CATL Contemporary Amperex Technology Co. Limited electric vehicle battery manufacturer, battery factory, Automotive News Europe, Sustainable Mobility Solutions in Arnstadt, Germany - February 05, 2024
Autó

Forradalmi újítást jelentett be a kínai CATL: Magyarországon gyárthatják a világraszóló akksit?

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 16:29

A CATL bemutatta legújabb elektromos autókhoz fejlesztett akkumulátorait, kifejezetten az európai piacra szabva.

A kínai akkumulátorgyártó óriás, a CATL bemutatta legújabb elektromos autókhoz fejlesztett akkumulátorait, kifejezetten az európai piacra szabva.

Az új generációs, lítium-vas-foszfát (LFP) alapú Shenxing Pro két változatban érkezik:

  • hosszú élettartamú verzió, amely akár 12 évig vagy egymillió kilométerig is bírja, miközben hatótávja elérheti a 758 kilométert – jóval többet, mint a hagyományos LFP akkumulátorok 300–500 kilométeres szintje;
  • gyors töltésű modell, amely mindössze 10 perc alatt 478 kilométerre elegendő energiát képes felvenni.

A CATL európai terjeszkedésében Magyarország is központi szerepet játszik, hiszen a cég egyik gyártóüzeme itt működik. Emellett Németországban már van egy gyáruk, Spanyolországban pedig a Stellantisszal közösen épül egy újabb üzem. A vállalat 2012-ben lépett be az európai piacra, a BMW-vel kötött stratégiai megállapodás révén.

Kapcsolódó cikkeink:

Lingbo Csu, a CATL technológiai vezetője hangsúlyozta: az akkumulátorokat úgy fejlesztették ki, hogy bírják az európai autópályák nagy sebességét, a bérelt és használt járművek hosszabb élettartamát, valamint a hidegebb időjárási körülményeket is.

A CATL jelenleg Európában az autógyártók mintegy 90 százalékával együttműködik, és világszerte már több mint 20 millió elektromos jármű akkumulátorát szállította le.
Címlapkép: Getty Images
