Ez a kép egy vidéki autópálya-jelenetet ábrázol Budapest közelében, egy, az utat átszelő fémszerkezettel. A szerkezetre egy kamerarendszer van felszerelve, amelyet a közlekedésrendészetben használnak, különösen az M5-ös autópályán a já
Autó

Külföldi katonai konvoj halad át Magyarország területén: itt lehet vele találkozni az utakon

Pénzcentrum/MTI
2025. augusztus 24. 14:54

A haditechnikai eszközöket és katonai járműveket szállító menetoszlop vasárnap lép be az országba a Röszkénél, majd az M5-ös autópálya - M0-ás autóút – Budapest – M1-es autópálya – Hegyeshalom útvonalon halad, a határt várhatóan hétfőn éri el - közölte a Honvédelmi Minisztérium.

A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #magyarország #katona #katonaság #honvédelmi minisztérium #honvédelem #közlekedésbiztonság #magyar honvédség

