Ennyibe kerülne, ha magánklinikán szülnél a koronavírus miatt: itt az árlista

A koronavírus járvány hatására az egészségügyi ellátórendszer - eleget téve a veszélyhelyzetben szükséges óvintézkedéseknek - csak életmentő műtéteket hajt végre, minden egyéb ellátás jelenleg szünetel. Ez a különféle betegségekkel küzdők számára is nagy tehertétel, illetve a bizonytalan helyzetben a szülés előtt állók is nehéz helyzetbe kerültek. Azok számára, akik a közellátás helyett most a magánegészségügyi szolgáltatás igénybevételén gondolkodnak, a Pénzcentrum összegyűjtötte hol és milyen áron vállalják a szülés levezetését. Az biztos, hogy kevesen engedhetik meg maguknak a magánklinikák árait. Múlt évben ráadásul jelentős drágulást is végbement a magánkilinikák árszabásában, jelenleg egyelőre még nem nagyon emelkedtek az árak, de ki tudja meddig maradnak változatlanok.

A koronavírus járvány következtében elrendelt intézkedések, illetve az íratlan szabályok - mint a #maradjotthon kampány - pár hét alatt teljesen felforgatták a megszokott és jó előre megtervezett életünket. A naptárba felvezetett időpontok, programok mind elmaradnak, legyen szó csak egy moziról, hajfestésről vagy egyenesen egy esküvőről. Mindegy, mennyire fontos, most csak egy dolog számít: mennyire életbevágó.

Különösen nehéz ezzel szembenéznie azoknak, akik szülés előtt állnak - amíg más azon bosszankodik, hogy a műkörmöshöz nem tud eljutni, addig nekik alapvető vizsgálataik maradnak el a következő hetekben, hónapokban, mert az orvosok most csak a legszükségesebbeket végezhetik. Ezen túlmenően pedig joggal aggódik a leendő anya és családja, hogy ha nő a fertőzöttek, ápolásra szorulók száma, hogyan lesz kapacitásuk az orvosoknak a szülészeteken elvégezniük a munkájukat. Ahogy általában a magyar orvosokra, a nőgyógyászat-szülészet területén dolgozókra is igaz, hogy rengeteg a 60-65 év feletti szakember. Akinek az orvosa a veszélyeztetett korosztályba tartozik, az már biztos lehet benne, hogy a szülését nem ő fogja vezetni a következő hetekben, vagy hónapokban.

Az elmúlt években egyre nőtt azok száma, akik a magánklinikákat választották a közellátás helyett, hogyha várandósgondozásról, szülésről volt szó. Most, hogy a közellátás gyakorlatilag életmentésre rendezkedett be, sok szorongó várandós, kismama és család fejében megfordulhat, hogy magán-egészségügyi intézményt keres a szülés lebonyolításához. A Pénzcentrum összegyűjtötte, hogy az egyes magánklinikákon milyen "szülési csomagok" találhatók a kínálatban, és ezek mennyibe kerülnek.

Hányan választják a magánszolgáltatókat?

A KSH Népességtudományi Kutatóintézet által indított kutatás szerint (2018-as adatok alapján) a várandósok 97 százaléka a állami kórházban vagy klinikán szülne, és csak 2 százalékuk szülne magánúton (az otthonszülők száma elenyésző.). A kismamák 35 százalékának van vagy lesz választott szülészorvosa, 29 százalékának választott szülészorvosa és szülésznője is, 5 százalékának csak választott szülésznője.

Azt viszont hozzá kell tenni, hogy egyre többen választják évről évre a magánegészségügyi szolgáltatókat: az idén 10 éves jubileumát ünneplő Maternity Szülészeti- és Nőgyógyászati Magánklinika adatai szerint fennállásuk alatt több mint 6500 újszülött jött világra náluk, a születések száma éves szinten megtízszereződött. Az intézményben tavaly ötször annyi kisműtétet hajtottak végre, mint 2010-ben, a beavatkozások száma pedig átlagosan 15-20%-kal nő évente.

Mennyibe kerül a "magánszülés"?

A Róbert Magánkórházban több csomag közül is választhatunk. Az Arany csomag 455 ezer forint, mely magában foglalja a magánklinikai szülést az ügyeletes orvossal és szülésznővel, a műtői költségeket császármetszés esetén, az apás szülést, gyermekágyi ápolást, az újszülött ellátást. Az elhelyezés kétágyas szobában történik, 2 éjszaka ára és étkezés van még az árban.

