Hosszú idő után változik a benzin ára: erre készülj a kutakon szombattól

Hosszú idő után ismét változik az üzemanyagpiac: szombattól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, míg a gázolaj beszerzési ára változatlan marad. A mai napon, november 22-én a 95-ös benzin átlagára 579 forint, a gázolajé pedig 602 forint literenként.

A heti változásokat tekintve a mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk: