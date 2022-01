Ismét az egekbe szökhetnek az üzemanyagárak? Ennyit fizethetünk a kutakon szerdától

Jelentősen emelkedik a benzin és a gázolaj ára. Szerdán a benzin beszerzési ára bruttó 5 forinttal emelkedik, a gázolajért pedig bruttó 6 forinttal kell többet fizetni a benzinkutasoknak. Sajnos az üzemanyag szakma számára egyre tragikusabb a jelenlegi helyzet, hiszen a gázolaj beszerzési ára már 480 forint felett van bruttóban. Az átlagárakat tekintve a 95-ös benzinért már 509 forintot fizetnénk az ársapka nélkül, a gázolaj átlagára pedig 525 forint lenne - írja a holtankoljak.hu.

2014 óta nem volt ilyen magas a Brent típusú olaj ára mint a héten: 90 dollár felett is járt az árfolyam. Egy hét alatt a változás mértéke 2%-os emelkedés. Sajnos a forint is gyengül a dollárral szemben, 2%-ot gyengült az árfolyam: 321 forintot kell fizetünk most egy dollárért. Sajnos ez azt jelenti, hogy a hazai üzemanyag beszerzési árak tovább emelkedhetnek, ami egyre nehezebb helyzetbe hozza az üzemanyag szakmát. A 480 forintos hatósági árakkal több kúton már veszteséggel értékesíthetnek februártól üzemanyagot a kereskedők.