A napszemüveg nem megfelelő kiválasztása jelentősen veszélyeztetheti a közúti közlekedés biztonságát.
Itt a fájó bejelentés: csúnyán drágulnak az üzemanyagok, ez az igazi hidegzuhany
A benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal drágul szerdától.
Szerdán folytatódik az emelkedő tendencia a benzinkutakon a holtankoljak.hu szerint. A nagyker árak emelkednek a benzin és a gázolaj esetében is egységesen bruttó 2-2 forinttal.
A mai napon még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025.08.26-án):
- 95-ös benzin: 585 Ft/liter
- Gázolaj: 591 Ft/liter
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
Letarolták a kínai márkák a legolcsóbb hazai elektromos autók toplistáját, a dobogó első három fokán ilyen modellek állnak.
2025 első hét hónapjában tovább erősödött a kínai autómárkák jelenléte a magyar használtautó-piacon.
Ezek a taxisok kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel kénytelenek elfogadni a flottacégek által diktált feltételeket.
A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot 2025. augusztus 16-án és 17-én.
Nyolc nap alatt közel 400 taxit ellenőrzött a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a hatóságok a Sziget Fesztivál környékén.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
Magyarországon idén július végéig közel 77 ezer új személyautót helyeztek forgalomba, ezeknek csaknem 70 százaléka céges kézbe került.
A globális BEV-eladások (Battery Electric Vehicle) 33%-kal emelkedtek 2025 második negyedévében az egy évvel korábbi, azonos időszakhoz képest..
Az első felfüggesztésben található alkatrész hibásodott meg, ezért van szükség a visszahívásokra.
A tavaly bevezetett inflációkövető szabály miatt 2026 januárjától literenként 8 forinttal drágulhat az üzemanyag.
Különleges digitális forgalomfigyelő rendszert tesztelnek, amely valós időben követi a járműveket.
A magyar autópiac felső szegmense 2025 első hét hónapjában is bővelkedik elképesztően drága és exkluzív modellekben.
Keddtől bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj ára.
2025 júniusában is folytatódott a hazai használtautó-piac fokozatos átrendeződése.
Rendőrségi statisztikák szerint az idősek által okozott balesetek száma gyorsabban nő, mint a fiatal sofőrök által elkövetettek.
Negyedéves összeállításunkban ismét megnéztük, melyek a legolcsóbban elérhető új autók Magyarországon, és mennyit változtak az árak az elmúlt hónapokban.
A Svájci Autóklub friss tesztje szerint sem a készletek, sem a sprék nem teljesítettek hibátlanul, így a sérült gumit a lehető leghamarabb cserélni kell.
A ráncfelvarráson átesett Kia Sorento külső megjelenése merőben új karaktert kapott.
Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt 2025. augusztus 9. és 23. között jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten.
