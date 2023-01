Rengeteg magyar hagyja ezt az utolsó pillanatra: holnap lejár a határidő, utána jön a gigacsekk

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) adatai szerint 2023. január 31-én éjfélkor több mint 3 millió tavalyi éves országos és megyei autópálya-matrica érvényessége jár le. A lejáró, 2022-es éves matricák 87 százalékát személygépjárművekre (D1 díjkategória) vásárolta az utazóközönség. Szintén január 31-e a mentességek és kedvezmények megújításának határideje.

Tapasztalataink szerint az új éves autópálya-matricák beszerzését sokan hagyják az utolsó pillanatra. Tavaly január 31-ig körülbelül 1,5 millió darab 2022-es éves (országos és megyei) pályamatricát vásároltak, aminek mintegy 13 százalékát (számszerűsítve körülbelül 190 ezer darabot) a hónap utolsó két napján vettek meg a közlekedők.

A 2023-as éves országos és megyei matricákból 2023. január 29-ig kicsivel több, mint 1,3 millió darab fogyott, ami a 2022-es évesmatrica-mennyiség kevesebb, mint a fele. Ez pedig azt is jelenti, hogy a tavalyi évre vásárolt évesvignetta-mennyiség több mint a felét (56 százalékát) még nem vették meg a közlekedők. Azoknak, akik ezt még nem tették meg, és rendszeresen használják a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakat, már kevesebb, mint két napjuk van az idei évi e-matricájuk beszerzésére, ugyanis a 2022-es éves jogosultságok csak 2023. január 31-én éjfélig használhatóak.

Az úthasználati díjfizetéshez kapcsolódó mentességek és kedvezmények megújítása szempontjából is fontos határidő a január 31-e. Eddig kell ugyanis benyújtani az ezek igénybe vételéhez szükséges kérelmet a közlekedési igazgatási hatósághoz (járási hivatal, kormányablak), vagy a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságához. Ezek elérhetősége megtalálható a megújult nemzetiutdij.hu oldalunkon a Mentességek, kedvezmények menüpontban.

A mentességi körbe tartozó járművek esetében nem kell úthasználati díjat fizetni. Ez a lehetőség olyan járművekre vonatkozik, mint például a hazai rendvédelmi szervek által üzemben tartott, vagy a megkülönböztető jelzés használatára jogosult gépjárművek.

A kedvezmény, azaz a részleges díjmentesség lényege pedig, hogy a jogosultak a D2 díjkategóriába tartozó gépjárművükkel D1 díjkategóriájú pályamatrica megváltásával használhatják a hazai e-matrica-díjköteles gyorsforgalmi úthálózatot. Ezt a lehetőséget a nagycsaládosok és a mozgáskorlátozottak vehetik igénybe.

Fontos, hogy a január 31-i határidő csak a nagycsaládosokat érinti, mivel a mozgáskorlátozottak esetében nem szükséges a bejelentést évente megújítani (az ő jogosultságuk a mozgáskorlátozott parkolási igazolvány visszavonásával, illetve a nyilvántartásból történő törléssel szűnik meg).

Autópálya-matrica vásárlásához a NÚSZ Zrt. most is – mint mindig – a saját nemzetiutdij.hu oldalát ajánlja, ahol a vignettát kényelmi díj nélkül lehet beszerezni, és a vásárlást igazoló bizonylatot/nyugtázó értesítést sem kell megőrizni a matrica érvényességének lejárta után két évig. A nemrégiben megújult, mobilra optimalizált oldalon az e-matrica könnyen és gyorsan beszerezhető, és a folyamat során kategóriaválasztó is segíti a vásárlót a járműre érvényes díjkategória eldöntésében.