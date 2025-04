Itt a jó idő, a tavasz: a vezetés azonban korántsem veszélytelen, erre figyelj ilyenkor

A nappalok egyre hosszabbak, a hőmérséklet már egész kellemes, ami könnyebbé teszi a vezetést, de a változékony időjárási viszonyok meg is nehezíthetik az autózást. A Magyar Gumiabroncs Szövetség szakértőinek segítségével összegyűjtöttünk néhány tippet a balesetmentes tavaszi közlekedéshez.

Érthető, ha elsőre furcsán hangzik. A Nap felkel és lenyugszik, világos van, ereje egyre erősebb, már csak reggelente kell fűteni, mi lehet ebben veszélyes? A Nap az év ezen időszakában még alacsony pályán halad, ami kockázatot jelenthet vezetés közben. Számos balesetet az okoz, hogy a szembe sütő Nap elvakítja a sofőrt. A napszemüveg segít, de csak korlátozott mértékben. Mit tegyünk tehát? A lehajtható napellenző minden autóban megtalálható, de sok járművezető olyan alacsonyan ül, hogy a napellenző egyszerűen nem tudja kitakarni a Napot.

Ne csússzunk le annyira, hogy ez megtörténhessen. Arra is ügyeljünk, hogy az ablakok kívül-belül tiszták legyenek, különösen azért, mert az alacsonyan álló Nap és az ablakokon lévő szennyeződés-csíkok kombinációja az álmoskönyv szerint nem ígér jó látási viszonyokat. Általános szabályként most is érvényes: ha korlátozott látási viszonyok között ülünk autóba, vezessünk előrelátóan, és tartsunk biztonságos távolságot az előttünk haladó járműtől.

Pollenveszély

A természet tavasszal a legszebb oldalát mutatja, de a szénanáthában szenvedők számára ez egy nehéz időszak. Tavasszal a pollenek megnehezítik a vezetést az allergiások számára, mivel a könnyező szem és a tüsszögési rohamok megzavarhatják a koncentrációt, és baleseteket okozhatnak. Az időjárástól függően a virágzó növények allergiát válthatnak ki. Ilyenkor az első lépés, hogy felkészüljünk a pollenekre. A netes időjárás-portálokon tájékozódhatunk arról, hogy hol, mikor, mi van a levegőben. Tartsuk csukva az ablakokat és cseréljük ki a pollenszűrőt! Ha allergiagyógyszert szedünk, vegyük figyelembe, hogy ezek fáradtságot, tompaságot okozhatnak.

Ami a télből megmaradt

Egy havas tél után gyakran marad az utakon szóróanyag, amelyet síkosságmentesítésre használtak. Az apró zeolit szemcsék vezetés közben a karosszériához és a szélvédőkhöz csapódhatnak, ami sérülésekhez és balesetekhez vezethet. Az utakon maradt szóróanyag csökkenti az autógumik tapadását is, megnöveli a fékutat és csökkenti a jármű stabilitását. Az irányíthatóság megőrzése érdekében fontos a lassú vezetés és az óvatos fékezés, illetve gyorsítás.

A fokozott figyelem különösen fontos a kanyarokban. A tél másik mellékhatása a kátyúk elszaporodása, amelyeket az aszfaltfelület apró repedéseiben megfagyott víz okozhat. A keményebb téli hónapok alattomos nyomokat hagynak az utakon, amelyek károsíthatják a járműveket. A járművezetőknek az útviszonyokhoz kell igazítaniuk vezetési magatartásukat, így elkerülhetők a balesetek, és a felesleges kiadások.

A vadon élő állatok vonulása növeli a baleseti kockázatot

Tavasszal különös óvatosságra van szükség a szántóföldeken vagy erdős területeken áthaladó országutakon: ilyenkor sok vadállat indul el táplálékot keresni. Az esti és kora reggeli órákban nagyobb valószínűséggel találkozhatunk szarvasokkal, őzekkel. Ezért fontos, hogy ezekben az időszakokban az úttest szélét is tartsuk szemmel - különösen a figyelmeztető táblákkal jelzett területeken. Ha csorda halad át előttünk, vegyük figyelembe, hogy egy-két állat lemaradhat ugyan, de követni fogja a többieket.

Abban az esetben, ha vad szalad a járművünk elé, kapcsoljuk le az országúti (távolsági) fényt, lassítsunk, de vegyük figyelembe a mögöttünk haladókat is. Ne próbáljuk meg hirtelen manőverrel kikerülni a vadat, mert ez a szembejövő forgalommal való ütközéshez vagy a járműnek az úttestről való letéréséhez vezethet. Az autópályák ebből a szempontból is biztonságosabbak: kerítés védi a pályatestet a vonuló állatoktól. Az ő biztonságos áthaladásukat az autópályák felett átívelő vadátjárók biztosítják. Néhány helyen a tömegesen átkelő békák okozhatnak váratlan meglepetést, elütve síkossá teszik az útburkolatot.

Tavaszi takarítás

Annak érdekében, hogy járművünk ugyanúgy ragyogjon, mint a tavaszi nap, elengedhetetlen a néhány pontos cheklist kipipálása: