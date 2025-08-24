Külföldi katonai konvoj halad át Magyarország területén: itt lehet vele találkozni az utakon

Pénzcentrum/MTI Link a vágólapra másolva

A haditechnikai eszközöket és katonai járműveket szállító menetoszlop vasárnap lép be az országba a Röszkénél, majd az M5-ös autópálya - M0-ás autóút – Budapest – M1-es autópálya – Hegyeshalom útvonalon halad, a határt várhatóan hétfőn éri el - közölte a Honvédelmi Minisztérium.

A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

