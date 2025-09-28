2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kiel, Németország â 2020. július 15: Közelkép a Ford logóról egy új autó homlokzatán.
Autó

Teszten a Ford világújdonsága: így repeszt terepen a villany-Ranger

Pénzcentrum
2025. szeptember 28. 11:32

A Ford Ranger immár plug-in hibrid változatban is elérhető a magyar piacon, amely nemcsak kiemelkedő terepjáró képességekkel, hanem áramforrás funkcióval is rendelkezik - írja az Agrárszektor.

A Ford Hungary szeptember 25-én mutatta be a Ford Ranger Plug-in Hybrid (PHEV) modellt, amely az 1982 óta gyártott ikonikus pickup-család legújabb tagja. Az új változat már a hazai vásárlók számára is elérhető, akik országúti és terepi élményvezetés során ismerkedhettek meg a jármű képességeivel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gyártó közleménye szerint az új modell 281 lóerős teljesítménnyel, 43 kilométeres tisztán elektromos hatótávolsággal és alacsonyabb üzemeltetési költségekkel büszkélkedhet. A PHEV technológiának köszönhetően zéró károsanyag-kibocsátással is közlekedhet, miközben a vezérlőrendszer automatikusan osztja el a benzines, elektromos vagy hibrid hajtás nyomatékát a négy kerék között.

Kapcsolódó cikkeink:

A terepjáró képességeket felező terepváltó és hátsó differenciálzár is segíti, miközben a jármű akár egy tonna rakomány szállítására és 3500 kilogramm vontatására is alkalmas. Különleges újdonság, hogy a gépjármű professzionális áramforrásként is működhet, akár 6,9 kW teljesítményig képes elektromos eszközöket táplálni.

A Ford Ranger PHEV magyarországi alapára 15,4 millió forinttól indul.

Az Etyek környékén tartott bemutatón a résztvevők valódi off-road körülmények között is kipróbálhatták az új modellt. A délelőtti esőzés miatt sáros, lejtős terepen is tesztelhették a négykerék-meghajtást és a lejtmenetvezérlő rendszert, valamint az autó áramforrás funkcióját is.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Gálócsy Miklós, a Ford Hungary brand menedzsere a rendezvényen elmondta, hogy a vásárlók mindössze 10-15 százaléka veszi munkagépnek a Ford Ranger terepjárókat, a többség hobbi és családi célokra használja. A hazai pickup-piacon jelenleg a Toyota és az Isuzu mögött a harmadik helyen áll a Ford, különösen az agrárium szereplői körében.

"A magyar gazdálkodók és vállalkozások körében az ismerősi, szomszédi élőszavas ajánlás még elsődleges fontosságú a vásárlások terében" - emelte ki a szakember.

A Ford pickup-piaci helyzetéről Gálócsy elmondta, hogy bár sikerült növekedniük ebben a szegmensben, ezzel valójában csak a korábbi pozíciójukat szerezték vissza a 2024-es gyártási-ellátottsági problémák után. A globális pickup-piac a Toyota kiesésével szűkült, amit az Isuzu sem tudott teljes mértékben kompenzálni.
Címlapkép: Getty Images
#autó #elektromos autó #autóipar #hibrid #ford #agrárszektor #terepjáró

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
10:58
10:30
10:05
09:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 28.
Kiderült az újabb Otthon Start buktató: ezt bárki könnyen benézheti, súlyos milliók úszhatnak el
2025. szeptember 27.
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
2025. szeptember 28.
6+1 zseniális tipp a hazai divatszakértőtől: fillérekből így lesz menő és fenntartható a ruhatárad
2025. szeptember 27.
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
2025. szeptember 27.
Itt a lista: ezekre az új lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Kelet-Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 28. vasárnap
Vencel
39. hét
Szeptember 28.
A siketek világnapja
Szeptember 28.
Tengerészeti világnap
Szeptember 28.
A fehér kendő napja
Szeptember 28.
A szív világnapja
Szeptember 28.
A Szentírás vasárnapja
Szeptember 28.
Veszettség elleni világnap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
2
1 hónapja
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
3
1 hónapja
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
4
4 napja
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
5
2 hónapja
Drága javításba futhat rengeteg magyar autótulaj: óriási hibát követnek el, még csak nem is sejtik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt biztosítás
vagyonbiztosítás, amely a tulajdonos vagy az érdekelt személy vagyontárgyait közvetlenül védi. Pl. épületek tűzbiztosítása, betörés-biztosítás, casco.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 28. 10:05
6+1 zseniális tipp a hazai divatszakértőtől: fillérekből így lesz menő és fenntartható a ruhatárad
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 28. 08:29
Új bizonyítékok: Elon Musk és a brit királyi család tagja is érintett az Epstein-ügyben?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 28. 10:01
Figyelmeztet a meteorológia: ez a 2 megye ma nem ússza meg a vihart