Beütött az üzemanyag-káosz: ezeken a kutakon még a magyarok sem tudnak tankolni

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

"Technikai okok miatt" zárva volt hétfő délelőtt az Auchan egyik önkiszolgáló töltőállomása, azt egyelőre nem tudni, hogy az új szabályok állnak-e a háttérben. Ugyebár immár csak magyar autók tankolhatnak a 480-as hatósági áron, de ezt a személyzet nélküli, automata kutakon elég nehézkes ellenőrizni. Beigazolódni látszott az a hír is, hogy problémát lehetnek a Shellnél: az egyik általunk felkeresett töltőállomásán szinte minden üzemanyag elfogyott. A cég reakciójában közölte: nem zártak be egy töltőállomást sem, átmeneti hiány pedig előfordulhat. Benéztünk egy OMV-kútra is, ahol kannába nem lehet tankolni.

Nem működött az Auchan önkiszolgáló töltőállomása hétfőn délelőtt a fóti áruháznál. Azt egyelőre nem tudni, hogy az új szabályok állnak-e a háttérben, vagy szimplán tényleg elromlott valami. Ugye, az új rendelet szerint csak magyar személyautók tankolhatnak a 480 forintos hatósági áron, amit az adott kút személyzetének kell ellenőrizni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! De az önkiszolgáló kútoszlopok lényege pont az, hogy személyzet nélkül üzemelnek, mindenki magának tankol, és ott helyben ki is fizeti az üzemanyagot - sokan pont emiatt a gyorsaság miatt szeretik annak ellenére is ezeket, hogy a benzinárstop miatt eltűnt az árelőnyük. Azonban kútkezelő személyzet nélkül elég nehezen ellenőrizhető, hogy tényleg magyar kocsiba tankoltak-e, így ezeknél gondot okozhat a kétféle üzemanyagár. Arról nincs információ, hogy minden egyes Auchan-kútnál áll-e az önkiszolgáló, vagy csak épp ennél volt valami technikai probléma - a honlapon nem írnak semmit ennek kapácsán. Technikai okok miatt zárva az Auchan önkiszolgáló kútja. Fotó: Pénzcentrum Az esetleges problémák már az új szabályozás múlt heti bejelentésekor felmerültek bennünk, ezért még akkor megkérdeztük az Auchant, illetve az Aldit (nekik is működnek ilyen, személyzet nélküli benzinkútjaik), hogy mi lesz az önkiszolgáló töltőállomások sorsa. Mindeddig nem válaszoltak, de amint érkezik valamilyen reakció, azt is közöljük. A kútoszlopon a piaci ár jelenik meg, forgalmit kell mutatni a jóárasított tankoláshoz. Fotó: Pénzcentrum Az Auchan "hagyományos" benzinkútjain egyébként úgy működik a rendszer, hogy amikor az ember megtankol, akkor a kútoszlop a piaci árat írja ki (ez most 699 forint volt literenként a benzin esetében), és a kasszánál, a forgalmi bemutatása után átváltják a piaci árat a 480 forintos hatósági árra. Fájdalmas, amikor szembejön a valóság: ez várhat ránk a benzinárstop után. Fotó: Pénzcentrum Készlethiány, és a matekozás A környéken egy Shell töltőállomás is üzemel, ahol beigazolódni látszódtak azok a hírek, amelyek szerint problémák lehetnek a cég egyes töltőállomásainak ellátottságával. A Blikk korábban azt írta, hogy a cég több kútját nem nyitja ki hétfőn. A fóti Shell ugyan nyitva volt hétfő délelőtt, de szinte semmilyen üzemanyaguk nem volt: Már a behajtásnál jelzik: szinte semmilyen üzemanyag nincs készleten. Fotó: Pénzcentrum A szóban forgó kúton hétfő délelőtt gyakorlatilag minden elfogyott, egyedül a 100-as prémium benzinből volt készleten, amiből a kiírás szerint 742,9 forintos literenkénti áron lehetne tankolni - erre ugye alapból nem vonatkozik az árstop. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste Banknál 6,67%, a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) És valóban: csak a prémium benzinből lehet tankolni. Fotó: Pénzcentrum Mint a kiírásokból kiderült, ezen a kúton a sima 95-ös benzint literenként 719,9 forintért adták volnaa külföldieknek, a dízel pedig 707,9 forintba kerülne nekik - ha lenne. Hétfőn ezek a piaci árak voltak érvényben az adott kúton - csak üzemanyag nem volt. Fotó: Pénzcentrum Itt is csak a kasszánál, a forgalmi bemutatásával lehet érvényesíteni a 480 forintos hatósági árat, a kútoszlopon a piaci literárak jelennek meg, úgyhogy aki "ötezerér" szeretne tankolni, annak itt is egy kicsit számolgatnia kell a litereket. Shell: előfordulhat átmeneti készlethiány A Shell Hungary Zrt. a töltőállomás-bezárások kapcsán közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, amelyben azt írják, a vállalat egyetlen töltőállomását sem zárta be az elmúlt napokban, a hétfői napon minden állomás kinyitott, szokásos nyitvatartási rendje szerint üzemel és mind magyar, mind külföldi ügyfeleit kiszolgálja



