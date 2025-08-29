Elképesztő drágulás az autópályákon: ennyit kell fizetned jövőre

Drágább lesz jövőre az autópálya-használat, az éves matrica ára várhatóan átlépi a 60 ezer forintos lélektani határt. A pontos díjakat a szeptember 9-én megjelenő inflációs adatok alapján határozzák meg, de a mostani becslések szerint 4,2–4,5 százalékos emelés jöhet, írja a HVG.

Jövőre biztosan többet kell fizetniük az autósoknak az autópálya-használatért: a személyautókra szóló éves sztrádamatrica ára jó eséllyel átlépi a 60 ezer forintos határt.

A jogszabály szerint a díjemelést az augusztusi inflációja határozza meg, amelyet a KSH szeptember 9-én tesz közzé. Bár a pontos árak csak ezt követően válnak hivatalossá, a Buksza szerkesztőségi blog már most kiszámolta a várható összegeket.

Az MNB inflációs előrejelzése alapján 4,2–4,5 százalékos drágulásra lehet számítani. Ez azt jelenti, hogy a D1-es kategóriába tartozó személyautóknál az éves országos matrica ára 61 700–61 870 forint között alakulhat.

A heti (10 napos) matrica ára 6900–6920 forint körül lehet, a havié nagyjából 11160–11190 forintba kerülhet. A vármegyei éves matrica szintén drágul, ára 7180–7200 forint körül várható a számítások szerint.

A napi matrica árát a törvény maximum az éves matrica 9 százalékában rögzíti, így jövőre várhatóan 5550–5570 forint körül lehet.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek egyelőre becslések. Korábban is előfordult már, hogy a kormány nem pontosan az infláció alapján állapította meg a díjakat: 2023-ban például az éves bérlet 5 százalékkal drágult, miközben a havi matrica ára 71, a hetié pedig 44 százalékkal emelkedett.