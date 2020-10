Máris ennyi galibát okoz az influenza oltás: mi lesz, ha még itt lesz a covid-vakcina is?

Úgy fest, idén sokkal nagyobb lesz az igény az influenza elleni oltásra, amely azt okozhatja, hogy hiány alakul ki a patikákban és sorok a háziorvosi rendelőkben. Nemsokára kezdődik az oltási szezon, és az asszisztensek nem győzik majd felvenni a telefonokat - rohamra számít a hazai egészségügy. Viszont nem csak Magyarország számára nagy kihívás az influenza elleni oltás tömeges lebonyolítása, hanem a szomszédos országokban is nagy a fejetlenség. Néhol viszont egész hasznos intézkedéseket is bevezettek a roham elkerülésére. A Pénzcentrum összegyűjtötte, melyik szomszédos ország hogy kezeli az influenza elleni oltás ügyét. Ki jól, ki rosszabbul...



Ezen a héten minden háziorvosi praxisba megérkezik az influenza elleni védőoltás - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján október 14-én. Müller Cecília arra kérte a koronavírus szempontjából magas kockázatú csoportokba tartozó betegeket, hogy éljenek az ingyenes védőoltás lehetőségével. A védőoltás legkésőbb október 20-ig minden praxisban ott lesz, de van olyan praxis, ahol már megkezdték az oltás beadását - tette hozzá.

Az október 15-i tájékoztatón is kitért az influenza elleni oltás fontosságára, főként a veszélyeztett korcsoport, gyermekek és krónikus betegek számára. A tisztifőorvos ismertette, hogy kétféle oltás vált és válik elérhetővé a rendelőkben: egy 6-35 hónapos gyermekek számára, amely esetében ismétlő oltásra is szükség van, illetve a másik típusú oltás nagyobb gyermekeknek és felnőtteknek, melyben az influenza vírus 3 törzse ellen nyújt védelmet.

Természetesen a koronavírus ellen az influenza elleni oltás nem ad védelmet

- mondta Müller Cecília. Arról viszot a tájékoztató keretében szintén nem esett szó, mi a stratégia arra az esetre, ha nagyon nagy lenne a vakcina iránti kereslet. Hogyan fogják a háziorvosok tudni ezt kezelni, amellett, hogy a betegeket is ellátják.

Az viszont nem kérdés, hogy roham várható az influenza elleni oltásokért.

Magyarországon évente 3,5-4 millió ember kaphatna díjmentesen oltást, de az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) "csak" 1,3 millió adagot szokott megrendelni, ráadásul ennek több mint 40 százaléka el sem fogy. Az egyik legnagyobb kérdés az lesz idén, hogy az állam által megrendelt mennyiség (amelyről egyelőre nem tudjuk, hogy mennyi) elég lesz-e, a másik pedig, hogy mi lesz, ha tömegesen özönlenek ingyenes oltásért a lakosok az orvoshoz. Ráadásul éppen a veszélyeztetett korosztály.

A magánoltóhelyeken ugyanis az előzetes kereslet óriási a fizetős vakcina iránt. Van olyan hely, ahol 5 ezer forintért adják csak a beoltási időpont foglalási lehetőségét. Bár Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, illetve a tisztifőorvoshoz is többször intézett a sajtó arra vonatkozó kérdéseket, hogy az influenza oltások lebonyolításában mi lesz a protokoll, hogyan szándékoznak megelőzni a patikák/háziorvosi rendelők rohamát, egyértelmű válasz nem érkezett.

Az ÁNTSZ és az EMMI sem reagált arra a kérdésre, hogy a várhatóan nagy kereslet miatt idén is elégségesnek tartja-e azoknak a pontoknak a számát, ahol a díjmentes magyar vakcina beadható, vagy esetleg bővíti ezek körét. Eddig úgy fest, nem lesz bővítés: a háziorvosoknak kell majd nagyobb forgalommal számolniuk, az egészségügyi rendszernek pedig azzal, hogy a rendelők várótermeibe a szokásosnál több egészséges (oltásra jelentkező) pácienst terelnek be. Az természetesen lehetséges, hogy látva a rohamot, tesznek lépéseket ellene a jövőben, előzetesen azonban ilyenről nincs tudomásunk.

