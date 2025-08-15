2025. augusztus 15. péntek Mária
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Törökbálint, 2022. október 12.Különféle gépjármûvek, köztük áruszállító kamionok sorai haladnak az agglomerációban húzódó M0-ás autóút (a köznyelvben budapesti körgyûrû, vagy Budapestet körbevevõ gyorsforgalmi út) nyugati szakaszán e
Autó

Hőségriadó borítja a közlekedési szabályokat – szabad utat kapnak a kamionok

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 19:31

A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot 2025. augusztus 16-án és 17-én.

Eredetileg a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozása szombaton 15:00 órától vasárnap 22:00 óráig tartott volna. A jogszabály azonban lehetőséget ad arra, hogy indokolt esetben – a közlekedésért felelős miniszter és a környezetvédelmi tárca jóváhagyásával – átmenetileg felfüggesszék a korlátozást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szakmai szervezetek kezdeményezésére most az éjszakai időszakban enyhítenek:

  • Szombaton (aug. 16.) 15:00–22:00 között él a korlátozás, éjjel szabad a forgalom.
  • Vasárnap (aug. 17.) 06:00–22:00 között lesz érvényben a tilalom.

A döntés célja, hogy a nagy melegben az áruszállítmányok ne romoljanak meg, megelőzzék az árukárokat, és a termékek minél gyorsabban célba érjenek.
Címlapkép: Getty Images
#hőség #augusztus 20 #vasárnap #jogszabály

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:01
18:53
18:46
18:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 15.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
2025. augusztus 15.
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
2025. augusztus 15.
Ez az igazi magyar nyugdíjtragédia: sokkolóan kevés jó év jut az időseknek, a gazdaság is megérzi
2025. augusztus 15.
Inget, sminket, hajhosszt is előírhat a főnököd? Ezt jó, ha tudod, sokszor visszaélnek vele
2025. augusztus 15.
Újabb gesztust tett a nagy találkozó előtt Trump Putyinnak: ez hatalmas csapás Ukrajnának
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 15. péntek
Mária
33. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon lement az áruk, most érdemes lépni?
2
4 hete
Hatalmas elektromos autó-botrány van készülőben: rengeteg embert átverhettek a kínai gyártók
3
1 hete
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg
4
2 hete
Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon
5
4 hete
Tömegek vásárolnak most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartási hiány
A központi költségvetés, az elkülönített állami alapok és az egyes alrendszerek - egészségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási alap - együttes hiánya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 15. 20:02
Újabb gesztust tett a nagy találkozó előtt Trump Putyinnak: ez hatalmas csapás Ukrajnának
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 15. 19:01
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
Agrárszektor  |  2025. augusztus 15. 19:27
Erős árak: elképesztő, mennyibe kerül a dinnye ezeken a piacokon