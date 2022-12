Itt a bejelentés: új benzinkút-lánc jön Magyarországra, 143 töltőállomást nyitnak

A Grupa LOTOS csoport akvizícióját véglegesítő korrekciós intézkedéseket, valamint a MOL-csoporttal a töltőállomások egy részének átvételéről kötött megállapodást követően az ORLEN-csoport piacra lépett Magyarországon. Az ORLEN a jövőben összesen 143 hazai töltőállomást vesz át. Ebből 79 már most az ORLEN-csoport tulajdonába került, ezek jelenleg LUKOIL márkanév alatt üzemelnek. A teljes arculatváltás várhatóan jövő év márciusáig valósul meg, ennek során a töltőállomások az ORLEN arculati szabványainak és a vállalatcsoport piros-fehér színű dizájnjának megfelelő külsőt kapnak. A fennmaradó 64 töltőállomás átvételére és átnevezésére 2024 közepéig fokozatosan kerül sor. Eközben az ORLEN-csoport Szlovákiában 39 töltőállomást vesz át a MOL-csoporttól, így a vállalat a szomszédos országban összesen 91 töltőállomást fog üzemeltetni 2023-ban. Az ORLEN így mindkét piacon a négy legnagyobb szereplő egyikévé válik.

Bővül a PKN ORLEN kiskereskedelmi hálózata Európában, ezáltal a cég Magyarországon is el kezd terjeszkedni, ahol nagykereskedelmi területen eddig is jelen volt. A MOL-tranzakció lezárását követően az ORLEN-csoport összesen több mint 660 töltőállomást üzemeltet majd Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon. A vállalat Csehországban 430 töltőállomással piacvezető pozíciót tölt be. A csoport Szlovákiában 91-re, Magyarországon pedig 143-ra fogja növelni töltőállomásai számát, s ezáltal mindkét piacon a négy legnagyobb szereplő egyikévé válik. Az ORLEN hat európai országban - Lengyelországban, Németországban, Csehországban, Litvániában, Szlovákiában és immár Magyarországon is – összesen közel 3000 töltőállomást üzemeltet.

A szlovák és a magyar piacokra irányuló terjeszkedés kulcsfontosságú lépést jelent az ORLEN-csoport számára európai kiskereskedelmi hálózatának bővítésében. 2030-ig a vállalat 3500 ORLEN-márkanéven működő töltőállomás üzemeltetését tervezi, a célkitűzések alapján a külföldi töltőállomások teljes értékesítési hálózatban elért részesedése pedig várhatóan 37 százalékról 45 százalékra emelkedik majd.

Kép: PKN ORLEN