Hogyan kezelik ezt a helyzetet a szomszédos országok?

Ahogy Magyarországon, más országok egészségügyi hivatali is erősen ajánlják a lakosságnak, hogy oltassák be magukat az influenza ellen, különös tekintettel a pandémiás helyzetre. Van ahol szintén mindenki számára ingyenes az oltás, mint hazánkban, máshol oltóközpontokat hoztak létre, hogy levegyék a terhet a háziorvosok válláról, megint más országok ugyanakkora mennyiséget rendeltek, mint minden évben, nem számolnak rohammal. A Pénzcentrum összegyűjtötte, mi a szomszédos országok influenza stratégiája.

Ausztria

Múlt évben az osztrákok összesen 765 ezer adag influenza védőoltást, idén 1,25 milliót rendeltek. Bécsben a szezonális influenza elleni oltást minden lakos számára ingyenesen elérhetővé tették, illetve minden egészségügyi és szociális szférában dolgozó számára is. A bécsi ingyesen oltási program október 1-jén kezdődött, különös tekintettel a 65 év felettiekre, krónikus betegségben szenvedőkre és egészségügyi dolgozókra.

Az időpontokat már szeptember 15-től lehetett foglalni online és telefonon is. Ennek természetesen volt visszhangja például Alsó-Ausztriában - hogy a bécsi oltóprogram miatt más területekre kevesebb vakcina jut majd.

Azért, hogy minél több lakos megkapja az ingyenes oltást, elindítottak egy "vakcina villamos" járatot is - írta a The Local. "A cél az, hogy minél nagyobb számban beoltassuk a bécsi lakosságot... hogy a kórházak kapacitása szabad maradjon, mert nem tudhatjuk, mit tartogat még a tél" - mondta el Michael Ludwig, Bécs főpolgármestere a villamos átadásakor, utalva ezzel a koronavírus járványra.

Horvátország

Horvátország minden évben több és több influenza elleni oltást rendel, 2020-ban 690 ezer ampullányit. "Már 460 000 adagnyi influenza elleni oltás biztosított lakosság számára, és december 10-e körül további 130 000 adag érkezése várható. A gyógyszertárak ebből 100 000 adagot értékesíthetnek, 68 kunáért. Az influenza elleni védőoltások beadását október 15-e körül vagy utána kezdik meg" - mondta el Marija Bubas, a horvát közegészségügyi minisztérium főigazgatóhelyettese a 24sata-nak.

Csak Zágráb 85 ezer adag oltóanyagot vár a horvát sajtó szerint. Idén újdonság, hogy azok, akik patikában veszik meg a védőoltást, azokat rögtön beoltják helyben, a gyógyszertárban, nem kell elmenniük ezért a háziorvoshoz. Ezzel is csökkentve a koronavírus fertőzés kockázatát egyéni szinten, és az orvosi rendelők túlterheltségének elkerülése érdekében. Az oltási időszak október 15-én kezdődik.

Ez például egy megelőző intézkedés, azonban nem megy olyan flottul, mint azt eltervezték. A sajtó szerint rengeteg patikában utasítják el az oltás iránt érdeklődőket azzal, hogy máris kifogyott a készlet, és csak várólistára tudják venni őket. A várólistáról pedig el lehet képzelni, hogy milyen hosszú: már több név szerepel rajta, mint a legutóbbi adag oltóanyag volt. A sajtó munkatársának azt ajánlották a horvát patikában, hogy ha teheti, minél több patika várólistájára iratkozzon fel, hátha máshol hamarabb sorra kerül majd.

Bár normál körülmények között is van úgy, hogy az egészségügyi rendszer átláthatatlansága és átjárhatatlansága problémákat okoz - nem csak a horvátoknál - viszont főként a koronavírus járvány idején merül fel a kérdés, hogy ahelyett, hogy az ember külön-külön várólistákra íratkozik fel, ahelyett, hogy egy központi online várólistára lehetne jelentkezni.

Vajon ha az influenza oltást ilyen nehéz megoldani, mi lesz még, ha jön a koronavírus elleni oltóanyag?

