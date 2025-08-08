2025. augusztus 8. péntek László
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Isztambul, Törökország - 2025. január 31. : A Ford Tourneo Courier egy könnyű haszongépjármű, amelyet a Ford Tourneo Courier gyárt. Vezeték nélküli autókulcs-technológiával rendelkezik.
Autó

Rengeteg magyar kapott új rendszámot: meglepő az indok

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 16:38

Több mint 80 ezer tisztán elektromos személyautó kapott már zöld rendszámot Magyarországon - közölte Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium pénteken.

A tájékoztatás szerint július a valaha volt harmadik legerősebb hónapnak bizonyult a hazai klímabarát flotta bővülésében. Kizárólag elektromos hajtású gépkocsikból több mint 2700, a tiszta és csendes személyautókból több mint 2500 áll forgalomba. Ennél kedvezőbb adatokat korábban csak idén márciusban és júniusban mutatott a közúti járműnyilvántartás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A múlt havi gyarapodással 80 ezer darab fölé nőtt a tisztán elektromos személygépkocsik hazai állománya. A zöld teherautókból mostanáig több mint 6 ezret, a leginkább környezetkímélő járművekből (pl. az autóbuszokat, vontatókat is beleértve) összesen már közel 88 ezret szereltek fel világoszöld hatósági jelzéssel.

A tiszta flotta 2020 eleje óta a tízszeresére nőtt Magyarországon - ismertették. Az elmúlt hónapok rekorddöntéseihez nagyban hozzájárult a december elejéig még elérhető vállalati e-autó támogatás. A hazai cégek akár 64 millió forint állami hozzájárulást kaphatnak tisztán elektromos személygépkocsik, teherautók vagy kisbuszok beszerzéséhez - áll a közleményben.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #kresz #magyarország #elektromos autó #rendszám #magyarok #környezetbarát

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:17
17:03
16:45
16:38
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 8.
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki
2025. augusztus 8.
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
2025. augusztus 8.
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
2025. augusztus 8.
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
2025. augusztus 8.
Csodálatos égi jelenségek jönnek augusztusban: nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 8. péntek
László
32. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon lement az áruk, most érdemes lépni?
2
3 hete
Hatalmas elektromos autó-botrány van készülőben: rengeteg embert átverhettek a kínai gyártók
3
4 napja
Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon
4
3 hete
Tömegek vásárolnak most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
5
1 napja
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyíltvégű befektetési alap
határozatlan időre létrejött pénzügyi alap, amely az általa összegyűjtött pénzeket befekteti. Bármikor lehet ki és befizetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 16:45
Csodálatos égi jelenségek jönnek augusztusban: nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 16:03
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
Agrárszektor  |  2025. augusztus 8. 17:29
Komoly segítséget kapnak a gazdák itthon: ezt ki kellene használni