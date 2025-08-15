Hőségriadó borítja a közlekedési szabályokat – szabad utat kapnak a kamionok

A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot 2025. augusztus 16-án és 17-én.

Eredetileg a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozása szombaton 15:00 órától vasárnap 22:00 óráig tartott volna. A jogszabály azonban lehetőséget ad arra, hogy indokolt esetben – a közlekedésért felelős miniszter és a környezetvédelmi tárca jóváhagyásával – átmenetileg felfüggesszék a korlátozást.

Szakmai szervezetek kezdeményezésére most az éjszakai időszakban enyhítenek:

Szombaton (aug. 16.) 15:00–22:00 között él a korlátozás, éjjel szabad a forgalom.

Vasárnap (aug. 17.) 06:00–22:00 között lesz érvényben a tilalom.

A döntés célja, hogy a nagy melegben az áruszállítmányok ne romoljanak meg, megelőzzék az árukárokat, és a termékek minél gyorsabban célba érjenek.