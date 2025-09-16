Magyarországon jelenleg mintegy 280 trafibox található az utak mellett.
Ezt hogy gondolták? Piros volt a vasúti átjáróban, két autóst ez kicsit se érdekelt
Lerobbant egy tehervonat az átjáró közelében, és az autósok, valamint egy busz sem akart várakozni a fehér jelzésre. Csakhogy ezzel az életüket kockáztatták.
Bár a lámpa is pirosat mutatott, két autós kézzel felhajtotta a sorompót, és a tilos jelzés ellenére átkeltek az átjárón - egy buuszal együtt - Levél és Mosonmagyaróvár között, számolt be az RTL Híradója.
A MÁV azt közölte, hogy az eset még két hete történt, és az autósok azért unhatták meg a várakozást, mert a kérdéses átjáró közelében éppen lerobbant a tehervonat, és nem tudták, meddig kell vajon várakozniuk. A vasúttársaság ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az eljárás természetesen szabályellenes és rendkívül veszélyes is.
A MÁV közlése szerint csak ebben az évben július közepéig már tízen haltak meg vasúti átjáróban történt baleset következtében, minden esetben a KRESZ be nem tartása, valamint figyelmetlenség miatt.
címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
2024-ben összesen 2 millió 93 ezer jogosulatlan úthasználatot regisztráltak a hazai autópályákon, ami miatt bírságot is kiszabtak.
A kínai CATL rugalmasabbá teszi debreceni akkumulátorgyárát, hogy alkalmazkodjon az európai autóipar változó igényeihez.
Továbbra is toronymagasan vezet a BMW X-sorozat a legnépszerűbb SUV-ok toplistáján.
Szerdán mutatták be új reklámkampányukat, amely a vállalat szerint alapvető változást jelent a márka kommunikációjában.
Évente 7 ezer nagyvadat gázolnak el itthon: résen kell lenni, most jön a legveszélyesebb időszak az utakon
Az elmúlt hetekben ismét megnőtt a vadbalesetekről beszámoló hírek száma, ami összefügésben áll az állatok párzási időszakban megváltozó viselkedésével.
Az ősz az autósok számára mindig kihívásokkal teli időszak: a nappalok egyre rövidülnek, a forgalom sűrűsödik, a hőmérséklet ingadozik, és az utak állapota gyakran egyik...
Az M1-es felújítása idején kötelezően az autópályán tartanák a teherforgalmat, amit a fuvarozók bevételnövelési szándéknak tartanak.
A három német autógyár még mindig tarol Európában, hárman együtt több mint egymillió darab új járművet adtak el az első hét hónapban.
Az Autóipari Szövetség (VDA) elnöke szerint a fogyasztók még nem állnak készen az elektromos mobilitásra való áttérésre.
Jövőre öt vármegyében az eredeti ár töredékét kell majd fizetni az autópálya-matricáért.
A belépőszintű ë-C3 elektromos Citroën ára 8,99 millió forint, 200 km-es hatótávval és 40 perces töltési idővel.
Az éves infláció 4,3 százalékos emelkedést eredményez a 2026-os e-matrica árakban, de az M1-es környékén kedvezményt kapnak az autósok.
Meglepő fordulat a kínai BYD-től: mégsem halasztják el a magyarországi gyártás beindítását.
a Tesla augusztusban az amerikai elektromos autó eladások mindössze 38%-át tudhatta magáénak, ami 2017 októbere óta a legalacsonyabb érték.
A kínai akkumulátorgyártó óriás, a CATL bemutatta legújabb elektromos autókhoz fejlesztett akkumulátorait, kifejezetten az európai piacra szabva.
Szalagkorlát-javítási munkálatokat végeznek 2025. szeptember 8-án, hétfő éjszaka az M2-M0 csomópontban, valamint Csömör térségében.
A kormány 30 milliárd forintról 40 milliárd forintra növeli a vállalati elektromos autó támogatási program keretösszegét.
A kínai CATL akkumulátorgyártó magyarországi üzeme várhatóan jövő év elejére megkezdi a termelést, jelentette be a vállalat európai vezérigazgatója.