Itt a bejelentés az üzemanyagárakról: erre kevés magyar autós számított, lesz csodálkozás a kutakon

Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökkenni fog a holtankoljak.hu szerint. A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét.

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.08-án):