Egyre több magyar mond le az új autókról: áramlanak az ősöreg kocsik az országba

Idén januártól áprilisig a DataHouse adatai szerint 45 973 import használt személyautó került hazai forgalomba Magyarországon, ami a tavalyi hasonló időszakban regisztrált 40 727 darabhoz képest 12,9 százalékos növekedést jelent.

„Bár áprilisban az előző hónap 12 831-es értékéről 17 százalékkal, 10 659-re esett vissza a behozott használt autók mennyisége, ez azonban nagy valószínűséggel nem jelez trendfordulót – értékete a legfrissebb adatokat Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Az egyre jobban elhúzódni látszó ukrajnai háború, a felpörgő infláció és a tartósan magas szinten beragadó euróárfolyam a potenciális vásárlóknak a korábbinál szélesebb körét tette átmenetileg óvatosabbá. A tervezett autóvásárlások azonban előbb-utóbb realizálódni fognak, és az újautó-piac kínálati problémái miatt az igények nagyobb részét továbbra is a használtimport fogja kielégíteni

- fogalmazott.

Az alkatrész- és segédanyaghiány továbbra is nehéz helyzetet teremt a gyártók számára, így a márkaszalonokban sok esetben továbbra is legalább fél évet kell várni a megrendelt új autókra. A gyártási költségek jelentős emelkedése mellett az árcédulákon szereplő értékeket tovább növeli a tartósan 370 forint felett ragadt euróárfolyam is. A forgalmazók ráadásul egyre kevésbé vállalnak árgaranciát a fél-egy év múlva beérkező új autókra. Nem meglepő tehát, hogy április végéig idén közel 12 százalékkal adtak el kevesebb új autót, mint tavaly ilyenkor.

A szakértők várakozása szerint a használtautó-behozatal mértéke tartósan visszakerül a 11 ezres szint fölé, éves szinten pedig a tavalyi 132 ezer példányt meghaladó importált személyautóra számíthatunk.

A használtautó-import mértéke az idei év első négy hónapjában összesen 45 973 darab volt, 12,9 százalékkal több az előző év hasonló időszakában regisztrált 40 727-es mennyiségnél. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 37 780 volt, ami 11,6 százalékkal marad el az egy évvel korábbi 42 752-es értéktől.