Rengeteg magyar kapott új rendszámot: meglepő az indok

Több mint 80 ezer tisztán elektromos személyautó kapott már zöld rendszámot Magyarországon - közölte Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium pénteken.

A tájékoztatás szerint július a valaha volt harmadik legerősebb hónapnak bizonyult a hazai klímabarát flotta bővülésében. Kizárólag elektromos hajtású gépkocsikból több mint 2700, a tiszta és csendes személyautókból több mint 2500 áll forgalomba. Ennél kedvezőbb adatokat korábban csak idén márciusban és júniusban mutatott a közúti járműnyilvántartás.

A múlt havi gyarapodással 80 ezer darab fölé nőtt a tisztán elektromos személygépkocsik hazai állománya. A zöld teherautókból mostanáig több mint 6 ezret, a leginkább környezetkímélő járművekből (pl. az autóbuszokat, vontatókat is beleértve) összesen már közel 88 ezret szereltek fel világoszöld hatósági jelzéssel.

A tiszta flotta 2020 eleje óta a tízszeresére nőtt Magyarországon - ismertették. Az elmúlt hónapok rekorddöntéseihez nagyban hozzájárult a december elejéig még elérhető vállalati e-autó támogatás. A hazai cégek akár 64 millió forint állami hozzájárulást kaphatnak tisztán elektromos személygépkocsik, teherautók vagy kisbuszok beszerzéséhez - áll a közleményben.