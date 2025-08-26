2025. augusztus 26. kedd Izsó
28 °C Budapest
One man, pouring gasoline in his car at the gas station.
Autó

Itt a fájó bejelentés: csúnyán drágulnak az üzemanyagok, ez az igazi hidegzuhany

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 13:11

A benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal drágul szerdától.

Szerdán folytatódik az emelkedő tendencia a benzinkutakon a holtankoljak.hu szerint. A nagyker árak emelkednek a benzin és a gázolaj esetében is egységesen bruttó 2-2 forinttal.

A mai napon még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025.08.26-án):

  • 95-ös benzin: 585 Ft/liter
  • Gázolaj: 591 Ft/liter
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #benzinkút #gázolaj #benzinár #holtankoljak #benzinkutak #benzinár emelkedés #benzináremelés

