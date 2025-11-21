2025. november 21. péntek Olivér
Autó

Hosszú idő után változik a benzin ára: erre készülj a kutakon szombattól

Pénzcentrum
2025. november 21. 18:34

Hosszú idő után ismét változik az üzemanyagpiac: szombattól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, míg a gázolaj beszerzési ára változatlan marad. A mai napon, november 22-én a 95-ös benzin átlagára 579 forint, a gázolajé pedig 602 forint literenként.

Hosszú idő után szombattól a benzin nagykereskedelmi ára változik, bruttó 2 forinttal csökken majd az ár. A hétvégén a gázolaj beszerzési ára változatlan marad - írja a holtankoljak.hu.

A heti változásokat tekintve a mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 579 Ft/liter 
  • Gázolaj: 602 Ft/liter 
Címlapkép: Getty Images
19:01
18:34
18:25
18:18
18:03
2025. november 21.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 21.
Döbbenet, mennyire kevés magyar engedheti ezt meg magának: bezzeg a Nyugaton!
2025. november 21.
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
2025. november 21.
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
