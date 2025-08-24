A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezi meg a MÁV.
Külföldi katonai konvoj halad át Magyarország területén: itt lehet vele találkozni az utakon
A haditechnikai eszközöket és katonai járműveket szállító menetoszlop vasárnap lép be az országba a Röszkénél, majd az M5-ös autópálya - M0-ás autóút – Budapest – M1-es autópálya – Hegyeshalom útvonalon halad, a határt várhatóan hétfőn éri el - közölte a Honvédelmi Minisztérium.
A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Letarolták a kínai márkák a legolcsóbb hazai elektromos autók toplistáját, a dobogó első három fokán ilyen modellek állnak.
Szeptembertől a magánszemélyek is pályázhatnak állami támogatásra új elektromos autó vásárlásához, a konstrukció részletei már kiszivárogtak.
2025 első hét hónapjában tovább erősödött a kínai autómárkák jelenléte a magyar használtautó-piacon.
Ezek a taxisok kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel kénytelenek elfogadni a flottacégek által diktált feltételeket.
A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot 2025. augusztus 16-án és 17-én.
Nyolc nap alatt közel 400 taxit ellenőrzött a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a hatóságok a Sziget Fesztivál környékén.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
Magyarországon idén július végéig közel 77 ezer új személyautót helyeztek forgalomba, ezeknek csaknem 70 százaléka céges kézbe került.
A globális BEV-eladások (Battery Electric Vehicle) 33%-kal emelkedtek 2025 második negyedévében az egy évvel korábbi, azonos időszakhoz képest..
Az első felfüggesztésben található alkatrész hibásodott meg, ezért van szükség a visszahívásokra.
A tavaly bevezetett inflációkövető szabály miatt 2026 januárjától literenként 8 forinttal drágulhat az üzemanyag.
Különleges digitális forgalomfigyelő rendszert tesztelnek, amely valós időben követi a járműveket.
A magyar autópiac felső szegmense 2025 első hét hónapjában is bővelkedik elképesztően drága és exkluzív modellekben.
Keddtől bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj ára.
2025 júniusában is folytatódott a hazai használtautó-piac fokozatos átrendeződése.
Rendőrségi statisztikák szerint az idősek által okozott balesetek száma gyorsabban nő, mint a fiatal sofőrök által elkövetettek.
Negyedéves összeállításunkban ismét megnéztük, melyek a legolcsóbban elérhető új autók Magyarországon, és mennyit változtak az árak az elmúlt hónapokban.
A Svájci Autóklub friss tesztje szerint sem a készletek, sem a sprék nem teljesítettek hibátlanul, így a sérült gumit a lehető leghamarabb cserélni kell.
A ráncfelvarráson átesett Kia Sorento külső megjelenése merőben új karaktert kapott.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
