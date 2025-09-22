2025. szeptember 22. hétfő Móric
Oldalnézet egy vezető tanárnőről, aki egy fehér táblára ír az osztályteremben. Közelkép egy női oktatóról, aki tanít az osztályteremben.
Oktatás

Pedagógus eskü szövege: ilyen esküt kell tennie a magyar tanároknak, ha tanítani akarnak

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 22:10

Magyarországon a 2024-es év nyara óta minden pedagógusnak esküt kell tennie, amikor a képesítését megszerzi. Az erről szóló jogszabály már a Magyar Közlöny 2023. évi 123. számában megjelent, az egységes pedagógus eskü szövege azonban ezután nem került kihirdetésre. Mivel a rendelet kimondja a kötelező eskütételt, jogos volt a feltételezés, hogy hatályba lépést követően az egységes tanári eskü szövege is meg lesz határozva központilag. A hivatalos pedagógus eskü szövege azonban a mai napig nem került kihirdetésre, így az egyes pedagógusképző intézmények mind eltérő szövegeket használnak az eskütételkor. Lapunk megkereste a Belügyminisztériumot, hogy megtudjuk: létezik-e hivatalos szöveg vagy előirányzat, esetleg az intézmények az eskü szövegéről teljesen saját hatáskörben dönthetnek-e.

A Magyar Közlöny 2023. évi 123. számában kihirdetett jogszabály szerint 2024. május 31-től a pályakezdő tanárok csak akkor tölthetnek be pedagógusi munkakört Magyarországon, ha egyetemi keretek között esküt tettek. Mivel a pedagógus eskü szövege azóta sem jelent meg egységes, hivatalos formában, az intézmények saját hatáskörben dönthetnek róla, mit tartalmaz a pedagógus eskü szövege. Így ahány intézmény, annyi szövegváltozat fordulhat elő. Amikor a rendelet még készülőfélben volt, illetve miután megjelent, már várakozás övezte, hogy mi lesz az egységes, hivatalos pedagógus eskü szövege. A hivatalos kommunikáció az volt akkor, hogy erről még nem hoztak döntést. Azonban a szöveg kihirdetése mostanáig sem történt meg, ennek kapcsán kereste lapunk a Belügyminisztériumot. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kinek kötelező a pedagógus eskü?

A pedagógusok eskütétel kötelezettségét a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (közismert nevén státusztörvény) végrehajtásáról rendelkező 401/2023. (VIII. 30.) kormányrendelet rögzíti. A rendelet 7. fejezetében, A pedagógus munkakörök és betöltésének feltételei című pontjában a 8. § harmadik bekezdésében így fogalmaznak: "Magyarországi felsőoktatási intézményben 2024. május 31-ét követően pedagógus szakképzettséget vagy szakképesítést szerző pedagógus csak akkor tölthet be pedagógus munkakört, ha esküt tett." Bővebben azonban a jogszabály nem tér ki rá, hogy mik legyenek az eskütétel körülményei, illetve mit tartalmazzon a pedagógus eskü szövege. A rendelet készülése alatt és megjelenésekor úgy tűnt, később várhatóan meghatározzák az egységes szöveget, viszont ez azóta sem történt meg.

A Belügyminisztérium lapunk megkeresésére a pedagógus eskü szövege kapcsán azt válaszolta: "A pedagógusok eskütételi kötelezettségét a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rögzíti: "8. § (3) Magyarországi felsőoktatási intézményben 2024. május 31-ét követően pedagógus szakképzettséget vagy szakképesítést szerző pedagógus csak akkor tölthet be pedagógus munkakört, ha esküt tett." A Belügyminisztérium válaszában arra is kitért, hogy a kormányrendelet az eskütételi kötelezettséget rögzíti, az eskü szövegét nem: a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben használják a fenti határidő előtt is alkalmazott vagy újonnan alkotott eskü szövegét.

Ezzel tehát a Belügyminisztérium megerősítette, hogy az intézmények maguk határozhatják meg, mit tartalmazzon a pedagógus eskü szövege; nincs egységes, hivatalos szövegezés. Így viszont minden intézmény más és más esküszöveget alkalmazhat. 

Mit tartalmaz a pedagógus eskü szövege?

Az eskütételhez használt szövegek közül szinte egy sem érhető nyilvánosan. Kivétel például az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) alkalmazott szöveg:

Én (név) pedagógussá válásom alkalmával fogadom, hogy pedagógiai hivatásomat hazám, Magyarország javára, az egyetemes emberi értékekkel/ összhangban gyakorlom. A rám bízott gyermekek, tanulók testi, lelki és szellemi fejlődését, jogait és érdekeit mindvégig szem előtt tartom. Ismereteimet, tudásomat folyamatosan megújítom, gyarapítom. Munkámat úgy végzem, hogy az általam nevelt és oktatott gyermekek, tanítványok a magyar nemzet elkötelezett, értékes tagjaivá váljanak. Megőrzöm a pedagógus hivatás méltóságát és tiszteletét.

Vannak továbbá olyan tanári eskük, amelyet az intézmények, amelyek alkalmázásba lépnek, tetetnek le a tanerővel. Ezeknek a szövege azonban nem egyezik azzal, amelyet a végzettségük megszerzésekor kell törvény szerint tenniük a pedagósoknak.

 
Címlapkép: Getty Images
