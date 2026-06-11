A BYD szegedi beruházásánál a csúszás már megközelíti az egy évet, miközben a helyszíni beszámolók szerint az építkezés tempója is lassult.
Figyelem! 1 millió tűzveszélyes autót hívnak vissza: még álló helyzetben is lángra lobbanhatnak
A Stellantis autóipari konszern több mint egymillió Jeep-tulajdonost figyelmeztetett egy súlyos tűzveszélyre. Egy elektromos hiba miatt a járművek akár leállított motorral is lángra kaphatnak, ezért a gyártó nyomatékosan arra kéri az érintetteket, hogy az épületektől távol parkoljanak - írta a Portfolio.
A nagyszabású visszahívási akció közel 1,1 millió, 2021 és 2025 között gyártott Jeep Wrangler és Gladiator modellt érint.
Mivel a rövidzárlat és az ebből fakadó tűz a leállított, leparkolt autóknál is előfordulhat, a vállalat arra kéri a tulajdonosokat, hogy a hiba márkaszervizben történő elhárításáig semmiképpen ne álljanak garázsba vagy egyéb építmények közvetlen közelébe.
Június 30-ig még lehet kérni öthavi pótlékmentes részletfizetést a gépjárműadóra, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia.
A BYD alelnöke szerint a kínai elektromosautó-piac továbbra is erőteljesen bővül, és az alternatív hajtású modellek részaránya hamarosan elérheti a 80 százalékot.
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