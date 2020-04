Ezzel is óvhatják a fertőzéstől babájukat a magyar anyák: mutatjuk, mit tehetnek

Világszerte és így Magyarországon is megváltoztatta az emberek életét és szokásait a koronavírus járvány. Az egészségügyi, ellátási és gondozási tevékenységeknél is kiemelten fontos szemponttá vált mind az ellátottak, gondozottak, mind az ellátók egészségének megóvása egy esetleges fertőzéstől. A várandós gondozás jogszabályban meghatározott módon, több szakember bevonásával végzett komplex tevékenység, ami jellegéből fakadóan sok személyes kontaktussal jár, viszont a járvány miatt csak a nagyon szükséges találkozókra kell korlátozni a gondozást.

Előtérbe kerültek azok a megoldások, amelyek úgy segítik a várandós gondozást, hogy kizárják egy esetleges fertőzés lehetőségét. A "Magzatmentő" program segítséget jelent a kismamáknak és a gondozóknak is a várandós gondozás során, hiszen a várandós gondozási protokoll szerint 38. héttől kötelező a heti 1 NST- CTG (Non Stress Test Cardotocographia) vizsgálat. (Túlhordás esetén a 40. héttől másnaponta, a 41. héttől naponta kötelező a vizsgálat.) - írja közleményében a magzatmento.hu.

A Magzatmentő szolgáltatás keretében egy olyan, magyar és uniós jogszabályoknak egyaránt megfelelő NST-CTG vizsgáló eszközt biztosítanak a várandósoknak, amellyel naponta (akár többször is) vizsgálható a babák méhen belüli állapota szakorvos távfelügyeletével, a kismama otthonában. A vizsgálóeszköz európai uniós szabvánnyal rendelkező orvostechnikai eszköz és a kismama által is engedélyezett a használata, hiszen semmilyen veszélyt nem jelent sem a baba, sem a mama számára. A Magzatmentő program ennek az eszköznek az alkalmazásával nyújt tele-cardiotocográfiás szolgáltatást várandós kismamák részére.

A "tele-cardiotocográfia" a várandósgondozás keretében a magzatok méhen belüli állapotának megítélésére alkalmazott orvosi vizsgálómódszer, melyet a kismama otthonában is tud alkalmazni, miközben a leletező orvos a modern technológia segítségével távolról figyeli a baba állapotát. Amennyiben az orvos életet veszélyeztető állapotot észlel, figyelmezteti a várandóst, megelőzve ezzel az esetleges tragédiákat. A mérési eredményt elektronikus értesítésben is megkapja a kismama, aki megoszthatja azt kezelőorvosával is.

A kismama által elvégzett mérés eredményét a készülék automatikusan továbbítja kiértékelésre az orvosközpontnak, ahonnan 24 órán belül visszajelzést kap a babája egészségét illetően üzenetben a készülékre. Gyanús eredmény esetén megismételtetik a mérést. Kritikus érték esetén azonnal értesítik telefonon a leendő anyukát, és szakorvos haladéktalan felkeresését javasolják.

A méhen belüli magzati veszélyállapotoknak az esetek többségében nincs érzékelhető jele sem a kismama, sem környezete számára. Nem csak a veszélyeztetett (pl. cukorbetegség, magas vérnyomás) terheseknél fordul elő a magzati, méhen belüli halálozás. Sőt a kockázatmentes várandósság kisebb figyelmet kap, mert a kismama és környezete nem számít a fenyegető veszélyállapotra. A "Magzatmentő" program kiváló megoldást nyújt a várandósok gondozásának támogatására, különösen olyan időszakban, amikor el akarjuk kerülni egy esetleges megfertőződés lehetőségét!

Címlapkép: Getty Images