Már nyugaton is veszik a magyarok kedvenc autóját: mégis, mit tudhatnak?

Pár évtizeden belül eltűnhetnek a hazai utakról a legnagyobb európai autógyárak márkái, ha nem áll meg a koronavírus-járvány kezdete óta megfigyelhető folyamat - írja a VG. 2019-ben, a járvány előtti Magyarországon a húsz legnépszerűbb autótípus közül hat volt távol-keleti, de 2022 első fél évére ez a szám 12-re nőtt. Nem csak Magyarországon egyre népszerűbbek a távol-keleti, főleg japán és dél-koreai márkák, amelyeket jóval kevésbé érintett az elmúlt évek válsága, hanem az Európai Unióban is.

Olyan, korábban népszerűnek tartott típusok szorultak vissza az eladási listákon, mint a Skoda Octavia, az Opel Astra vagy a Ford Focus, átadva helyüket japán és dél-koreai márkáknak. A Toyota Corolla feljött a tizedikről a negyedikre, a Kia Ceed a hetedikből harmadik pozícióba, a Suzuki pedig úgy is meg tudta őrizni vezető pozícióját, hogy eközben jelentősen visszaesett a Vitara az eladásokban - amely sokáig a magyarok kedvence volt.

A márkák versenyében is a Toyota és a Suzuki viszi a prímet, viszont a legnépszerűbb európai vállalat a Volkswagen. A jövő azonban nem sok jóval kecsegtet, az unióban ugyanis ugyanaz a folyamat figyelhető meg, mint Magyarországon: már tavaly is szenvedtek a legnagyobb konszernek, a Stellantis, a Mercedes, a Volkswagen is kevesebb példányt adott el, miközben a Hyundai, a Kia és a Toyota különböző típusai láthatólag egyre népszerűbbek - írja a lap. A járvány óta a cseh, a német és a szlovák gazdaság is szenved.

"Fennáll a lehetősége, hogy az európai autóipar Kelet-Ázsiával szemben a korábbinál hátrányosabb helyzetbe kerül. Hogy ez milyen mértékben érződik már most a termelésben, az nagyon nagy kérdés" –- mondta a lapnak Matheika Zoltán, a Kopint-Tárki vezető kutatója, iparszakértő, aki szerint az eladásokat befolyásolhatta az is, hogy melyik cég tudta a legkisebb fennakadásokkal időre szállítani a járműveket. "Az biztos, hogy Kelet-Ázsiában az infláció sokkal alacsonyabb maradt, mint az eurózónában, különösen pedig Németországban" - monta a szakember.