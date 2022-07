Elképesztő, ami a használt autókkal történik idehaza: lassan egy sem marad a piacon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Míg az új autók piacán a tavalyi évhez képest is több mint 10 százalékos visszaesés látható, az autóvásárlási igény továbbra is hatalmas Magyarországon. Ezért mind a használt autók importjánál, mind a hazai tulajdonosváltásoknál bővülés látható – még úgy is, hogy a használt autók árai is egyre csak emelkednek.

Rég nem látott piaci helyzetet szült a koronavírus és az ukrajnai háború az új autók piacán. A félvezetők elérhetetlenségét idén számos nyersanyag és alkatrész hiánya egészítette ki, így az autógyártók egyre hosszabb szállítási időkkel, korlátozott kapacitással tudják kiszolgálni az autóvásárlók továbbra sem csökkenő igényeit. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hiány az árak emelkedésével is együtt jár, ám ennek ellenére még mindig vastagon keresleti piacról beszélhetünk: több a vevő, mint az eladó autó. Vagyis aki akár a kívánt modell elérhetetlensége, akár megfizethetetlensége miatt nem tud új autót venni, az a használtak piacán köt ki - derül ki a Használtautó.hu friss elemzéséből. Majdnem 10 százalékos növekedés Noha a forint/euró váltószám immár jellemzően 400 feletti, az idei első félévben a tavalyi évhez mérten 9,8%-kal nőtt a külföldről behozott autók száma, ugyanakkor egyértelmű, hogy a forint gyengülése lassíthatja a növekedést: júniusban az éves tendenciával ellentétesen már 9,6%-kal csökkent az import, aminek immár kétharmadát a 10 évnél idősebb autók adják, így aztán a külföldről érkező használt autók aligha javítanak a hazai autópark immár 15 éves átlagéletkorán. Bár vevői igény van, már az eladó hazai autó is egyre inkább hiánycikknek számít. Lehet drága, lehet öreg, a vevőknek kell az autó – lényegében ez olvasható ki a Használtautó.hu adataiból. 2022 első negyedévében még 10% feletti emelkedést mutatott a hazai tulajdonosváltások száma, azóta csak 6%-os plusz látható. Ahogyan nő az új autók szállítási ideje, úgy egyre kevesebben adják el használt autójukat, ám aki eladja, rendre magasabb árat tud kérni. Míg a Használtautó.hu adatai szerint az eladásra kínált autók átlagéletkora a 2020-as 12,3 évről az idei első félév során 12,9 évre nőtt, a kínálat jelentősen átalakult: két évvel ezelőtt még a feladott hirdetések több mint ötöde 500 ezer forintnál olcsóbb autót kínált, 2022-re a legolcsóbb kategória részaránya 15% alá csökkent. Az 1-3 milliós modellek aránya stagnált, a 3-5 milliósoké enyhén, az 5 millió forint felettieké már jelentősen növekedett. A tulajdonosváltások terén az Opel Astra, Suzuki Swift, Ford Focus sorrend látható, a Használtautó.hu kereséseinél a Volkswagen Golf, BMW 3-as sorozat, Opel Astra, az importnál pedig a Volkswagen Golf, Opel Astra, Ford Focus dobogó szerepel. Sokkal gyorsabban eladhatók a kocsik „A hirdetések mintegy harmadát még mindig az 1-3 millió forintos szegmens adja és a keresések döntő részét is itt indítják. A piac változását az is jól mutatja, hogy az említett legnépszerűbb árkategóriában az autók forgási ideje a 2020-as 112 napról 50 napra csökkent, vagyis ennyivel gyorsabban kelnek el. Míg 2 évvel ezelőtt a 3 milliós autó még átlagár felettinek számított, ma már kifejezetten olcsó” – jegyzi meg Katona Mátyás, a Használtautó.hu autópiaci szakértője. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Az áremelkedést a piac egyelőre elfogadta, az egyre szerényebb kínálatú 500 ezer forint alatti kategóriában szinte a felére csökkent a keresések aránya, az 5-7 millió forintos kategóriában 50%-kal nőtt. A 7-10, a 10-15 és a 15-20 millió forintos régióban a 2020-as értékhez képest is duplázódott, míg a 2019-eshez mérten háromszorosára nőtt a keresés, a 20 millió forint feletti kategóriában pedig a 2019-es szinthez mérten látható kétszeres keresési arány. Benzines, dízel, vagy elektromos? Bár a hazai piacon a hatósági áras üzemanyag kétségkívül fékezte az üzemanyagárak emelkedésének piacra gyakorolt hatását, az már most is megjelent. Ha beköszönt majd a piaci árú tankolás, még drasztikusabb kereslet várható az alacsony fogyasztású és kiváltképp az elektromos autóknál, még úgy is, hogy immár egyértelmű: azokat se lesz olcsóbb tölteni. Míg az elmúlt években azt láthattuk a használt autók piacán, hogy a valahai kiegyenlített benzines/dízel keresési arány a benzinesek kétszeres keresletére módosult, ez idén megváltozott. A dízelekre szűrés aránya változatlan, sőt a 2020-as mélyponthoz képest hajszálnyit nőtt is, de a hagyományos benzinesektől mind többen fordulnak a hibrid és az elektromos modellek felé. Az elektromos hajtásra indított keresések aránya a tavalyi évhez mérten is duplázódott, a 2019-es szinthez mérten pedig csaknem négyszeres érdeklődés látható – magyarázza Katona Mátyás.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK