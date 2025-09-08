Forradalmi újítást jelentett be a kínai CATL: Magyarországon gyárthatják a világraszóló akksit?

A CATL bemutatta legújabb elektromos autókhoz fejlesztett akkumulátorait, kifejezetten az európai piacra szabva.

A kínai akkumulátorgyártó óriás, a CATL bemutatta legújabb elektromos autókhoz fejlesztett akkumulátorait, kifejezetten az európai piacra szabva.

Az új generációs, lítium-vas-foszfát (LFP) alapú Shenxing Pro két változatban érkezik:

hosszú élettartamú verzió, amely akár 12 évig vagy egymillió kilométerig is bírja, miközben hatótávja elérheti a 758 kilométert – jóval többet, mint a hagyományos LFP akkumulátorok 300–500 kilométeres szintje;

gyors töltésű modell, amely mindössze 10 perc alatt 478 kilométerre elegendő energiát képes felvenni.

A CATL európai terjeszkedésében Magyarország is központi szerepet játszik, hiszen a cég egyik gyártóüzeme itt működik. Emellett Németországban már van egy gyáruk, Spanyolországban pedig a Stellantisszal közösen épül egy újabb üzem. A vállalat 2012-ben lépett be az európai piacra, a BMW-vel kötött stratégiai megállapodás révén.

Lingbo Csu, a CATL technológiai vezetője hangsúlyozta: az akkumulátorokat úgy fejlesztették ki, hogy bírják az európai autópályák nagy sebességét, a bérelt és használt járművek hosszabb élettartamát, valamint a hidegebb időjárási körülményeket is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A CATL jelenleg Európában az autógyártók mintegy 90 százalékával együttműködik, és világszerte már több mint 20 millió elektromos jármű akkumulátorát szállította le.