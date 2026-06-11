Figyelem! 1 millió tűzveszélyes autót hívnak vissza: még álló helyzetben is lángra lobbanhatnak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Stellantis autóipari konszern több mint egymillió Jeep-tulajdonost figyelmeztetett egy súlyos tűzveszélyre. Egy elektromos hiba miatt a járművek akár leállított motorral is lángra kaphatnak, ezért a gyártó nyomatékosan arra kéri az érintetteket, hogy az épületektől távol parkoljanak - írta a Portfolio.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK