Isztambul, Törökország - 2025. január 31. : A Ford Tourneo Courier egy könnyű haszongépjármű, amelyet a Ford Tourneo Courier gyárt. Vezeték nélküli autókulcs-technológiával rendelkezik.
Vége a régi márkának? Új korszak indul a legendás autógyárnál

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 16:19

A Ford új, globális reklámkampányt indít, amely a bizonytalan gazdasági környezet ellenére az emberközpontú márkastratégiára helyezi a hangsúlyt, jelentette a CNBC.

A Ford szerdán mutatta be új, "Ready, Set, Ford" elnevezésű reklámkampányát, amely a vállalat szerint alapvető változást jelent a márka kommunikációjában. Az új stratégia túllép a hagyományos, járműközpontú reklámokon, és inkább a vásárlókra összpontosít, négy alapvető ígéret mentén: képesség, szenvedély, közösség és bizalom.

Lisa Materazzo, a Ford marketingigazgatója szerint a kampány időzítése szándékos, hiszen az autóipar történelmi átalakuláson megy keresztül. "Szerencsések vagyunk, hogy a Ford 122 éves történelmére támaszkodhatunk. Ezért úgy éreztük, hogy nincs jobb idő a márkánk és a fogyasztóink iránti elkötelezettségünk megerősítésére, mint most" - nyilatkozta.

A vállalat kiterjedt kutatást végzett a kampány előkészítéseként, és azt találta, hogy a fogyasztók körében általános a bizonytalanság és szorongás a politikai klíma és a gazdasági helyzet miatt. "Ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy a fogyasztók meglepően optimisták és rugalmasak, különösen, ha felhatalmazva érzik magukat, és olyan márkákat keresnek, amelyek segítenek nekik eligazodni ebben a bizonytalanságban" - tette hozzá Materazzo.

A Ford régóta hangsúlyozza amerikai gyökereit, és "a legamerikaibb autógyártónak" nevezi magát. Ez az identitás most kulcsfontosságú a vállalat márkája számára, és épít az "America for America" kampányra, amely alkalmazotti árakat kínált minden fogyasztónak nem sokkal a vámok kezdeti bejelentése után.

Az új stratégia célja, hogy kihasználja a Ford ikonikus márkáját, miközben jelzi, hogy az autógyártó új korszakba lép. A kampány évtizedek óta először egyesíti a Ford összes globális márkáját, lehetővé téve a vállalat számára, hogy "nagyon következetesen képviselje magát világszerte".

"2026 első negyedévére minden globális piacunkon jelen lesz a 'Ready, Set, Ford' kampány. A többségük már idén negyedik negyedévben bevezeti" - mondta Materazzo.

A kampány első szakasza a csütörtök esti NFL-mérkőzéssel egy időben indul, mivel az autógyártó az NFL-szezonhoz igazítja kommunikációját, amely a Super Bowl-ig vezető időszak egyik legnagyobb reklámfelülete.

Bár a makrogazdasági környezet bizonytalanságot jelez, Materazzo szerint a vállalat továbbra is arra összpontosít, hogy folytassa örökségét és befektessen a márkájába. "Az ipar most átmeneti időszakban van. Nem hiszem, hogy minden márka túl fogja élni, de azok, amelyek nemcsak túlélnek, hanem virágoznak is, felismerik, hogy egyik legértékesebb eszközük a márkájuk. És ha nem fektetsz be a márkádba, hosszú távon valóban hátrányba kerülsz" - zárta gondolatait.
Címlapkép: Getty Images
