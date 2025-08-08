A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását szombaton, illetve vasárnap.
Rengeteg magyar kapott új rendszámot: meglepő az indok
Több mint 80 ezer tisztán elektromos személyautó kapott már zöld rendszámot Magyarországon - közölte Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium pénteken.
A tájékoztatás szerint július a valaha volt harmadik legerősebb hónapnak bizonyult a hazai klímabarát flotta bővülésében. Kizárólag elektromos hajtású gépkocsikból több mint 2700, a tiszta és csendes személyautókból több mint 2500 áll forgalomba. Ennél kedvezőbb adatokat korábban csak idén márciusban és júniusban mutatott a közúti járműnyilvántartás.
A múlt havi gyarapodással 80 ezer darab fölé nőtt a tisztán elektromos személygépkocsik hazai állománya. A zöld teherautókból mostanáig több mint 6 ezret, a leginkább környezetkímélő járművekből (pl. az autóbuszokat, vontatókat is beleértve) összesen már közel 88 ezret szereltek fel világoszöld hatósági jelzéssel.
A tiszta flotta 2020 eleje óta a tízszeresére nőtt Magyarországon - ismertették. Az elmúlt hónapok rekorddöntéseihez nagyban hozzájárult a december elejéig még elérhető vállalati e-autó támogatás. A hazai cégek akár 64 millió forint állami hozzájárulást kaphatnak tisztán elektromos személygépkocsik, teherautók vagy kisbuszok beszerzéséhez - áll a közleményben.
Idén súlyos veszteségeket könyvelhettek el a legnagyobb német autógyártók, miközben az Amerikával kiéleződő kereskedelmi konfliktus több milliárd eurós kárt okozott az iparágban.
Bennfentesek szerint a Volkswagen 2026-ban leállítja a Touareg gyártását, ezzel 23 év után búcsút int a prémium SUV-k szegmensének.
Brutális, mennyibe kerül most egy használt kocsi Magyarországon: elképesztő, mi folyik a kereskedésekben
A Használtautó.hu legfrissebb statisztikái szerint 2025 júliusában is mozgalmas hónapot zárt a hazai használtautó-piac, noha a kereslet összességében némileg mérséklődött.
A Nissan megkezdte a tárgyalásokat az európai regionális irodájának dolgozóit képviselő szakszervezettel a tervezett létszámcsökkentésről.
Sokan terveznek autós nyaralást, ám az egyes európai országok gyakorlata között jelentős eltérés mutatkozhat autópálya díjak, sebességi határok, alkoholfogyasztás, és sok egyéb tekintetében.
A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok Magyarországon.
A magyar újautó-piac továbbra is lendületben van: 2025 júliusában közel 26 százalékkal több új személyautót helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban.
Az árcsökkenés egyik fontos tényezője az elektromos modellek kínálatának bővülése, különösen a kínai gyártók térnyerése.
Váratlan veszély leselkedhet az autóban a nyári hónapokban: ha gyanús zümmögést hallasz a csomagtartó vagy az ajtó nyitásakor, lehet, hogy darazsak fészkeltek a járműbe.
Jelentős forgalomra kell számítani a Balaton környékén, miközben az M7-es autópályán és több főúton is torlódások alakultak ki a hazafelé tartó nyaralók miatt.
Indul az offenzíva, ilyen autókkal árasztaná el a Ford Magyarországot: teszten a meglepő árú Puma Gen-E
A Ford új elektromos modellje, a Puma Gen-E az egyre zsúfoltabb kis villany-SUV kategóriában próbál szerencsét. És kivetíti a cicát!
A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések.
A Tesla félrevezető reklámjai miatt bajba került Kaliforniában – akár el is vesztheti egyik legfontosabb piacát.
Csütörtöktől 2 forinttal olcsóbb lesz a benzin, a gázolaj árában nem tapasztalhatunk változást.
Négy év és több mint 170 ezer kilométer után meggyőzően vizsgázott a Német Autóklub hosszú távú tesztjén a nagy akkumulátorral szerelt Volkswagen ID.3.
Hiába a külföldi sajtóban felröppent pletykák, a kínai BYD nem halasztja el a szegedi autógyár építését.
Csúszik a szegedi BYD-gyár indítása: a tervezettnél jóval kevesebb kocsit gyártanának a kínaiak Magyarországon
Ezzel párhuzamosan a cég törökországi projektje a vártnál korábban startol, és gyorsabb felfutást produkálhat.
A Mercedes-Benz 2028-ig meghosszabbítja az A-osztály gyártását, és a termelés jelentős részét Kecskemétre helyezheti át.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
