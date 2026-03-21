Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 21.)

2026. március 21., szombat.

Névnap

Benedek

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.27 Ft

CHF: 431.31 Ft

GBP: 453.41 Ft

USD: 339.87 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. március 20.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 12. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 17, 21, 25, 30



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 15 db

4-es találat: 25 db

3+2 találat: 47 db

3+1 találat: 784 db

2+2 találat: 629 db

3-as találat: 1639 db

1+2 találat: 3212 db

2+1 találat: 11599 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35950 Ft

MOL: 3916 Ft

RICHTER: 11740 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.22: Nagyrészt felhős idő valószínű rövidebb napos időszakokkal. Néhol - nagyobb eséllyel délen és nyugaton - eső, zápor előfordulhat. A keleties irányú szelet élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

2026.03.23: Erősen vagy közepesen felhős időre számíthatunk - jellemzően már gomolyos felhőzetre van kilátás. Helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Csupán néhol élénkülhet meg a keleti, északkeleti szél. Hajnalban általában 1, 7 fok várható, a kevésbé felhős, szélvédett helyeken továbbra is mérhetünk ennél alacsonyabb értékeket. Délután 13, 18 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.21)

Akciók

