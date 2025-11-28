Varsó megkezdte a 2040-es nyári olimpia megrendezésére irányuló pályázat előkészületeit - ezt a lengyel sportminiszter jelentette be.
Ne maradj le a milliárdokról: február végéig lehet pályázni vállalati e-autóra
A vállalati elektromos autók vásárlását támogató program igénylési határidejét 2026. február végéig meghosszabbították. A cégek járművenként akár 4 millió forint támogatást kaphatnak a zöldautók beszerzéséhez, a program kerete összesen 40 milliárd forint.
A vállalati elektromos autók beszerzését támogató program igénylési határidejét három hónappal meghosszabbították, így a cégek 2026 február végéig pályázhatnak, közölte Facebook-oldalán Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára
A támogatás járművenként legfeljebb 4 millió forint lehet, amelyet a tisztább, csendesebb és olcsóbban üzemeltethető zöldautók megvásárlására fordíthatnak.
Ősz elején a program keretét harmadával emelték, így összesen 40 milliárd forint áll rendelkezésre. A források erejéig továbbra is lehet pályázni.
Czepek Gábor szerint 2025 valószínűleg rekordév lesz a környezetbarát gépjárművek forgalomba helyezésében, és a hazai klímabarát flották száma idén elérheti a százezer darabot.
Új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: jövő februártól Albertfalván sem lehet ingyen megállni.
December 1-től már csak a NÚSZ-nál lehet idei éves országos autópálya-matricát venni, viszonteladóknál nem
A 2025-ös év első tíz hónapjában tovább erősödött a kereslet a használt városi terepjárók iránt: a SUV-ok után.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
Cégautó adó törvény 2025: mennyi a cégautó adó mértéke és milyen cégautó adó számlaszámra kell utalni az összegét? Melyek a legfontosabb cégautó adó változások?
Őrület, mennyivel száguldoztak 2025 eddigi traffipax-rekorderei: visszatartja őket a 475 ezres bírság?
Magyarországon továbbra sem lassítanak az autósok, a gyorshajtási bírságok összege pedig újra rekordokat dönt.
A férfi 2023 nyarán egy hirtelen kialakuló versenyzés közben, feltuningolt Mercedesével halálra gázolt egy 26 éves kerékpárost az Árpád hídon.
Ezt küldi harcba a Mercedes a debreceni BMW ellen: magyar árat kapott az új elektromos GLC, itt az árlista
A Mercedes elektromos GLC-je megkapta a magyar árazását. A 29,8 millió forintért induló modell akár 673 kilométeres hatótávot kínál.
A kínai Great Wall Motor (GWM) első európai gyártóüzemének helyszínét keresi, és 2029-re évi 300 ezer autó előállítását tervezi a kontinensen.
Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvojának egyik autója, a miniszterelnök nem sérült meg, ám négy TEK-es kórházba került.
Az eset jól szemlélteti a kelet-európai közepes fejlettségi csapda egyik veszélyét.
Az ütközés következtében a Mercedes egy oszlopnak csapódott, vezetője pedig a helyszínt elhagyva elmenekült, magára hagyva két súlyosan sérült utasát.
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
Budapesten tovább romlott a dugóhelyzet. Aki naponta ingázik, 2024-ben átlagosan 110 órát, több mint 4,5 napot vesztegelt a forgalomban.
Hivatalosan is bemutatták az új Jaecoo 5-öt Magyarországon. A kínai modell kezdő listaára 11 190 000 forint, az elektromos változat 15 millió alatt startol.
Rengeteg magyar jogsijának érvényessége válhat kérdésessé utólag: precedensértékű eljárás indulhatott el
Eljárást indítottak egy autósiskola tulajdonos-oktatójával szemben, aki az oktatás mellett vezetők vizsgáztatásával is foglalkozik.
Közeleg a következő szombati munkanap: ezek a parkolás szabályai a ledolgozós szombat, áthelyezett pihenőnap idején
Szombat munkanap parkolás, áthelyezett pihenőnap parkolás szabályok: hogyan zajlik a parkolás Budapesten, Budapest ingyen parkolás szempontjából milyen szektorokat tart fenn?
Ismét változik az üzemanyagpiac: szombattól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken,
Újfajta balesetek szedik áldozataikat a magyar utakon: erre sincs még rendes szabályozás - Már látszik, hogy mekkora a baj
A rolleres balesetek növekvő száma nem magyar sajátosság, hanem nemzetközi jelenség.
-
-
