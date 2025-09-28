Teszten a Ford világújdonsága: így repeszt terepen a villany-Ranger

Látványos rendőri üldözés zajlott péntek éjjel Budapesten: egy 27 éves sofőr Csepelről indult menekülni, miután a rendőrök igazoltatni akarták.
A Ford Ranger immár plug-in hibrid változatban is elérhető a magyar piacon, amely nemcsak kiemelkedő terepjáró képességekkel, hanem áramforrás funkcióval is rendelkezik - írja az Agrárszektor.
A Ford Hungary szeptember 25-én mutatta be a Ford Ranger Plug-in Hybrid (PHEV) modellt, amely az 1982 óta gyártott ikonikus pickup-család legújabb tagja. Az új változat már a hazai vásárlók számára is elérhető, akik országúti és terepi élményvezetés során ismerkedhettek meg a jármű képességeivel.
A gyártó közleménye szerint az új modell 281 lóerős teljesítménnyel, 43 kilométeres tisztán elektromos hatótávolsággal és alacsonyabb üzemeltetési költségekkel büszkélkedhet. A PHEV technológiának köszönhetően zéró károsanyag-kibocsátással is közlekedhet, miközben a vezérlőrendszer automatikusan osztja el a benzines, elektromos vagy hibrid hajtás nyomatékát a négy kerék között.
A terepjáró képességeket felező terepváltó és hátsó differenciálzár is segíti, miközben a jármű akár egy tonna rakomány szállítására és 3500 kilogramm vontatására is alkalmas. Különleges újdonság, hogy a gépjármű professzionális áramforrásként is működhet, akár 6,9 kW teljesítményig képes elektromos eszközöket táplálni.
A Ford Ranger PHEV magyarországi alapára 15,4 millió forinttól indul.
Az Etyek környékén tartott bemutatón a résztvevők valódi off-road körülmények között is kipróbálhatták az új modellt. A délelőtti esőzés miatt sáros, lejtős terepen is tesztelhették a négykerék-meghajtást és a lejtmenetvezérlő rendszert, valamint az autó áramforrás funkcióját is.
Gálócsy Miklós, a Ford Hungary brand menedzsere a rendezvényen elmondta, hogy a vásárlók mindössze 10-15 százaléka veszi munkagépnek a Ford Ranger terepjárókat, a többség hobbi és családi célokra használja. A hazai pickup-piacon jelenleg a Toyota és az Isuzu mögött a harmadik helyen áll a Ford, különösen az agrárium szereplői körében.
"A magyar gazdálkodók és vállalkozások körében az ismerősi, szomszédi élőszavas ajánlás még elsődleges fontosságú a vásárlások terében" - emelte ki a szakember.
A Ford pickup-piaci helyzetéről Gálócsy elmondta, hogy bár sikerült növekedniük ebben a szegmensben, ezzel valójában csak a korábbi pozíciójukat szerezték vissza a 2024-es gyártási-ellátottsági problémák után. A globális pickup-piac a Toyota kiesésével szűkült, amit az Isuzu sem tudott teljes mértékben kompenzálni.
