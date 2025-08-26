Itt a fájó bejelentés: csúnyán drágulnak az üzemanyagok, ez az igazi hidegzuhany

A benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal drágul szerdától.

Szerdán folytatódik az emelkedő tendencia a benzinkutakon a holtankoljak.hu szerint. A nagyker árak emelkednek a benzin és a gázolaj esetében is egységesen bruttó 2-2 forinttal.

A mai napon még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025.08.26-án):