Szerbia



Szerb szakértők is, ahogy a Európában a legtöbb helyen, azt javasolják, hogy a lakosság idén semmiképp se hagyja ki az oltást. Szerbiába már szeptember 28-án megérkezett 344 ezer adag oltóanyag, de még ezen felül is várnak készleteket, összesen 500 ezer ampullányit, ami rekordmennyiségnek számít.

Lesz elég influenza elleni védőoltás, nincs ok az aggodalomra - mondta Mirsad Đerlek, az egészségügyi minisztérium államtitkára. Tavaly februárban rendkívüli iskolai szünetet kellett elrendelni, mert a diákok között gyorsan terjedt a járvány. Idén ilyen lépésről, vagy más megelőző intézkedésről egyelőre nem esett szó.

Szlovákia

A szlovák egészségügyi minisztérium nyilatkozatai alapján intenzíven foglalkozik az influenza elleni oltások rendelkezésre állásával, viszont bonyoldalmak így is akadtak. Szlovákiában az utóbbi években egyébként igen alacsony volt az influenza elleni beoltottság aránya, a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZSR) adatai szerint az elmúlt 8-10 évben nem emelkedett 5 százalék fölé. Pedig az oltásért nem kell fizetni, az egészségbiztosító megtéríti az árát.

A minisztérium beszámolója szerint az oltásokat több hullámban szállítják majd az országba október és november között, az egyik beszállítóval pedig már megegyeztek, hogy a tavalyi évhez képest 20 százalékkal több vakcinát készítenek elő. Időközben pedig már meg is jelent Szlovákiában a vírus: Nyitra megyében fokozatosan emelkedni kezdett az influenzások száma. Míg a korábbi időszakban az esetszám csak néhány százalékkal, a 40. héten már több mint 28 százalékkal nőtt - írta a ma7.sk.

A minisztérium a szlovák lakosságot arra kérte, hogy telefonon konzultáljanak az orvosukkal az influenza oltás lehetőségéről, e-receptre írassák fel a kiváltandó szert, illetve mielőtt a patikába indulnak, telefonáljanak oda, van-e egyáltalán készleten vakcina.

Szlovénia

Az influenza oltási szerzon október második felében kezdődik Szlovéniában. Az Országos Közegészségügyi Intézet (NIJZ) ugyanis 270 ezer adag influenza elleni oltást rendelt be erre a szezonra eddig.Az előzetes adatok szerint az elmúlt szezonban 142 842 embert oltottak be Szlovéniában influenza ellen, ebből 51 030 krónikus beteg, 716 terhes és 7595 egészségügyi dolgozó volt.

Az ingyenes oltóanyagra jogosultak körét kiterjesztették a 6-23 hónapos gyermekekre is, viszont az Egészségügyi Minisztérium azt javasolja, hogy az influenza elleni oltás ebben a szezonban mindenki számára ingyenes legyen - jelezte Tomaž Gantar egészségügyi miniszter a Twitteren, azonban ez egyelőre nem lehetséges. Gantar tweetben arra is figyelmeztetett, hogy a koronavírussal fertőzött személy együttes fertőzése jelentősen megnöveli a szövődmények és a halálozás kockázatát, ezért az influenza elleni védelem nagyon fontos, különösen az idősek és más veszélyeztetett csoportok számára.

Románia

Tavalyhoz képest kétszer annyi, 3 millió influenza elleni oltást rendelt a román egészségügyi minisztérium, ebből 330 ezret már szétosztott a megyei közegészségügyi igazgatóságoknak, amelyek eljuttatják azokat a családorvosi rendelőkbe és az egészségügyi egységekbe. Nelu Tătaru egészségügyi miniszter jelezte: ha a járványhelyzet megkívánja, további egymillió dózist tudnak beszerezni. Az egészségügyi minisztérium az első adag ingyenes oltást már szétosztotta az országban, de például Hargita megye első körben az igényelt anyag mindössze 11 százalékát kapta meg.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) ajánlásai szerint az ingyenes oltási kampány részeként kiemelten immunizálják a 65 év feletti személyeket, a krónikus betegségekkel, különösen légzőszervi, szív- és érrendszeri megbetegedésekkel, anyagcsere-betegségekkel küzdő személyeket, az intézményekben élő gyermekeket és időseket, az orvosi személyzetet és várandós nőket.

A prioritási listát tovább szűkítették, első körben a legeslegveszélyezettebb kategóriákat oltják be, azaz a 3-5 éves gyerekeket, a várandós nőket és az egészségügyi személyzetet, legyen az kórházi alkalmazott, vagy dolgozhat járóbetegrendelőben vagy valamilyen szociális intézményben, például gyermek- vagy idősotthonban - írja a Maszol.ro portál.

Aki nem tartozik egyik kockázati csoportba sem, és be szeretné oltatni magát, saját zsebből megvásárolhatja a vakcinát. Áruk 50 lej körüli, de - a portál szerint - hogy megspórolják a fölösleges járkálást, nem árt körbetelefonálni városuk gyógyszertárait, hiszen nagy a kereslet, és van, ahol már elfogyott a készlet. Érdeklődésükre néhány kolozsvári és csíkszeredai gyógyszertárban egyetlen hely kivételével már mindenhol felvásárolták a rendelkezésre álló oltásokat, és sehol nem tudtak arról információt adni, hogy mikor kapnak új adagot.

Ukrajna

Az ukrán patikákba is megérkezett az első adag védőoltás, jelentette be a közegészségügyi központ - írja a Kyivpost. 45 ezer adagot szállítottak ki a háromkomponensű vakcinából, két héten belül pedig már a négy törzset tartalmazó oltóanyag is meg fog érkezni. Az utolsó influenza szezonban 71 beteg halt bele a betegség szövődményeibe. A lakosság 12,9 százaléka, vagyis 4,9 millió ukrán betegedett meg influenzától és koronavírustól eddig - akiknek 63 százaléka 17 év alatti gyermek volt. Tavaly 500 ezer adag oltás érkezett az országba, de mindössze a lakosság 0,6 százaléka, 238 079 ember oltatta be magát.

Ha ennyi baj van az influenzával, mi lesz a koronaoltással?

Felmerül a kérdés, ha ilyen sok a gond az influenza elleni oltóanyag körül - készlethiány, túlzsúfolt rendelők, koronavírus-fertőzésveszély, stb. - akkor mi lesz, ha meglesz a covid-vakcina. Még nagyobb fejetlenség? Először is a WHO most leginkább reálisnak látszó forgatókönyve szerint az átlagemberek jövőre még nem juthatnak koronavírus elleni oltáshoz. A fiatal és egészséges népességnek 2022-ig valószínűleg várnia kell, hogy megkapja az oltást.

Soumya Swaminathan, a WHO szakértője szerint hiába fog elkészülni 2021-re az oltóanyag, abból az első időszakban nem tudnak majd eleget gyártani, és szétosztani a világon ahhoz, hogy mindenkinek jusson. Első körben az egészségügyi dolgozókat kellene oltani, majd a leginkább veszélyeztetett csoportokat, és az időseket mindenképpen előre kellene venni. Ehhez szükség lesz tudományosan megalapozott protokollra is - mondta a szakértő.

Nagy valószínűség szerint lassú, lépcsőzetes folyamat lesz, míg mindenki számára elérhető lesz a koronavírus oltás, és így nem is várható roham és fejetlenség. Ennek ellenére azért vannak, akik kihasználnák az emberek türelmetlenségét: a Nemzetközi Oltóközpont például 5000 forint "előfoglalási díjért" cserébe azt ígéri, hogy az ügyfél az elsők között kaphatja meg majd a koronavírus elleni oltást, amiről még nincs információ, mikor érkezhet és mennyibe fog kerülni.

Mindenesetre mire ideér az oltás, valószínűleg ki lesz dolgozva a nemzetközi protokoll rá, hogy hogyan és kik fogják végezni a koronavírus oltást, és mi a legmegfelelőbb, legkevésbé fertőzésveszélyes módja, hogy immunizálják a teljes lakosságot. Ilyen fejetlenség talán nem lesz.

Címlapkép: Getty Images