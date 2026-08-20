Óriási a baj a határon túl: vadászgépek szálltak fel, miután becsapódott a drón

Újabb drón lépett be a román légtérbe csütörtök hajnalban az ukrán határ mentén, majd Tulcea megyében, egy lakatlan területen zuhant le. Személyi sérülés és anyagi kár nem történt, a légtérsértés miatt azonban spanyol vadászgépeket és egy román katonai helikoptert is riasztottak.

A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a hadsereg radarjai hajnali fél három körül észleltek több légi célpontot a határ térségében. A helyzet megfigyelésére a spanyol légierő két F-18-as vadászgépe, valamint a román légierő egyik helikoptere szállt fel. A környéken élők nem sokkal hajnali három óra után RO-Alert telefonos figyelmeztetést kaptak.

Röviddel a riasztás után a drón Galactól keletre berepült Románia fölé, majd a Tulcea megyei Grindu település közelében, egy lakatlan részen a földbe csapódott. A roncsok kigyulladtak, de a lángok maguktól elaludtak. A katonaság lezárta a területet, és megkezdte a helyszín átvizsgálását. Az eszköz pontos típusát és származási helyét a hatóságok egyelőre nem közölték.

Az ukrán határ és a Duna alsó szakasza mentén fekvő térség az ukrajnai háború kitörése óta többször volt érintett hasonló esetekben, az ukrán kikötőket érő támadások során ugyanis gyakran hullottak drónmaradványok román területre. Az elmúlt napokban ráadásul jelentősen megszaporodtak az incidensek. A múlt hétvégén a spanyol vadászgépek egy vélhetően orosz gyártmányú drónt lőttek ki Galac megye felett, az azt megelőző napokban pedig több mint száz gyanús eszközt észleltek a radarok.

Kijevet súlyos dróncsapások érték

Az MTI tudósítása alapján az eddigi adatok szerint legalább tizenketten meghaltak Kijevben, a sebesültek száma pedig a harmincat is meghaladja, valamint lakóházak és középületek is megrongálódtak az orosz hadsereg éjszakai légitámadásában – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról számolt be a Telegramon, hogy az ukrán főváros három kerületében keletkeztek károk csütörtökre virradó éjszaka az orosz rakétacsapások következtében. Számos többszintes lakóház, egy iskola, valamint az egyik gyerekkórház is megrongálódott. Augusztus 21-ére gyásznapot hirdettek a halálos áldozatok emlékére Kijevben – közölte Klicsko.