Nő benzint pumpál a benzinkúton a járműbe. Pisztolyt vagy fúvókás szivattyút tartó kéz felkészül az autó benzintankolására.
Autó

Itt a bejelentés, ez fájni fog az autósoknak: komoly áremelés jön a benzinkutakon

Pénzcentrum
2026. január 15. 11:40

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől.

Napról napra kúszik felfelé a benzin és a gázolaj ára is a héten, holnaptól jelentősebben - írja a holtankoljak.hu.

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől. Ez várhatóan a kutak eladási áraiban is érvényesülni fog.

De ma (2026.01.15-én) még az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 559 Ft/liter
  • Gázolaj: 571 Ft/liter
Címlapkép: Getty Images
