Itt az uniós mentőcsomag: nem mindenkinek fog tetszeni a döntés

Csütörtökön éjfél előtt, sokadik nekifutásra elfogadták az euróövezeti pénzügyminiszterek a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság enyhítésére összeállított, 500 milliárd eurót meghaladó uniós mentőcsomag részleteit. A gazdaságösztönző mentőterv három pillérre épül majd: az Európai Bizottság 100 milliárd eurós munkahelymegőrző programjára, az Európai Beruházási Bank 200 milliárd euróig igénybe vehető garanciaalapjára, amely a vállalatok - elsősorban kis- és közepes vállalkozások - likviditásának támogatását szolgálja, illetve az Európai Stabilitási Mechanizmus 240 milliárd euróig - az euróövezeti GDP 2 százalékáig - terjedő megelőző hitelkeretére.

Az Európai Stabilitási Mechanizmus az EU mentőalapja, amelyet a fizetésképtelenség szélére sodródott pénzintézetek vagy tagállamok vehetnek igénybe, ebből hiteleztek például Görögországnak is. Az alap bevetése csalódást keltett a déli tagországokban, amelyek egy újfajta helyreállítási eszköztől remélik a segítséget a prognosztizált visszaesés utáni fellendülés elősegítésére - írja a hvg.hu. Az 500 milliárd eurósra tervezett helyreállítási alap felállítása ugyan nem vita tárgya, annak finanszírozása azonban igen.

Az északi országok - elsősorban Hollandia és Németország - a korábbi válsághelyzetekhez hasonlóan most sem támogatja azt az elképzelést, hogy a költségek fedezésére az uniós tagállamok közösen bocsássanak ki euróövezeti kötvényt, úgynevezett koronakötvényeket, mivel véleményük szerint Olaszország, Spanyolország és Franciaország "nem megbízható" a költségvetési fegyelem terén. A déli országoknak országoknak azonban óriási segítséget jelentene, hiszen az euróövezet vagy a német gazdaság jobb piaci megítélése okán alacsonyabb hozamok mellett, vagyis jóval olcsóbban tudnák megfinanszírozni a felépülést, mint ha saját államkötvényt bocsátanak ki - különösen, hogy államadósságuk már most is eléri, vagy meghaladja a GDP 100 százaléákt.

Nem szűkíthetjük le a vitát csak erre, de még ne vonjunk le ezzel kapcsolatban végső következtetéseket

- nyilatkozta a telekonferencia után Mário Centeno, az eurócsoport portugál elnöke. Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter azt közölte, hogy a megoldást várhatóan a következő hat hónapban fogják kialakítani. Olasz kollégája, Roberto Gualtieri ugyanakkor arról beszélt, hogy a koronakötvények kérdését Giuliano Conte kormányfő már a következő állam- és kormányfői csúcson felveti majd kollégáinak.

