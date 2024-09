Élesedik a kötelező rendszámcsere: az autósoknak kell fizetni, sokan fognak rajta bukni szeptembertől

Szeptembertől nem kaphatnak zöld rendszámot az újonnan forgalomba helyezett plug-in hibrid autók Magyarországon, legyen szó import használtkocsiról, vagy szalonból rendelt, új modellről. A már kiadott zöld rendszámokat 2026-ig kell fehérre cserélnie a PHEV-tulajoknak, saját költségen. Összefoglaltuk, mit jelent ez az intézkedés és mit hozhat a magyarországi autópiacon.

Szeptembertől Magyarországon nem lehet plug-in hibrid autókat zöld rendszámmal forgalomba helyezni, mivel a kormányzat szigorította a környezetbarát járművek számára nyújtott kedvezmények feltételeit. Az új szabályozás szerint kizárólag a tisztán elektromos hajtású autók jogosultak a zöld rendszámra, amely különféle előnyöket biztosít a tulajdonosoknak, például bizonyos városokban ingyenes parkolást, kedvezőbb adózást.

Az új szabályozás következményeként a már zöld rendszámmal rendelkező plug-in hibrid autóknak 2026 novemberéig kötelezően le kell cserélniük rendszámaikat hagyományos, fehér alapon fekete rendszámra. A rendszámcsere költségét az autósoknak kell fedezniük. Az Építési és Közelekedési Minisztérium szerint a rendszámcsere célja az, hogy egyértelművé váljon, mely járművek felelnek meg a szigorúbb környezetvédelmi előírásoknak, és így biztosítható legyen, hogy csak a valóban alacsony kibocsátású járművek részesülnek a kedvezményekből.

Ez a döntés jelentős hatással lehet az autópiacra is. A plug-in hibridek iránti kereslet csökkenhet, mivel a vásárlók számára már nem lesznek elérhetőek az eddigi előnyök. Korábbi interjúnkban Varjas Ádám, a Duna Autó kereskedelmi igazgatója is arról beszélt, már a nyáron vizsgálták, lehetnek-e tömeges visszalépések a döntés miatt szeptembertől.

Az utóbbi években sok, céges car policy-ba bekerült kötelező elvárásként a zöld rendszám. Magyarországon az újautó-eladásoknak az 5-6 százaléka elektromos és egy kicsivel kevesebb, 4-5 százaléka plug-in hibrid, tehát egy viszonylag nagy volumenről beszélünk. Kérdés, hogy azoknál a cégeknél, ahol a zöld rendszám és az ezzel járó adózási előnyök kiemelten fontosak, a zöld rendszám megszűnése esetén beengedik-e a flottáikba a jövőben a PHEV autókat, tisztán környezetvédelmi megfontolásból. Tehát autókereskedő szemmel ebben a szegmensben várható egy keresletcsökkenés

- magyarázta a szakember. MInt hozzátette: szerinte a magánszemélyeknél ez kevésbé fog gondot okozni. Cégeknél viszont a zöld rendszámnak vannak előnyei a környezetvédelmi szempontokon és az ingyenes parkoláson kívül is: például a cégautó mentesség. Ez egy vállalkozás költségvetésében jelentős tétel.

Jöhet az árcsökkenés?

Logikus lépés lenne a márkakereskedők részéről, ha szeptember előtt a még készleten álló plug-in hibrid autókat forgalomba helyeznék, hogy azok még megkaphasság 2 évre a zöld rendszámot. Hiszen így a készletautókat még könnyebben lehetne értékesíteni - ezt már Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója mondta amikor arról kérdeztük, az intézkedés milyen hatással lehet a használtpiacra.

A várakozásaik szerint a megszűnő kedvezmények miatt a PHEV autók esetében a céges vásárlók jelentős része más kategóriákban fog új jármű után nézni. Azok a vásárlók, akik továbbra is érdeklődnek a PHEV autók iránt, valószínűleg jelentős alkura törekednek majd. A használtautó kereskedők már eleve alacsonyabb áron ajánlanak majd felvásárlási lehetőséget a PHEV tulajdonosoknak, és az újautó-szalonok is kevesebbet kínálhatnak egy PHEV autó beszámításakor.

Jelentősebb árcsökkenés viszont a 2026 novembere előtti időszakban várható, amikor is minden PHEV tulajdonosnak le kell adnia a zöld rendszámot. Ahogy közeledik a rendszámcsere határideje, a plug-in hibrid autók tulajdonosai egyre nyomottabb áron próbálhatják meg értékesíteni autóikat

- tette hozzá.

Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum Budaörs értékesítési igazgatója pedig arról beszélt: ddig is benne volt a pakliban, hogy a plug-in hibridekre vonatkozó kedvezményeket eltörlik, korlátozzák. Sőt, több hazai nagyváros már lépett is, például regisztrációhoz kötik az ingyenes zöld rendszámos parkolást, és a PHEV autók nem jogosultak erre, valamint Budapesten is régóta téma volt az ingyenes parkolás feltételeinek megváltoztatása. Aki ilyen meghajtású autón gondolkodott, az számíthatott rá, hogy előbb-utóbb valamilyen szigor lesz.

Az intézkedéstől markáns piaci változás, kereslet-, vagy árcsökkenés véleményem szerint nem várható, sőt, mi azt tapasztaljuk, hogy a mostani szigorítás körüli sajtóvisszhang miatt sokan érdeklődni kezdtek a plug-in hibridek iránt

- magyarázta. Ugyanakkor szerinte a régebbi, 4-5 évnél idősebb plug-in hibridek piaci értéke a zöld rendszám előnyei nélkül valamelyest közeledhet a benzines és dízelautókéhoz. Hiszen a hagyományos meghajtású autókkal szemben ezek javítása drágább, és a tisztán elektromos hatótávot csak azok tudják valódi költségcsökkentésre használni, akik keveset ingáznak, hiszen ezek állapottól függően csak 20-30 kilométert tudnak tisztán elektromosan megtenni.

Címlapkép: Demecs Zsolt, MTI/MTVA