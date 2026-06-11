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Kokomo - 2021. augusztus körül: Stellantis logó. Az FCA Stellantis leányvállalatai a Chrysler, a Dodge, a Jeep és a Ram.
Autó

Figyelem! 1 millió tűzveszélyes autót hívnak vissza: még álló helyzetben is lángra lobbanhatnak

Pénzcentrum
2026. június 11. 09:02

A Stellantis autóipari konszern több mint egymillió Jeep-tulajdonost figyelmeztetett egy súlyos tűzveszélyre. Egy elektromos hiba miatt a járművek akár leállított motorral is lángra kaphatnak, ezért a gyártó nyomatékosan arra kéri az érintetteket, hogy az épületektől távol parkoljanak - írta a Portfolio.

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A nagyszabású visszahívási akció közel 1,1 millió, 2021 és 2025 között gyártott Jeep Wrangler és Gladiator modellt érint.

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Mivel a rövidzárlat és az ebből fakadó tűz a leállított, leparkolt autóknál is előfordulhat, a vállalat arra kéri a tulajdonosokat, hogy a hiba márkaszervizben történő elhárításáig semmiképpen ne álljanak garázsba vagy egyéb építmények közvetlen közelébe.

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Címlapkép: Getty Images
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Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

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