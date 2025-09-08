2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
Budapest
Forgalmas autópálya gyorsan haladó járművekkel gyönyörű naplementében Magyarországon
Autó

Figyelem! Fontos csomópontot zárnak le az M0-son: ekkor inkább kerüld el, nagy lehet a torlódás

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 12:27

Szalagkorlát-javítási munkálatokat végeznek 2025. szeptember 8-án, hétfő éjszaka az M2-M0 csomópontban, valamint Csömör térségében. A lezárások a következő szakaszokat érintik:

M2 autópálya Budapest felé tartó szakaszáról az M0 autóút felé vezető lehajtó az M2 irányából az M3 felé;
M0 autóút M3 irányából az M4 felé vezető csömöri lehajtó.

A munkálatokat éjfél után, helyszínenként maximum 1–2 órás időtartamban végzik. A forgalmat mobil tereléssel irányítják, és a terelt szakaszokon 60 km/órás sebességkorlátozás lép életbe.

A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy legyenek türelmesek, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform szolgálatánál vagy a www.utinform.hu oldalon. Hasznos lehet navigációs vagy közösségi autós alkalmazások használata is az optimális útvonal megtervezéséhez.
Címlapkép: Getty Images
