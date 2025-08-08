2025. augusztus 8. péntek László
33 °C Budapest
Magyarcsanád, Hungary - July 2022: New gas station of Hungarian oil and gas company MOL along the highway.
Autó

Itt a bejelentés az üzemanyagárakról: erre kevés magyar autós számított, lesz csodálkozás a kutakon

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 14:10

A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan szombattól.

Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökkenni fog a holtankoljak.hu szerint. A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét.

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.08-án):

  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter
  • Gázolaj: 602 Ft/liter
Címlapkép: Getty Images
