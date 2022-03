Bérelt autóval mennél nyaralni? Itt a lista: ezekben az országokban csúnyán lehúznak

Egy-egy külföldi út során gyakran felmerül bennünk a kérdés, hogy béreljünk-e autót az ottartózkodásra. Azonban ha úgy szeretnénk tölteni a nyaralásunkat, hogy közben a saját autó kényelmét élvezzük, úgy jobb, ha a zsebünkbe nyúlunk, mert elég busás áron lehet autót bérelni Európa egyes országaiban.

Sokan szeretnék a legtöbbet kihozni nyaralásukból,ezért autót is bérelnek, hogy semmi ne akadályozza őket a szabad mozgásban. Nem kell gondolkodni a vonaton, buszon, azon, hogy hogy tudunk eljutni akár messzebb fekvő helyekre is. Különösen igaz ez akkor, ha olyan országba készülünk, ahol az autó a legegyszerűbb módja annak, hogy mindent körbe tudjunk járni.

Azonban az autóbérlés nem olcsó mulatság, a hozzánk közelebb eső európai országokban is bizony elég busás árat kell fizetnünk egy heti autó bérléséért. Egy friss felmérés alapján, amelyet a Confused.com végzett, összeírták 58 különböző országban azt, hogy mennyibe kerül egy hétre az autókölcsönzés, tankolással együtt. A felmérés figyelembe vette a benzin árakat és a bérleti költségeket egyaránt, ez alapján pedig el is készült a lista. A legdrágább országok között szerepel Izland, Svájc és Ausztria is, míg az olcsóbb országok közül a lista élén Thaiföld jár, míg Magyarország pedig a középmezőnybe kerül bérlés szempontjából. A felmérésben szereplő országok első 20 helyezettjei között sok az európai desztináció.

Drága úti cél- drága bérlés

Az egyik legdrágább ország, ahol akár horror-árakat is fizethetünk az autóbérlésért az Izland. Az északi ország sok ember bakancslistáján szerepel, azonban Izlandon turistának is lenni drága, ha pedig ehhez még autót is bérelnénk, ez egy hétre akár 1259 euróba, azaz mintegy 460 ezer forintba is kerülhet. Ráadásul Izlandon még indokolt is az autóbérlés, hiszen a nagyobb távokat egyszerűbb így megtenni. Népszerű turisztikai célpont Új Zéland is, szintén a drága úticélok egyike, itt is több, mint 1000 euróba kerül az autóbérlés egy hétre, ami nagyjából 370 ezer forint. Argentínában, Jamaikában és Izraelben is szintén drága mulatság a saját autó a nyaralás idejére, ugyanis ezekben az országokban a bérlés 694 eurótól egészen 974 euróig terjedhet, ami forintba átszámolva nagyjából 258 ezer és 362 ezer között mozog. Azonban az európai országok közül is találunk olyat, ahol a kölcsönautó elég drága. Svájcban és Ausztriában szintén 590 eurón is túlmutatnak az autóbérlés költségei, de Írország is a lista elején van.

A középmezőnyben mondhatni azok az országok tartoznak, ahol 500-600 euróért bérelhetünk autót egy hétre. Így a listán a 16. helyen az Egyesült Államok szerepel, ahol 550 euróért bérelhetünk autót, ami nagyjából 200 ezer forint, majd ezt követi Málta, Görögország és Olaszország, ahol szintén 509 és 538 euró között mozog az autóbérlés egy hétre.

Van, ahol megéri

Nem minden országba kerül sokba az autóbérlés, sőt, van ahol egészen olcsón juthatunk hozzá egy kölcsönautóhoz. Thaiföldön mindössze 150 euró, azaz 55 ezer forintba kerül az autó egy hétre. Ha pedig ennek utána számolunk, azt is láthatjuk, hogy akár nyolc héten át furikázhatunk keresztül-kasul Thaiföldön abból a pénzből, amit Izlandon elköltenénk autóra egy hét alatt. Azerbaijanban 190 euró, Libanonban pedig 222 euró az autókölcsönzés egy hétre, ezekben az országokban forintba átszámolva tehát 70 ezer- 80 ezer forintba kerül egy hétre a bérlés.

A legolcsóbb 25 ország között szerepel az Egyesült Királyság is, ahol 409 eurót költhetünk autóbérlésre, ami nagyjából 150 ezer forintnak felel meg. Akik a tengerpart felé tartanak a nyáron, Spanyolországba, Bulgáriába, ők jól is járhatnak, ott ugyanis az autóbérlés egy hétre 313 és 327 euró között mozog, tehát mintegy 110-120 ezer forintot kell fizetnünk egy heti autóbérlésért. A listán meglepő helyet foglal el Dánia, ahol, bár turistának lenni nem olcsó mulatság, az autókölcsönzés azért nem horror-árban megy, 265 euróért, azaz nagyjából 98 ezer forintért már bérelhetünk autót egy hétre.

Magyarország szintén az olcsóbbik listán szerepel, nálunk az autóbérlés egy hétre 289 euróba, azaz 107 ezer forintba kerülne, amellyel megelőzzük Észtországot és Németországot is. Franciaországban azonban olcsóbb bérelni, mint nálunk, itt ugyanis 269 euróért, azaz heti 100 ezer forintért bérelhetünk autót.

Mi már váltottunk

Belföldön a legtöbben saját autójukkal vágnak neki az útnak, külföldre pedig legszívesebben repülővel utaznak a magyarok, ugyanakkor az autóbérlés a legnagyobb arányban az országhatáron kívül eső nyaraláskor merül fel lehetőségként - közölte a Budget Autókölcsönző megbízásából készült felmérés. A magyarok nemcsak a nyaralás idejére bérelnének kocsit: a válaszadók közel fele próbálna ki egy adott autótípust vásárlás előtt. Azok, akik már béreltek autót, kimagaslóan nagyra értékelik a kölcsönzés során azt, hogy a szervizelés nem az ő gondjuk, és tökéletes műszaki állapotban indulhatnak el a járművel.

A felmérésből kiderült, hogy bérelt autóval a válaszadók 40 százaléka párban, 28 százaléka negyedmagával indul el, a háromfős társaságok aránya ennél valamivel alacsonyabb, 23 százalék. A magyarok több mint fele csak autója meghibásodásakor bérelne autót, 26 százaléka pedig akkor, amikor járműve műszaki állapotát nem tartja megfelelőnek