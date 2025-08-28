Egy új tanulmány szerint India a legveszélyesebb ország a szelfikészítés szempontjából.
Helyre állt a világ rendje? Újra szárnyalnak a brit autóeladások Amerikában
Az Egyesült Államokba irányuló brit autóexport júliusban 6,8%-kal nőtt, miután életbe lépett a két ország közötti vámegyezmény, amely 27,5%-ról 10%-ra csökkentette az importadót- írja a BBC.
A Gépjármű Gyártók és Kereskedők Társaságának (SMMT) adatai szerint a növekedés három egymást követő hónapnyi csökkenés után következett be. Áprilisban Donald Trump amerikai elnök 2,5%-ról 27,5%-ra emelte a brit autókra vonatkozó importadót, ami sokkolta az iparágat, de májusban a felek megállapodtak, hogy június végétől 10%-ra csökkentik a vámot.
Az SMMT szerint a júliusi számok "jól szemléltetik a megállapodás hatását", bár hozzátették, hogy a brit autógyártás általánosságban továbbra is küzd a nehézségekkel. "Az USA továbbra is a legnagyobb nemzeti piaca a brit gyártású autóknak, ami aláhúzza a brit-amerikai kereskedelmi megállapodás fontosságát" - közölte a szervezet.
A vámcsökkentés csak az első 100 000 Atlanti-óceánon átszállított autóra vonatkozik, ami nagyjából megegyezik a tavalyi brit-amerikai exportmennyiséggel. Az ezen felüli importra továbbra is 27,5%-os vám vonatkozik a megállapodás értelmében.
Az Egyesült Államok a brit autóexport 18,1%-át tette ki júliusban, míg az Európai Unió jóval nagyobb piacot jelent az autógyártók számára, az export 45,6%-ával.
Colleen McHugh, a Wealthify befektetési cég befektetési igazgatója szerint az USA "fontos piac a brit gyártású autók számára", különösen a prémium márkák, mint a Jaguar Land Rover (JLR) esetében. A JLR áprilisban felfüggesztette az amerikai szállításokat a magasabb vámok bejelentése után, majd egy hónappal később újraindította azokat.
Összességében a brit autógyártás júliusban a második egymást követő hónapban nőtt, köszönhetően mind a belföldi értékesítés, mind az export növekedésének. Azonban az év eddig eltelt időszakában a teljes járműgyártás 11,7%-kal csökkent, beleértve a személyautókat és a haszongépjárműveket is. Múlt hónapban a brit autógyártás 1953 óta a legalacsonyabb szintre esett vissza.
Szakértők szerint a visszaesést a magasabb brit munkaerőköltségek, a fokozott külföldi verseny és a Brexit együttes hatása okozta. Mike Hawes, az SMMT vezérigazgatója a júliusi adatokról nyilatkozva elmondta: "Továbbra is turbulens időszakot él át az autógyártás, gyenge fogyasztói bizalommal, változékony kereskedelmi folyamatokkal és hatalmas beruházásokkal az új technológiákba mind itt, mind külföldön. Ilyen háttér mellett az autógyártás újabb havi növekedése jó hír."
