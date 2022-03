Kapaszkodik a Suzuki, de lehagyták a Vitarát: ez a magyarok új kedvenc autója 2022-ben

Jóval kevesebb autó állt forgalomba idén februárban Magyarországon, mint a korábbi években. Újabb meglepetés, hogy bár a Suzuki visszavette a vezetést, továbbra sem a Vitara a legkedveltebb modell az országban.

A 2022-es év is a bizonytalanságé lesz az autópiacon - mondta korábban a Pénzcentrumnak adott interjújában Németh Balázs. A Porsche Hungária ügyvezető igazgatója kifejtette, már az sem lenne baj, ha hónapokat kell várni egy-egy autószállítmányra, csak tudnák pontosan, hogy mikor érkeznek meg a berendelt gépkocsik. Mint a cégvezető elmondta, arra számítanak, hogy a helyzet a jövő évre normalizálódhat.

A bizonytalanságok a forgalomba helyezési adatokban is tükröződnek: februárban 9449 darab személyautó kapott magyar rendszámot, ami 13,3 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban volt. 2020 februárjától is hasonló mértékű az elmaradás - derült ki a Datahouse adataiból. Mint a grafikonon is látható, ez volt az utóbbi évek legrosszabb februári adata.

Ami a gyártók versenyét illeti: a Suzuki visszavette a vezetést a Toyotától, harmadik változatlanul a Ford, a negyedik helyet viszont a KIA átvette a Skodától - igaz, minimális előnnyel. A cseh márkára igencsak jön fel a konszern névadó márkája, a Volkswagen is.

A modellek versenyében viszont a jó ideig piacvezető Sutuki Vitara nem tudta visszaszerezni első helyét: ugyanis a magyarok kedvenc autójaként is emlegetett típusból januárban és februárban 870 darab kapott magyar rendszámot, ami csak a második helyre elég. A toplista első helyén továbbra is az SX4 S-Cross áll, amelyből 1386 darab ált forgalomba a Datahouse szerint. A Vitara testvérmodellje tavaly év végén kapott egy komolyabb ráncfelvarrást, vélhetően ennek is köszönhető a népszerűsége.

Harmadik helyen a Skoda Octavia áll 708 darabbal, de ott liheg a nyakán a KIA Ceed is 650 darabbal. A 10. helyen megtalálhatjuk a nagycsaládos kedvezmény egyik slágerét, a 7 személyes kivitelben is rendelehtő Ford Tourneót, de az első 15-öt a Toyota uralja, 4 modelljük is bekerült a topba.