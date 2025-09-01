2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
Budapest, Magyarország - 2025. február 17: A zöld-fehér feliratot mutató OTP Bank fiók külsejének közeli látképe. A logó és a bank neve jól láthatóan az üvegbejárat felett, oldalt pedig a 24 órás ügyfélszolgálat felirat látható.
Hitel

Nagyon fontos bejelentést tett a jegybank: indul a régi-új hiteltípus, itt lehet igényelni

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 14:35

A Magyar Nemzeti Bank a bankrendszeri verseny erősítése érdekében útjára indította a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést, amelyre augusztusban négy nagybank nyújtott be pályázatot. A jegybank és a Magyar Bankszövetség megállapodása nyomán életre hívott konstrukció célja, hogy a KKV-k széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű beruházási hitelek kerüljenek a piacra, egyszerű és gyors ügyintézés, valamint kedvező árazás mellett. Az első minősített hitelek felvételére a mai naptól van lehetőség az OTP Bank fiókjaiban.

A jegybank az elmúlt időszakban intenzív egyeztetést folytatott a Magyar Bankszövetséggel a vállalati hitelezési aktivitás piaci alapú élénkítése kapcsán, különös tekintettel a KKV-szektorra. A közös munka eredményeként a Magyar Nemzeti Bank a korábban alkalmazott Minősített Fogyasztóbarát termékek mintájára, 2025. augusztus 1-jétől elérhetővé tette a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést bankok számára.

A megjelölést a jegybank által meghatározott feltételeknek megfelelő forint alapú, beruházási célú vállalati hiteltermékek nyerhetik el. A részletes pályázati feltételek alapján a hitelintézetek 2025. augusztus 1-jétől kérhetik termékeik minősítését.

A pályázatok elbírálását követően a mai naptól elérhetővé válik a vállalkozások számára a Minősített Vállalati Hitel az OTP Bank fiókjaiban. A pályázatok elbírálása továbbra is folyamatos, így a következő hetekben további 3 nagybank fiókjaiban válhat elérhetővé a Minősített Vállalati Hitel. Ezzel az új termék tartósan a piaci gyakorlat részévé válhat, széles körben támogatva a kis- és középvállalkozások beruházási céljait.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #vállalkozás #jegybank #bank #hitelprogram #hiteltartozás #vállalat #minősítés #augusztus #vállalatok

