indulunk a patikába, viszont még ezt is jól meg kell gondolni, mielőtt elindulunk. Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szakmai elnökének javaslatait, tanácsait közöljük azok számára, akik patikába indulnak. Így tehetünk meg minden a járvány terjedésének fékezése, saját egészségünk és annak érdekében, hogy könnyítsük a gyógyszerészek terheit ebben a nehéz időszakban!

Költs a SZÉP-kártyádról az egészségedre! Mutatjuk, mire használhatod a járvány alatt is

Rengeteg magyar dolgozó kapja a fizetésének egy részét valamilyen cafeteria formájában, amelyről év elején kellett döntenie, milyen formában igényli. Akkor még nem lehetett tudni, hogy egy világjárvány mindenkinek átírja a 2020-as terveit. Azoknak nem okoz fejtörést, hogy használják fel az összeget, akik pénzkifizetést kértek, vagy például egészségpénztári kártyára kapnak plusz juttatást a munkáltatótól.

Bővül az eRecept: most már ezeket is fel lehet íratni rá

2020. április 30-ától már bizonyos gyógyászati segédeszközök (GYSE) is rendelhetőek eRecepten, azonban kiváltásuk egyelőre csak a patikákban lehetséges. A veszélyhelyzetre tekintettel bevezetésre kerülő fejlesztés tovább csökkenti az orvos és beteg közötti személyes találkozások szükségességét.

Ezekkel a hazai zöldségekkel felturbózhatod az immunrendszered: most kerültek a boltokba

A piacokon, üzletekben már nagy mennyiségben kaphatók hazai termelésű, friss primőr zöldségek: paprika, paradicsom, retek, uborka, fejes saláta, zöldhagyma. A termesztett gombák pedig egész évben a fogyasztók rendelkezésére állnak, ahogy a következő hónapokban minden szezonális zöldség-gyümölcs is. Aki ezekből fogyaszt, sokat tehet immunrendszere erősítéséért, valamint vásárlásával a magyar gazdákat is segíti - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Ennyi koronavírusos beteget szűrtek ki eddig a magánklinikák: még csak most jön a dömping

Május 4-én hivatalosan is újraindult az egészségügy, másfél hónapos szünet után - ami alatt csak a sürgős és azonnali ellátások voltak engedélyezettek - több fontos területen újraindult az ellátás. Az új eljárásrend értelmében azonban bizonyos vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz negatív COVID19-teszt bemutatása szükséges. Ennek apropóján kíváncsiak voltunk, nőtt-e az érdeklődés a privát szolgáltatóknál a tesztek iránt, valamint hogy mely tesztet keresik inkább a páciensek, a szerológiai vagy a PCR-vizsgálatot? Arra is rákérdeztünk, a magánklinikákon végzett tesztek hány százaléka mutatott pozitív eredményt. Kiderül az is, a magán egészségügyi szolgáltatók mit tapasztalnak, most, hogy módosult az eljárásrend, megrohamozták-e a magán szektort a betegek.

A magánellátás tesztjeinek 1-2 százaléka pozitív

A hivatalos magyarországi koronavírus-statisztikában még mindig nem szerepelnek a magánellátásban elvégzett mintavételek eredményei, miközben egyre több intézmény kínálja térítés ellenében a tesztelés lehetőségét.

Ennyibe kerülne, ha magánklinikán szülnél a koronavírus miatt: itt az árlista

Tekintettel a Magyarországon kialakult járványügyi helyzetre a közellátásban nagyrészt felfüggesztésre kerültek a nem akut fekvőbeteg ellátások, minden egyéb ellátás, vizsgálat jelenleg szünetel. Ez a különféle betegségekkel küzdők számára is nagy tehertétel, illetve a bizonytalan helyzetben a szülés előtt állók is nehéz helyzetbe kerültek. Azok számára, akik a közellátás helyett most a magánegészségügyi szolgáltatás igénybevételén gondolkodnak, a Pénzcentrum összegyűjtötte hol és milyen áron vállalják a szülés levezetését. Az biztos, hogy kevesen engedhetik meg maguknak a magánklinikák árait. Múlt évben ráadásul jelentős drágulást is végbement a magánkilinikák árszabásában, jelenleg egyelőre még nem nagyon emelkedtek az árak, de ki tudja meddig maradnak változatlanok.

