Elszabadult a katalizátor-maffia Magyarországon: sorra fosztják ki az autókat, ez a módszerük

Egekben a nemesfémek világpiaci ára, ennek nyomán pedig megszaporodtak a katalizátorlopások Magyarországon. A rendőrség szerint jellemzően olyan helyeken követik el a bűncselekményeket, ahol egy időben több autó is parkol a szabad ég alatt. Egy fémhulladék felvásárló elmondta, hogy bár a szabályok elvileg szigorúak, könnyen ki lehet őket játszani, és "van olyan vállalkozó, aki vevő erre". Ha már megtörtént a baj, akkor sem biztos, hogy fizetni fog a biztosító: a kárrendezési szakértő szerint még akkor sem dőlhetünk hátra, ha volt casco az autónkon.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban hallani arról, hogy a bűnözők katalizátorokat lopkodnak az utcán parkoló autók alól. A tendenciáról a rendőrség is tud, a Pénzcentrum megkeresésére az ORFK közölte, hogy külön nem gyűjtenek adatokat az ilyen típusú bűncselekmények tekintetében, de több tényező is befolyásolhatja az esetek mennyiségét.

Az eddigi tapasztalatok szerint a katalizátorlopásnál megkülönböztethető, hogy azokat az elkövetők beépítési, vagy a nemesfém kinyerése céljából tulajdonítják el. Megjegyzendő, hogy az elmúlt évhez képest lényegesen emelkedett a palládium nemesfém felvásárlási ára a világpiacon, ami befolyásolhatja ezen jogsértések számát

- közölte a rendőrség. Mint hozzátették, a katalizátorlopás elkövetési helye jellemzően a nagyobb bevásárlóközpontok, lakóövezetek, fürdők, strandok parkolói, azok a helyek, ahol egy időben több gépkocsi található. A hatóságok szerint úgy védekezhetünk az ilyen bűncselekmények ellen, ha olyan védelmi eszközt szereltetünk be az autónkba, amely a gépjármű emelése, mozgatása esetén működésbe lép, riaszt.

Nem alkatrésznek lopják

Ahogy a rendőrségi válaszból is kiderült, a bűnözők nem is feltétlen azért lopják el a nagyértékű katalizátorokat, hogy azokat az alkatrész-feketepiacon továbbértékesítsék. Ugyanis a katalizátorokban több értékes nemesfém, köztük palládium is található, amelynek a világpiaci ára az utóbbi egy-másfél évben valósággal az egekbe szökött.

Forrás: Portfolio

Hasonlóról számolt be Bence Balázs, a Portfolio Trader befektetési igazgatója, aki ugyanakkor megjegyezte, hogy az utóbbi időben valamelyest mérséklődött a palládium ára. Az elmúlt hónapokban nagyjából 30 százalékot esett a nemesfém értéke a világpiacon, így lehet, hogy manapság "nem olyan jó biznisz" katalizátort lopni, mint fél éve, de így is sokan vetemednek ilyen bűncselekményre.

Elvileg szigorúak a szabályok

Egy fémhulladék-felvásárló cég vezetője - aki név nélkül nyilatkozott - arról beszélt, hogy bár nagyon szigorúak a szabályok, így is vannak olyan vállalkozások, akik megveszik a lopott szajrét.

Ahhoz, hogy egy magánember fémhulladékot adhasson le, hivatalosan személyigazolványt, lakcímkártyát, és az adókártyáját is be kell regisztrálnunk. Emellett napi limit is van: 100 ezer forintnál nagyobb értékű fémhulladékot egy ember nem adhat le. Persze, ezt is ki lehet játszani, hallottam olyanról, hogy a családtagokat, ismerősöket is elküldték fémet, katalizátorokat leadni. Van olyan vállalkozó, aki partner ebben, de a többség nem... Nyilván, mivel nem teljesen legális a dolog, nem is a hivatalos áron veszik be az alkatrészeket, így a cég is jól jár, ha fogalmazhatunk így

- részletezte, majd pedig azt is elmonda, ha az ő telephelyeiken észlelnek valami gyanúsat, azonnal jelzik a hatóságoknak, de általában aki "katalizátorban utazik", annak megvannak a bevett felvásárlói, nem viszi el bármelyik felvásárlóhoz. A cégvezető azt is elmesélte, hogy "egyesek" könnyű pénzszerzési lehetőséget látnak a katalizátor-bizniszben, hiszen az egész lopás "pikk-pakk" megvan.

Ezek az alkatrészek jellemzően a kipufogónál, az autó alján találhatóak. Az ember befekszik alá - ha magasabb építésű a kocsi, akkor meg sem kell emelni -, majd egy akkus flex, vagy valami más vágóeszköz segítségével egyszerűen elvágja előtte és utána a csövet, kikapja, és megy is tovább. Nagyjából 3-5 perces művelet...

- mondta. Az alábbi videón is látszik, hogy az egész művelet, emeléssel, bénázással együtt sem több pár percnél:

Ki rendezi a károkat? Fizet a biztosító?

Ha már megtörtént a baj, a legtöbben egyől arra gondolnak, miképpen lehetne rendezni, enyhíteni a károkat, hiszen egy katalizátorlopás után a helyreállítás az autónk típusától függően több százezer forintba is kerülhet. Ami pedig mégrosszabb hír, hogy

a sima kötelező felelősségbiztosítás egy fillért nem fizet az ilyen káreseményre, hiszen az csak "a másoknak okozott kárt" téríti meg.

Sőt, még akkor sem biztos, hogy megtéríti a biztosító a teljes kárt, ha rendelkezünk cascoval. Végh Győző, a BÜSZI Kft. - Kárrendezési Iroda üzleti vezetője ugyanis megkeresésünkre arról beszélt, az autóba szakszerűen és engedéllyel beszerelt, tarozékok, alkatrészek lopása esetén a casco biztosítás úgynevezett részlopásként térítheti a kárt, így katalizátor lopást is - legyen az akár egy szabadban tárolt autó is. A szakértő kiemelte, hogy lopáskár esetén mindenképpen feljelentést kell tenni, mert csak a határozat kézhezvétele után fizet a biztosító.

Érdemes azonban alaposan körülnézni a casco biztosítók kínálatában. Van, ahol a casco alapban tartalmazza a lopáskárt (részlopást), van ahol külön lehet hozzákötni ezt a kockázati elemet, vagy olyan csomagot kell választani mely a lopást, részlopást is tartalmazza

- húzta alá Végh Győző, aki szernit a hazai új értéken térítő cascobiztosítások részlopáskár esetén jellemzően 10 százalék önrészesedéssel és a töréskár önrészesedésnél jóval alacsonyabb összegű fix összegű önrész levonásával térülnek, ez biztosítónként és termékenként változó.

Ha viszont úgynevezett avultatott értéken térít a casco - sok esetben az intenzíven kopó, forgó alkatrészeket így térítik a biztosítók, a katalizátor is ilyen -, akkor például egy 10 éves autó esetében az új alkatrész árának nagyjából felét (biztosítónként változó) plusz munkadíjat, levonva a fenti önrészesedéseket téríti a biztosító. Ez azért kellemetlen, mert a szerelő nyilván új áron fog nekünk alkatrészt szerezni az ellopott helyett... Egyre több biztosítónál lehet kisebb-nagyobb felárért úgynevezett újértékes casco-t kötni, ekkor nem von le avulást "csak" önrészesedést a biztosító. Emellett a casco biztosítók nem fizetik ki a bosszúság, az utánajárás, az autónk kiesése miatti károkat sem

- példálózott a kárrendezéssel foglalkozó cég üzleti vezetője.