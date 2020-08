Fontos megjegyezni: ez az egyetlen biztos módszer a kullancs terjesztette Lyme-kór ellen

A Lyme-kór Európában és az Egyesült Államokban egyike a leggyorsabban terjedő fertőző betegségeknek, az éghajlatváltozás miatt ugyanis a betegséget hordozó kullancsok a legkülönbözőbb földrajzi területeken is megtalálhatók. Magyarországon 2014 és 2018 között több, mint duplájára emelkedett a bejelentett Lyme-kór megbetegedések száma. A Lyme-kór mentes Magyarországot társadalmi érzékenyítő kampány két éve azért indult el, hogy a lehető legszélesebb körben nyújtson szakszerű információt a kullancsok okozta egyik leggyakoribb betegségről. Az idei évtől kezdve a kampány fő támogatója a Lyme-kór mentes Magyarországot Alapítvány.

A Lyme-kór nem válogat: ugyanúgy veszélyt jelent a gyermekekre, a felnőttekre és az idősekre egyaránt. Védőoltás pedig nincs ellene, így a megelőzésre, a védekezésre kell helyezni a hangsúlyt. Az Egyesült Királyságban tavaly diagnosztizálták a legtöbb Lyme-kóros megbetegedést, Nyugat-Európában pedig az éves esetszám már meghaladja a 250 ezret, és ez a szakértők szerint csak a töredéke a valós számoknak. Bár ma már Európa-szerte elterjedtek a Lyme-kórral fertőzött kullancsok, még mindig Közép-Európa, így Magyarország is, valamint Dél-Skandinávia és a Balti-tenger környéke a legfertőzöttebb területek.

A Lyme-kórt csak tudatos, hatékony védekezéssel lehet megelőzni, melynek alapja, hogy megismerjük a betegséget és az azt terjesztő parazitát, a kullancsot is. A Lyme-kór mentes Magyarországot kezdeményezés célja a minél szélesebb körű tájékoztatás, ezért a társadalmi érzékenyítő kampányt ezentúl alapítványi keretek között folytatják. Az alapítvány fő célkitűzése felhívni a figyelmet a kullancsok okozta megbetegedések veszélyeire és a preventív megoldásokra, amelyekkel elkerülhető a kullancscsípés, a Lyme-megbetegedés forrása.

Korábban a védekezésben a leginkább bevált módszer egyértelműen a vegyszeres készítmények alkalmazása volt; közéjük tartoznak az aeroszolok mellett a tabletták és kisállatok esetében a nyakörvek és az úgynevezett spot-on termékek is. Emellett a természetes illóolajok is megjelentek kullancsriasztóként, noha ezek hatékonysága nem olyan magas. Az utóbbi idők egyik legkiemelkedőbb innovációja az ultrahangos kullancsriasztók kifejlesztése, melyek természetesen, vegyszermentesen, közel 94 %-os hatékonysággal veszik fel a harcot a paraziták ellen akár egész évben.

Jelenleg nincs száz százalékos védettséget nyújtó módszer a kullancsok ellen, így mindenképpen szükség van a különböző készülékek, készítmények kombinálására. Érdemes arra törekedni, hogy minél kevesebb vegyszert használjuk a védekezés során, hiszen ezek a készítmények nagy mennyiségben akár károsak is lehetnek az érzékenyebb szervezet számára

- emeli ki Kiss Dániel, a Lyme-kór mentes Magyarországot Alapítvány elnöke. A betegséggel kapcsolatban még most is számos tévhit lát napvilágot, így rendkívül fontos, hogy ne csak a Lyme-kórt, hanem az azt okozó baktériumok terjesztőit, a kullancsokat is ismerjük. A hordozóknak köszönhetően - legyen az ember, vad-, vagy kisállat - a kullancsok dinamikusan változtatják helyüket: leggyakrabban parkokban, kertekben, játszótereken és erdőkben fordulnak elő, így nemcsak a természetben, hanem lakókörnyezetünkben is nagy figyelmet kell fordítani a paraziták elleni védekezésre.

A Lyme-kór leggyakoribb előfordulási helyei azok az országok, ahol az éves középhőmérséklet 10-17 °C között mozog, így Magyarország is kiemelten érintett a betegség tekintetében. A hazai kullancsok körülbelül 10 %-a hordozza a Lyme-kórt okozó baktériumot, amit a csípés utáni 12-36 órában ad át az ember számára. A betegség száma Magyarországon a nyári hónapokban éri el a maximumot, ugyanakkor még kora ősszel is lehet számítani Lyme-kór kialakulására a kullancscsípés következtében.

A Lyme-kór alapvetően nem halálos kimenetelű megbetegedés, ugyanakkor kezelése a szervezet számára rendkívül megterhelő lehet. A kór az esetek nagy részében jóindulatú, sokszor magától gyógyul, ugyanakkor előfordulhat, hogy a betegség progresszív lefolyású - ilyenkor a beteg sorsa jórészt az első ellátó orvoson múlik. A Lyme-kór korai diagnosztizálás esetén heteken át tartó, nagy dózisú antibiotikum-kúrával kezelhető; késői észrevétel esetén intravénás eljárásra lehet szükség. A betegségből való felgyógyulás során nem alakul ki védettség: a Lyme-kórt bármikor újra elkaphatjuk, ráadásul a fertőzött emberek 10 százalékánál központi idegrendszeri rendellenesség is kialakulhat.

A kezelés nagyságrendekkel jobban megviselheti a szervezetet, ezért elsődleges célként tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a parazita ne férkőzhessen a közelünkbe! A védekezés során fordítsunk figyelmet a megfelelő öltözékre is. A Lyme-kór baktériumával fertőzött kullancs körülbelül egy-másfél nap alatt adja át a fertőzést az embernek, így rendszeres ellenőrzéssel és a kullancs korai, szakszerű eltávolításával nagyban csökkenthető a betegség kialakulásának esélye.

Ne rettegjünk, élvezzük a természetet, de legyünk vele tisztában, hogy mivel állunk szemben! A különböző védekezési lehetőségek kombinálásával és testfelületünk rendszeres ellenőrzésével tehetjük a legtöbbet a Lyme-kór ellen

- hangsúlyozza Kiss Dániel az alapítvány elnöke.

