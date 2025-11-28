2025. november 28. péntek Stefánia
Elektromos autók sorban állnak és töltődnek a park melletti nyilvános töltőponton. London, Egyesült Királyság
Autó

Ne maradj le a milliárdokról: február végéig lehet pályázni vállalati e-autóra

Pénzcentrum
2025. november 28. 18:28

A vállalati elektromos autók vásárlását támogató program igénylési határidejét 2026. február végéig meghosszabbították. A cégek járművenként akár 4 millió forint támogatást kaphatnak a zöldautók beszerzéséhez, a program kerete összesen 40 milliárd forint.

A vállalati elektromos autók beszerzését támogató program igénylési határidejét három hónappal meghosszabbították, így a cégek 2026 február végéig pályázhatnak, közölte Facebook-oldalán Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A támogatás járművenként legfeljebb 4 millió forint lehet, amelyet a tisztább, csendesebb és olcsóbban üzemeltethető zöldautók megvásárlására fordíthatnak.

Ősz elején a program keretét harmadával emelték, így összesen 40 milliárd forint áll rendelkezésre. A források erejéig továbbra is lehet pályázni.

Czepek Gábor szerint 2025 valószínűleg rekordév lesz a környezetbarát gépjárművek forgalomba helyezésében, és a hazai klímabarát flották száma idén elérheti a százezer darabot.
