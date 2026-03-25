Új szabály jön az autósoknak: sokan nem is tudják, mi lesz kötelező júliustól

Új biztonsági előírást vezet be az Európai Unió az autókban. A szabályozás azonban csak az újonnan forgalomba helyezett járműveket érinti, a már használt autók tulajdonosainak nincs teendőjük, írja az Infostart.

Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban: 2026-tól kötelezővé válik a vészfékezés-jelző rendszer az új autókban. Bár több helyen is megjelent, hogy júliustól minden autósra új kötelezettség vonatkozik, a szabályozás valójában csak a gyártókat érinti.

Az Európai Unió 2019/2144-es rendelete alapján folyamatosan bővítik a járművek biztonsági felszereléseit. Ennek részeként az újonnan forgalomba helyezett személyautók és könnyű haszongépjárművek esetében kötelező lesz az úgynevezett vészfékezés-jelző rendszer, más néven adaptív féklámpa.

A rendszer lényege, hogy hirtelen fékezéskor a jármű villogó féklámpával vagy automatikusan bekapcsoló vészvillogóval figyelmezteti a mögöttes forgalmat. Teljes megállás esetén sok modellnél az elakadásjelző is automatikusan aktiválódik.

Bár a technológia nem teljesen új, mivel több autógyártó már jelenleg is alkalmaz hasonló megoldásokat, mostantól egységesen kötelezővé válik az új járművekben.

Szakértők szerint a villogó jelzés jóval feltűnőbb a hagyományos féklámpánál, így a mögöttes jármű vezetője gyorsabban reagálhat. A rendszer célja a reakcióidő csökkentése és a ráfutásos balesetek megelőzése, nem pedig az autósok ellenőrzése.