"A Shell Hungary Zrt. mindent elkövet a folyamatos üzemanyag-ellátás biztosításáért, ügyfeleinek legmagasabb szintű kiszolgálásáért, valamint hazai állomáshálózatának zavartalan működéséért. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban tapasztalt kiemelkedően megnövekedett üzemanyag-kereslet az utóbbi napokban sem csökkent jelentősen, valamint a magyar piacon elérhető véges kapacitások miatt előfordulhatnak átmeneti készlethiányok" - írták, hozzátéve, hogy a 2022. május 26-án megjelent 186/2022. Kormányrendeletben előírtak betartására a Shell Hungary Zrt. azonnal minden erőforrásával megkezdte a kétféle üzemanyagáron történő kiszolgálás érdekében állomási kasszarendszerének informatikai átállítását, amely több millió forintos ráfordítással jár.



112 állomáson a vásárlók bármely kútoszlopnál tankolhatnak, a pénztárnál magyar forgalmi engedélyüket felmutatók az alacsonyabb, hatósági árat fizetik. 80 töltőállomáson (listájuk alább) külön kútoszlopon tankolhatnak a külföldi, illetve a magyar forgalmi engedéllyel rendelkezők, utóbbiak számára így tudja biztosítani a Shell a hatósági áron történő vásárlást. Kérik a vásárlókat, legyenek figyelemmel az állomási tájékoztatásra.



A kétféle kiszolgálási rendszer oka a 2021 novemberében megkezdett állomási kasszarendszer informatikai modernizációs folyamat, amely kutanként eltérő időpontban történik. Mindemellett, bár nem látszik teljesen a felirat egy másik papír miatt, de ezen a benzinkúton, ha valaki kannába szeretne tankolni (pl. benzines kerti eszközökbe, vagy esetleg üzemanyagot vinne egy bajbajutott autósnak), annak a hatósági áron számlázzák ki a kannába töltött benzint vagy dízelt. Kannába csak piaci áron! Fotó Pénzcentrum De legalább andnak ki kannába üzemanyagot: egy közeli OMV-kúton ugyanis már ezt sem lehet megtenni. Ezen a töltőállomáson minden üzemanyag elérhető volt, viszont a forgalmi itt is szükséges a jóárasított tankoláshoz. Ennél az OMV-nél már kannába nem is adnak ki üzemanyagot. Fotó: Pénzcentrum A rendszer ugyanaz: a kútoszlopon a hatósági ár jelenik meg, a kedvezményt az okmány bemutatása után vonják le. Csak a forgalmi stoppolja az árakat! Fotó: Pénzcentrum Címlapkép: Pénzcentrum

NEKED AJÁNLJUK