Gulyás Gergely: ezeknek az autósoknak véget ér a benzinárstop!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Nagy Márton miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő sajtótájékoztatót tartott csütörtökön fél háromtól. A benzinárstop korlátozásán felül a különadókról is bejelentéseket tettek.

Azt látjuk, hogy a rezsicsökkentés fenntarthatósága a kormány egyik legfontosabb és legnehezebb feladata. Magyarország mindeddig "fent tudta tartani a rezsicsökkenést". Most azonban van egy háborús veszélyhelyzet, ezért a kormány rezsivédelmi és honvédelmi alapot hozott létre - kezdte a sajtótájékoztató Gulyás Gergely.

Mindent meg kell tenni a rezsicsökkentés, a családtámogatások és a nyugdíjak megvédéséért. Meg kell erősíteni a Honvédséget. Akik ebben a nehéz helyzetben profitra tesznek szert, azoktól elvárható a többletvállalás, hogy kivegyék részüket a rezsivédelemből és a honvédelemből - folytatta Gulyás.

A többletnyereség megadóztatása a miniszter szerint méltányos lesz, nem annak egészét vonja el ugyanis a kormányzat. A 4,9 százalékos hiánycélt idén is tartani akarják, a jövő évi költségvetésről június elején tárgyal majd a kormány. Abban 68 ezer milliárdos GDP-vel, 5,2 százalékos inflációval és 3,9 százalékos hiánycéllal, valamint 4,1 százalékos növekedéssel számolnak.

Bevezetjük, hogy csak a magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autók tankolhatnak kedvezményesen idehaza holnaptól - közölte ezután Gulyás. Erre a kormány szerint azért van szükség, mert nagyon sok "visszaélés" volt a benzinárstoppal kapcsolatban.

A minisztériumok költségvetését csökkenteni fogják, az állami beruházásokat átütemezik. A piaci beruházásokat ezzel párhuzamosan ösztönözni fogják majd - árulta el már Nagy Márton miniszter. Nagy ezután az extrapfrofit adók részleteit is ismertette, amik jelenlegi ágazati különadók mellett kerülnek kivetésre.

Az első olyan ágazat a bankszektor, ahol elvonjuk az extraprofitot, és a tranzakciós illetéket kibővítjük. Ennek összege a bankszektorban 250+50 milliárd forint (extraprofit és bankadó) jelentette be a miniszter. Ez az éves összeg, és a cél az, hogy az összeget nem csak idén, de jövőre is beszedjék - árulta el.

A biztosítói szektorban 50 milliárd forintot, az energiaszektorban 300 milliárdot vonnak el - teszi hozzá. A kiskereskedelmi szektort 60 milliárd forinttal vágják meg, a telekommunikációs szektor új terheinek összege 40 milliárd lesz, a gyógyszerforgalmazóktól 20 milliárdot vonnak el (ez nem fogja érinteni a kis gyógyszerforgalmazókat),

A légitársaságoktól is elvonnak 30 milliárd forintot és kivetik a reklámadót is, melytől 15 milliárd forintos bevételt várnak. A kormány azt reméli, hogy az intézkedésekkel összesen 800 milliárd forint bevételre tehet szert. A rezsivédelmi alapba 700, a honvédelmibe 200 milliárd forint fog majd befolyni a miniszter szerint.

Az árstopokat szeretnénk fenntartani, de mindegyikről külön döntés fog születni június közepén - közölte ezután Gulyás, aki szerint az árstop sikeres volt és 5 százalékkal mérsékelte az inflációt.

A Miniszterelnökséget vezető miniszer szerint a Kata feltételeinek megváltoztatásával kapcsolatban mindenképp megvan a szándék, aminek célja, hogy a visszaélések megszűnjenek. A kata célja az volt, hogy a kisvállalkozók számára teremtsenek kedvező adózást, de sokan bujtatott foglalkoztatásra használták a lehetőséget.

Gulyás kérdésre válaszolva azt is elismerte, május végétől nem hosszabbodik meg az egészségügyi dolgozók felmondási tilalma. Ettől az időponttól fogva tehát ismét felmondhatnak az egészségügyben dolgozók.

A beszedése ennek is rendeleti formában történik, és az adók nagy részénél éves összegeket szedünk be - jelentette be Nagy Gergely. 2022-re vonatkozó tehát a teljes éves "extraprofitot" be fogják szedni.

A kiskereskedelemben a rendszer úgy néz majd ki, hogy a nagyobb árbevételű vállalatoknál magasabb, a közepes bevételeknél alacsonyabb különadó lesz, a legkisebb bevételű vállalatoknál pedig nem emelik az adókulcsot.

100 milliárd bevétel felett 2,7% a jelenlegi kulcs, ez 4,1%-ra módosul,

30-100 milliárd között: 0,4% az adó ez 1%-ra emelkedik,

500 millió-30 milliárd forint közötti bevételnél változatlan marad az adókulcs

100 milliárd forint az alapokba nem az extraprofit-adóból, hanem más forrásokból jön be, lesznek tehát egyéb tételek is: emelik többek között a népegészségügyi adót, a dohány- és alkoholtermékek jövedéki adóját, de változik a cégautók adózása is - ezeket a pénzügyminiszter fogja majd ismertetni.