Hosszú idő után változik a benzin ára: erre készülj a kutakon szombattól
Hosszú idő után ismét változik az üzemanyagpiac: szombattól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, míg a gázolaj beszerzési ára változatlan marad. A mai napon, november 22-én a 95-ös benzin átlagára 579 forint, a gázolajé pedig 602 forint literenként.
Hosszú idő után szombattól a benzin nagykereskedelmi ára változik, bruttó 2 forinttal csökken majd az ár. A hétvégén a gázolaj beszerzési ára változatlan marad - írja a holtankoljak.hu.
A heti változásokat tekintve a mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 579 Ft/liter
- Gázolaj: 602 Ft/liter
A Monori Járási Ügyészség vádat emelt egy pilisi férfival szemben, aki engedély nélkül bontott autókat és közel 24 tonna hulladékot halmozott fel két ingatlanon.
Az európai autóipar újabb ellátási válság felé tart, miután a Nexperia és kínai leányvállalata közötti konfliktus miatt leállhat a chipellátás. Magyarországot is keményen érintheti.
Kiderült, ennyit jelent egy tankolásnál az adóemelés elhalasztása: mire számíthatunk a benzinkutakon januártól?
Durván 9 forintot jelent kiterenként az, hogy a kormány elhalasztja az üzemanyagok januári jövedékiadó-emelését.
Az első két hét során a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést.
A szolgáltatók 2024 végére közel 400 ezer töltést regisztráltak, ami egyértelműen jelzi az elektromobilitás hazai fejlődését.
Új szakaszba lép a fővárosi gigafelújítás: rengeteg autós sóhajthat fel - Itt az ideiglenes forgalmi rend
Az északi híd forgalom előli teljes lezárása és felújítása tervezetten november 21-én estétől elkezdődik.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
Öt olyan elektromos autó is kapható jelenleg Magyarországon, amiért 10 millió forintnál kevesebbet kell fizetni.
A magyar autósok jelentős része nincs tisztában azzal, hogy nedves útviszonyok között hosszabb féktávolságra van szükség.
Izgalmas részleteket mutatnak a január és október közötti adatok a magyar használtautó-piac árkategóriáiról.
Figyelem, új kötelező tartozék jön az autókba 2026-tól: mindenkinél ott kell legyen, eddig nem verték nagy dobra
2026-tól teljesen megszüntetik az elakadásjelző háromszög használatát az autópályákon és gyorsforgalmi utakon. Új kötelező eszköz jön helyette.
Tényleg életveszélyes sugárzást bocsátanak ki az elektromos autók? Tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Az elektromos autók terjedésével egyre többeket foglalkoztat, hogy vajon az elektromos hajtás miatt erősebb elektroszmog éri-e a vezetőt és az utasokat.
Megtört a kínai autóeladások nyolc hónapja tartó növekedési trendje, miután októberben éves összehasonlításban jelentős visszaesés következett be a világ legnagyobb járműpiacán.
Listán az új budapesti traffipaxok: két kerület is keményen odacsap a gyorshajtóknak, érdemes figyelni
Budapest XVIII. kerületében kilenc új trafiboxot telepít az önkormányzat, Újpesten három csomópontban építik ki a rendszert.
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
Kikerült a kínálatból Magyarország eddigi legolcsóbb új autója, így mostmár 5,5 millió forint alatt nem lehet új kocsit kapni.
A Tesla részvényesei jóváhagyták Elon Musk rekordösszegű, akár 1 billió dolláros értékű javadalmazási csomagját, amely a vállalat piaci értékének jelentős növeléséhez kötött.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik szombattól.
Megdőlt a rekord: októberben robbant a magyar elektromosautó-piac, regetegen nyergeltek át benzinesről
A múlt hónapban 2935 új e-autót helyeztek forgalomba, ami kilenccel több, mint az eddigi csúcstartó márciusban.
Németország gépiparát, különösen az autóipart újabb ellátási válság fenyegeti a kínai exportkorlátozások miatt.
