2026. március 21. szombat Benedek
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 21.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 21.)

Pénzcentrum
2026. március 21. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. március 21., szombat.

Névnap

Benedek

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.27 Ft
CHF: 431.31 Ft
GBP: 453.41 Ft
USD: 339.87 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. március 20.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 12. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 17, 21, 25, 30

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 15 db
4-es találat: 25 db
3+2 találat: 47 db
3+1 találat: 784 db
2+2 találat: 629 db
3-as találat: 1639 db
1+2 találat: 3212 db
2+1 találat: 11599 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 35950 Ft
MOL: 3916 Ft
RICHTER: 11740 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.22: Nagyrészt felhős idő valószínű rövidebb napos időszakokkal. Néhol - nagyobb eséllyel délen és nyugaton - eső, zápor előfordulhat. A keleties irányú szelet élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

2026.03.23: Erősen vagy közepesen felhős időre számíthatunk - jellemzően már gomolyos felhőzetre van kilátás. Helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Csupán néhol élénkülhet meg a keleti, északkeleti szél. Hajnalban általában 1, 7 fok várható, a kevésbé felhős, szélvédett helyeken továbbra is mérhetünk ennél alacsonyabb értékeket. Délután 13, 18 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.21)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
08:36
08:03
07:45
07:30
06:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 21.
Megszólalt a Vapiano új magyar tulajdonosa: indul a ráncfelvarrás, nagy tervei vannak Pesten, vidéken
2026. március 20.
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
2026. március 21.
Hatalmas béremelést jelentett be a Tesco: havi egymilliót vihetnek haza március 29-től a magyar dolgozók
2026. március 20.
Nesze neked reggeli rutin: ennyivel kelnek korábban a nyugati bezzegországok melósai, mint a magyarok
2026. március 20.
Se pénz, se boldogság nem jut a magyaroknak: ennyire vagyunk lemaradva a többi országtól
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 21. szombat
Benedek
12. hét
Március 21.
A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja
Március 21.
A költészet világnapja
Március 21.
A Down-szindróma világnapja
Március 21.
Az erdők világnapja
Március 21.
A planetáris tudat világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Viszontbiztosítás
a biztosító által vállalt kockázatok biztonságos kezelésének egyik módszere. A biztosító által másik biztosítóval kötött szerződés, amelyben a viszontbiztosító azt vállalja, hogy a befolyt díj egy részének átengedése fejében a károkból is részesedni fog. Különösen a nagy összegű, vagy tömeges (katasztrófakárok) kezelésére alkalmas módszer.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