A Platina csomag 695 ezer forintért tartalmazza ugyanezeket a szolgáltatásokat, de már választott orvossal és szülésznővel, plusz 1 éjszakával, családi vagy egyágyas szobában történő elhelyezéssel és a kísérője részére biztosított étkezéssel. Ezen túl még szoptatási tanácsadás is van a csomagban.

A Gyémánt csomag kiegészül a szükség esetén adott érzéstelenítővel, még egy plusz éjszakával, a Czeizel Intézet köldökzsinórvér és szövet levétel és 1 éven át tartó tárolás szolgáltatásával. Ha az újszülöttnek szüksége van rá, oxigénterápia, kékfény terápia, és infúziós terápia is van a csomagban. Ezen túl még taxiszolgáltatást is biztosítanak Budapesttől 40 km-re távolságig oda-vissza. Mindez 1,495 millió forintba kerül.

A Dr. Rose magánszülészetén a hüvelyi szülés érzéstelenítéssel és anélkül, 1 millió 120 ezer forinttól kérhető, a császármetszéses szülés 968 700 forinttól. Műtét esetén kérhetünk sterilizációt is, így a szüléssel együtt 1 208 100 forinttól érhető el a kombinált szolgáltatás.

A magánkórház honlapján felhívja a figyelmet, hogy biztonsági okokból 2020.03.19-től csak előzetes időpont egyeztetés alapján fogadnak pácienseket. A honlap arról is tájékoztat, hogy

[a klinika] felkészülve a jelen járványügyi helyzetre, minden óvintézkedést betartva zavartalanul folytatja működését: minden kezelést, szűrést, beavatkozást és műtétet elvégzünk, ami nem veszélyezteti pácienseink biztonságát. A betegellátás során fokozottan figyelünk a megfelelő higiénére, fertőtlenítésre.

A Maternity klinikán az alap szülési csomag a Maternity orvosával 830 ezer forintba kerül, vendégorvossal 680 ezer forintba. Ebben benne van a természetes szülés, vagy császármetszés levezetése, epidurális fájdalomcsillapítás, vagy műtéti érzéstelenítés, 2 éjszaka komfortos családi szobában étkezéssel, 1 választott kísérővel, valamint az édesanya és az újszülött megfigyelése, ellátása. Tartalmazza továbbá a császármetszés esetén egy alkalmas gyógytornát, szoptatási tanácsadást, az anyakönyvezést és védőnői szolgáltatást.

Az Exkluzív szülési csomag az alapcsomagok szolgáltatásain felül nem csak az orvos, hanem a szülésnő kiválasztását is biztosítja, a szülést követően 3 éjszakát családi VIP szobában, személyzettel és A’la Carte étkezést két fő részére. Továbbá tartalmazza az egyéni gyógytornát minden nap, a személyre szabott dietetikai tanácsadást, és egy fotóalbumot is az újszülöttről.

Az exkluzív szülés nagyjából annyiba kerül, mint egy luxusnyaralás a Karib-szigeteken két főre: 1,8 millió forintba.

A Maternitynél ikerterhesség esetére is vannak külön csomagjaik, amelyek attól függően, hogy a Maternity orvosát, vagy külsős orvost kérünk fel a szülés levezetésére 820 ezer, illetve 970 ezer forintba kerülnek.

A nyíregyházi Finnamed magánklinikán az exkluzív szülészeti csomag ára 890 ezer forint, császármetszés esetén 90 ezer forintos felárral. Ha extra napokat szeretnénk bent tölteni a kórházban, napi ötszöri étkezéssel és ápolási díjjal 39 ezer forintba kerül egy éjszaka.

A pécsi Da Vinci Magánklinikán a spontán hüvelyi szülés (2 éjszaka) 850 ezer forint, míg a császármetszés (3 éjszaka) 990 ezer forint. A hozzátartozó ellátás/éjszaka napi 25 ezer forintba kerül.

Általánosságban elmondható, hogy az árak jelenleg nem emelkedtek a tavaly áprilisi árszabáshoz képest. Egyedül a Dr. Rose Magánklinikán változtattak az árszabáson, különválasztva a császármetszést és hüvelyi szülést.

