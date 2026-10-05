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Autó

Te iszol vagy vezetsz? Kiderült a lesújtó statisztika, egyre kevesebb magyar hajlandó választani a kettő között - óriási a baj

Pénzcentrum
2026. október 5. 09:14

Megtört az elmúlt évtized kedvező tendenciája: 2026 első felében drasztikusan megugrott az ittas járművezetők száma Magyarországon. A rendőrségi adatok alapján a helyzet a 18 év alatti korosztály körében romlott a leglátványosabban.

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Az Országos Rendőr-főkapitányság statisztikái szerint az év első hat hónapjában összesen 5633 személlyel szemben intézkedtek ittas vezetés miatt a hazai közutakon. Ez a szám azért is különösen aggasztó, mert már most eléri a tavalyi, azaz a 2025-ös teljes éves esetszám 61,5 százalékát, amely összesen 9162 volt. Ezzel egyértelműen megfordult a korábban folyamatos csökkenést mutató, hosszú távú pozitív trend.

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A romló adatokat a szakemberek mindennapi tapasztalatai is alátámasztják. Zacher Gábor főorvos a 24.hu érdeklődésére elmondta, hogy hetente átlagosan öt-hat olyan ügyben kérik fel orvosszakértőnek, amely ittas járművezetéshez kapcsolódik. A hatóságok által ellenőrzött ittas személyek között ráadásul nem csupán autósok vannak, hiszen motorosok, kerékpárosok és rolleresek is szép számmal szerepelnek a statisztikákban.

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Az elmúlt időszakban feltűnően megszaporodtak a közlekedéssel kapcsolatos hírek, viták és sokszor indulatokat kiváltó esetek.

A korosztályos bontást vizsgálva a legriasztóbb képet a fiatalkorúak mutatják. Aggasztóan magas azoknak a 18 év alattiaknak a száma, akiket ittas járművezetés közben állítottak meg a rendőrök.

Bár a legfrissebb baleseti statisztikák bizonyos területeken örömteli javulást hoztak, a probléma rendkívül kiterjedt, hiszen az ittas vezetők korfája a legfiatalabbaktól egészen a nyugdíjas korosztályig terjed. Az adatok arra is rávilágítanak, hogy a fiatalok megváltozott alkoholfogyasztási szokásai komoly kockázatot jelentenek a közlekedésbiztonságra.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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