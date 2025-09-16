2025. szeptember 16. kedd Edit
Keszthely, 2023. május 26.Vonat halad át az új, fény- és félsorompóval ellátott vasúti átjáróban Keszthelyen az átadás npján, 2023. május 26-án.MTI/Katona Tibor
Autó

Ezt hogy gondolták? Piros volt a vasúti átjáróban, két autóst ez kicsit se érdekelt

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 09:33

Lerobbant egy tehervonat az átjáró közelében, és az autósok, valamint egy busz sem akart várakozni a fehér jelzésre. Csakhogy ezzel az életüket kockáztatták.

Bár a lámpa is pirosat mutatott, két autós kézzel felhajtotta a sorompót, és a tilos jelzés ellenére átkeltek az átjárón - egy buuszal együtt - Levél és Mosonmagyaróvár között, számolt be az RTL Híradója. 

A MÁV azt közölte, hogy az eset még két hete történt, és az autósok azért unhatták meg a várakozást, mert a kérdéses átjáró közelében éppen lerobbant a tehervonat, és nem tudták, meddig kell vajon várakozniuk. A vasúttársaság ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az eljárás természetesen szabályellenes és rendkívül veszélyes is.

A MÁV közlése szerint csak ebben az évben július közepéig már tízen haltak meg vasúti átjáróban történt baleset következtében, minden esetben a KRESZ be nem tartása, valamint figyelmetlenség miatt.

címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA 

