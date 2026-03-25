2026. március 25. szerda Irén, Írisz
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy a forgalom az autópályán
Autó

Új szabály jön az autósoknak: sokan nem is tudják, mi lesz kötelező júliustól

Pénzcentrum
2026. március 25. 07:33

Új biztonsági előírást vezet be az Európai Unió az autókban. A szabályozás azonban csak az újonnan forgalomba helyezett járműveket érinti, a már használt autók tulajdonosainak nincs teendőjük, írja az Infostart.

Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban: 2026-tól kötelezővé válik a vészfékezés-jelző rendszer az új autókban. Bár több helyen is megjelent, hogy júliustól minden autósra új kötelezettség vonatkozik, a szabályozás valójában csak a gyártókat érinti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Európai Unió 2019/2144-es rendelete alapján folyamatosan bővítik a járművek biztonsági felszereléseit. Ennek részeként az újonnan forgalomba helyezett személyautók és könnyű haszongépjárművek esetében kötelező lesz az úgynevezett vészfékezés-jelző rendszer, más néven adaptív féklámpa.

Kapcsolódó cikkeink:

A rendszer lényege, hogy hirtelen fékezéskor a jármű villogó féklámpával vagy automatikusan bekapcsoló vészvillogóval figyelmezteti a mögöttes forgalmat. Teljes megállás esetén sok modellnél az elakadásjelző is automatikusan aktiválódik.

Bár a technológia nem teljesen új, mivel több autógyártó már jelenleg is alkalmaz hasonló megoldásokat, mostantól egységesen kötelezővé válik az új járművekben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szakértők szerint a villogó jelzés jóval feltűnőbb a hagyományos féklámpánál, így a mögöttes jármű vezetője gyorsabban reagálhat. A rendszer célja a reakcióidő csökkentése és a ráfutásos balesetek megelőzése, nem pedig az autósok ellenőrzése.
Címlapkép: Getty Images
#autó #európai unió #eu #szabályozás #új autó #autók #forgalomba helyezés #balesetek #közlekedésbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
07:45
07:33
06:30
05:55
05:37
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 25. szerda
Irén, Írisz
13. hét
Március 25.
A magzatgyermek világnapja
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25.
A gofri világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási időszak
a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltér (általában rövidebb) is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
